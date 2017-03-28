В Чувашии на тысячу рублей «обезврежен опасный экстремист»

Запутанная история, начавшаяся ещё в прошлом году и по уровню абсурда уже, наверное, намного превысившая бюджет республики Чувашия, получила неожиданное продолжение. Новочебоксарский городской суд оштрафовал активиста Дмитрия Панькова за репост новости об оправдании по делу за репост. Об этом он написал в своём Facebook:

«В ЧУВАШИИ ОЧЕРЕДНОЙ ЭКСТРЕМИСТ ВЫЯВЛЕН, ОБЕЗВРЕЖЕН, НАКАЗАН. Со второй попытки УФСБ Республики смогло добиться осуждения Новочебоксарским городским судом рецидивиста ст.20.29 КОАП [производство и распространение экстремистских материалов], представителя 5-ой колонны, национал-предателя, члена ПАРНАС, одного из «18 друзей Ходорковского». В прошлый раз по подобным материалам я был оправдан, теперь «ошибка» устранена — «Православие или Сме…» опять экстремистский лозунг, независимо от того, в каком контексте используется. Использовать это словосочетание — нельзя! Носить футболку с такой надписью депутату Госдумы Милонову, правда, можно. Бедный милиционер-участковый наконец-то отмучился со мной. Эпопея поиска меня по адресам, местам работы, вызванивание по телефонам, длившееся почти месяц, далось ему нелегко. Кураторы ему, с его же слов — «Всю плешь проели». А мужик оказался неплохой, искренне недоумевает по поводу абсурдности дела, хотя в суде это признать побоялся. Итог: 1000 рублей штраф, поражение в праве участвовать в выборах в качестве кандидата в течении года и несмываемое ничем пятно опасного экстремиста. Мой защитник Алексей Глухов заявил -«Будем обжаловать!» Спасибо ему за помощь. Те аргументы, которые он приводил в судебном заседании были очень логичны, выверены и юридически обоснованы. Но телефонное право в России никто не отменял. Иного объяснения решению отвергнуть доводы защиты я просто не нахожу».

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Поводом для нового дела в отношении Панькова стал репост новости из сообщества «ЛентаЧ» в социальной сети ВКонтакте, где говорилось о его оправдании. Дело на Панькова было заведено в январе этого года, а на его земляка, активиста «Открытой России» Дмитрия Семёнова, месяцем позже. Ранее Паньков обвинялся по статье 20.29 КоАП за репост фотографии политика Виталия Милонова с лозунгом «Православие или <Минюст>». В ноябре Новочебоксарский городской суд оправдал Панькова, так как в его посте, в отличие от списка экстремистских материалов, этот лозунг был написан без восклицательного знака.

В ноябре 2016 года Цивильский районный суд Чувашии дважды оштрафовал местного координатора «Открытой России» Дмитрия Семенова за посты с лозунгом «Православие или <Минюст>». Причем в одном случае лозунг был написан с восклицательным знаком, а в другом — без. Оба раза суд признал Семенова виновным по статье 20.29 КоАП и оштрафовал на 1000 рублей.

В феврале на Семенова было заведено новое дело о распространении экстремистских материалов — на этот раз из-за репоста новости о суде над ним. В середине марта суд оштрафовал Семенова на три тысячи рублей.

Как справедливо заметил Паньков, сам Милонов, сфотографировавшийся когда-то в футболке с лозунгом, внесённым Минюстом в список экстремистских материалов, к ответственности за ношение «экстремистского одеяния» не привлекался ни разу.

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