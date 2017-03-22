Юристам не нашлось места в законодательном обеспечении Цифровой экономики

Недавно состоялось первое заседание Совета по законодательному обеспечению Цифровой экономики при председателе Государственной Думы Вячеславе Володине, в который вошли представители министерств, например, министр связи РФ Николай Никифоров, комитетов Госдумы в лице депутатов, крупного IT-бизнеса, отраслевики, медийщики и пара общественных организаций. Открывая заседание, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил важность развития российского законодательства с той же интенсивностью, что и цифровая экономика, иначе страна утратит свои конкурентные преимущества в этой сфере:

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«Важно, чтобы у нас законодательство шагало как минимум в ногу с развитием цифровой экономики, тогда за нашей страной будут сохраняться определенные преференции».

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Однако странно, что к законодательному обеспечению Цифровой экономики не привлечён ни один профессиональный юрист. Поразительна тенденция обсуждать «в верхах» профильные вопросы без людей, работающих по этому профилю. В прошлом году было принято несколько законов, касающихся интернета, лишь при формальном участии отрасли, а в этом традиции продолжаются — правовые вопросы будут обсуждаться без юристов.

Между тем, в Совет включены такие персоны, как Игорь Ашманов, Наталья Касперская (InfoWatch), Александр Ослон (Фонд «Общественное мнение»), Феликс Мучник (SoftKey), Павел Степанов («Медиа-Коммуникационный Союз»). Есть там и представители СМИ: Михаил Комиссар (гендиректор «Интерфакса») и Николай Молибог (гендиректор РБК). В Совет также вошли представители Рамблер, Mail.Ru и Ростелекома, РОЦИТ и РАЭК.

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