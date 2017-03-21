Чеченская прокуратура на защите чувств

Республиканский надзорный орган направил в Ленинский районный суд Грозного восемь исковых заявлений. Ведомство требует обязать Интернет-провайдеров ограничить доступ к материалам, оскорбляющим чувства верующих. «В ходе мониторинга сети «Интернет», — сообщается на сайте прокуратуры, — были установлены факты размещения материалов, оскорбляющих религиозные чувства верующих, распространение которых может служить предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды». В соответствии с федеральным законодательством, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие национальную или религиозную ненависть и вражду, а также преследующие цель оскорбить чувства верующих.

«До 2013 года в нашей стране оскорбление религиозных чувств верующих являлось только административным правонарушением, — отметил работник ведомства в беседе с журналистами, — что было отражено в части 2 статьи 5.26 Кодекса об административных правонарушениях. В июне 2013 года в федеральное законодательство были внесены поправки, в том числе и устанавливающие уголовную ответственность за публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Это статья 148 Уголовного кодекса, предусматривающая, в том числе и лишение свободы за совершение подобных действий».

На сегодняшний день в Чечне действуют несколько компаний, оказывающих населению услуги в области интернет-связи. Это ЗАО «Чеченская сотовая связь», ЗАО «Вайнах Телеком», ГГМТС ФГУП «Электросвязь», филиал ОАО «Мегафон», Грозненский филиал ОАО «Вымпелком», ОАО «МТС» и ООО «Оранж». После принятия судом решения об ограничении доступа к вредоносным ресурсам все они обязаны будут блокировать указанные в постановлении суда интернет-сайты.

Комментариев от администраторов сайтов относительно позиции прокуратуры не поступало.

Напомним, в середине февраля мировым судом Промышленного района Ставрополя было прекращено уголовное дело в отношении местного жителя Виктора Краснова об оскорбление чувству верующих, который публично в одной из групп ВКонтакте отрицал существование высших сил. Дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по заявлению самого Краснова.

Ужесточение наказания за оскорбление религиозных чувств произошло после прецедента с панк-группой «Pussy Riot», получившего международный резонанс. Хамовнический районный суд Москвы назначил по два года лишения свободы трём участницам панк-группы Надежде Толоконниковой, Марие Алёхиной и Екатерине Самуцевич, признав их виновными в хулиганстве в храме Христа Спасителя. После случая с Pussy Riot законодательство было в этом вопросе ужесточено.

В мае прошлого года саратовский центр «Э» проверял саратовского сотрудника агенства «Общественное мнение», а также гражданского активиста Сергея Вилкова за «подзамочный» (т.е. Видимый исключительно только друзьям) пост в Facebook из-за размещённой им картинки, стилизованной под икону Богородицы с закрытым лицом и символом анархии. Дело, судя по всему, не закончилось ничем, поскольку автором коллажа не было выполнено главного условия — запись размещалась не ВКонтакте.

В середине февраля этого года прокуратура Чечни возбудила уголовное дело в отношении видеоблогера Ильи Мэддисона (настоящее имя — Илья Давыдов) по ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии, совершенные публично) после проверки видеозаписи выступления Мэддисона «Шутка про Коран». Вскоре после публикации все сообщения об уголовном деле против Мэддисона были удалены с официальных чеченских сайтов. Текст сообщения сохранился в агрегаторе. Также сообщение о возбуждении дела сохранилось в твиттере прокуратуры Чечни, однако указанная в нем ссылка выдает «ошибку 404». Видеозапись, которую проверяла прокуратура, была сделана в 2012 году. В январе 2017 года Мэддисон заявил, что ему поступают угрозы от мусульман, недовольных роликом. Из-за угроз, объявил блогер, он вынужден скрываться и закрыть свои аккаунты в соцсетях.

В данный момент в Екатеринбурге рассматривается дело «ловца покемонов» Руслана Соколовского — уже по статье, предусматривающей наказание именно за оскорбление чувств, а также ещё по нескольким другим статьям. О его процессе РосКомСвобода периодически информирует в своих публикациях.

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