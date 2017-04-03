«Цвет свободы» на пути тотальной слежки «эпохи Трампа»

Национальная некоммерческая организация «Центр медиа-юстиции», базирующаяся в Окленде (штат Калифорния), по итогам саммита «Цвет свободы» подготовила доклад «Размышления о сопротивлении массовой слежке в эпоху Трампа». Саммит прошёл в начале декабря прошлого года и был посвящён сопротивлению расово и религиозно предвзятой слежке за гражданами во время правления нового Президента США Дональда Трампа.

«Центр медиа-юстиции» изначально ставил своей задачей создание мощного движения для воплощения в жизнь более справедливоых и основанных на широком участии СМИ и цифрового мира принципов, строящихся на расовой справедливости и широких правах человека. Этих же принципов организация придерживается и сейчас, когда, по мнению многих «цифровых» правозащитников, опасность нависла над правами человека, — по крайней мере, в над правами того уровня, к которому мы уже привыкли.

По мнению CMJ, цифровая слежка наверняка будет расширена во исполнение предвыборных обещаний Трампа, который позиционировал себя на протяжении всей кампании кандидатом «закона и порядка». Дональд Трамп и его администрация получили контроль над обширной и, в значительной степени, неконтролируемой системой национальной слежки. Новый Президент указал, что в течение первых ста дней его администрация значительно увеличит число полицейских в «чёрных» общинах страны, зарегистрирует в базах данных и внесёт в «контрольные списки» всех мусульман, соберёт латиноамериканских иммигрантов и депортирует их по своему усмотрению, а также вопиющим образом дискриминируя людей необычных взглядов и сексуальных предпочтений, насильственно подавляя защищённое демократией инакомыслие, используя расширенные полномочия по наблюдению и слежке.

Саммит «Цвет свободы» — это ответ на вышеобозначенную негативную перспективу и является частью более широкого перечня мероприятий и акций — «Инициатива цвета свободы», запущенной CMJ осенью 2016 года. «Цвет свободы» — это пятилетняя инициатива по мобилизации общества вокруг расовой справедливости, руководство и стратегия по противодействию и ограничению полицейского надзора с помощью технических средств, научных исследований, образования и политических процессов. Эта инициатива состоит из трёх компонентов: ежегодного саммита «Цвет свободы», сервиса цифровой безопасности и кампании «Свобода сейчас».

Первый саммит «Цвет свободы» состоялся через месяц после президентских выборов. Встреча на высшем уровне предоставила уникальную возможность для местных органов заложить изменения в расовое правосудие, преобразовать анализ в конкретные действия, усилить местное руководство и наладить долгосрочное сотрудничество с юридическими и техническими союзниками в целях противодействия расовому надзору в целевых обществах и реформирования этого связанных с этим вопросом процессов. Встреча собрала 80 человек со всей страны, которые обсудили стратегию борьбы с государственными технологиями, использующими систему видеонаблюдения.

Внимание собрания было сосредоточено на пресечении расовой несправедливости, раскручиваемой в СМИ, а также подключения властями для этого современных технологий, что способствует развязыванию беспрецедентного уровня государственного надзора. Частный бизнес неестественным образом объединяется с правоохранительными органами в вопросе наблюдения за афроамериканцами и другими «цветными», часто изображая в СМИ их преступниками, по умолчанию делая их существование «незаконным». На саммите был достигнут консенсус в отношении того, что на данный момент CMJ и её партнёрам стоит противодействовать репрессивным и регрессивным реформам, а также предпринимать смелые шаги в направлении самозащиты и противостояния государству, которое стремится к чрезмерному уровню слежки за «цветными» сообществами.

Our allies @mediajustice wrote a report explaining why surveillance is a civil rights (and basic liberty) issue: https://t.co/CpNASamRjl — EFF (@EFF) April 1, 2017

Свою поддержку «Цвету свободы» выразил «Фонд электронных рубежей» (EFF) — американская некоммерческая правозащитная организация, занимающаяся разработкой и развитием новых законопроектов для защиты гражданских прав пользователей, а также «цифровой правозащитой» не только в США, но и во всём мире. В своём официальном Facebook «Фонд» подчёркивает важность проводимой CMJ работы: «Это важный доклад, объясняющий, почему надзор является вопросом гражданских прав (и основных свобод)».

С полной версией доклада можно ознакомиться на официальном сайте правозащитной организации.

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