«Цвет свободы» на пути тотальной слежки «эпохи Трампа»

Национальная некоммерческая организация «Центр медиа-юстиции», базирующаяся в Окленде (штат Калифорния), по итогам саммита «Цвет свободы» подготовила доклад «Размышления о сопротивлении массовой слежке в эпоху Трампа». Саммит прошёл в начале декабря прошлого года и был посвящён сопротивлению расово и религиозно предвзятой слежке за гражданами во время правления нового Президента США Дональда Трампа.

«Центр медиа-юстиции» изначально ставил своей задачей создание мощного движения для воплощения в жизнь более справедливоых и основанных на широком участии СМИ и цифрового мира принципов, строящихся на расовой справедливости и широких правах человека. Этих же принципов организация придерживается и сейчас, когда, по мнению многих «цифровых» правозащитников, опасность нависла над правами человека, — по крайней мере, в над правами того уровня, к которому мы уже привыкли.

По мнению CMJ, цифровая слежка наверняка будет расширена во исполнение предвыборных обещаний Трампа, который позиционировал себя на протяжении всей кампании кандидатом «закона и порядка». Дональд Трамп и его администрация получили контроль над обширной и, в значительной степени, неконтролируемой системой национальной слежки. Новый Президент указал, что в течение первых ста дней его администрация значительно увеличит число полицейских в «чёрных» общинах страны, зарегистрирует в базах данных и внесёт в «контрольные списки» всех мусульман, соберёт латиноамериканских иммигрантов и депортирует их по своему усмотрению, а также вопиющим образом дискриминируя людей необычных взглядов и сексуальных предпочтений, насильственно подавляя защищённое демократией инакомыслие, используя расширенные полномочия по наблюдению и слежке.

Get the video of this sold out town hall on #surveillance co-hosted by @mediajustice and @ColorOfChange https://t.co/oQeO2eJuWj pic.twitter.com/lVeRkDFK3h

— CMJ (@mediajustice) March 29, 2017