Microsoft рассказала, какие телеметрические данные будет собирать у пользователей

Всемирно известная корпорация выпустила заявление о конфиденциальности Microsoft, которое объясняет, какие персональные данные и метаданные своих пользователей она собирает и как их использует. Связано это с тем, что в новой версии ОС параметры конфиденциальности вновь претерпели изменения, и компания в целом решила внести поправки в официальный текст Privacy Statement. В заявлении Microsoft опубликовала детальное описание всех диагностических данных, которые Windows 10 Creators Update собирает о системах пользователей.

Ранее за недостаточную «прозрачность» компанию не раз критиковали пользователи и правозащитные группы, но окончательное решение в Microsoft приняли, судя по всему, под давлением со стороны Рабочей группы по вопросам защиты физических лиц при обработке персональных данных (Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data или Article 29 Data Protection Working Party). Группа работает в соответствии со статьей 29 Директивы Евросоюза 95/46/EC от 24 октября 1995 года и занимается вопросами конфиденциальности и персональных данных. В прошлом году группа обратила свое внимание на Windows 10 и осталась недовольна продукцией Microsoft.

В ответ Microsoft согласилась быть «прозрачнее». Так, на сайте компании появился специальный раздел, где веб-пользователи могут настроить параметры конфиденциальности. Вторым шагом в данном направлении стало изменение настроек конфиденциальности в Windows 10. Так, в Creators Update появится новая панель настроек (больше никакой экспресс-настройки), которая тестировалась с середины февраля.

В опубликованном недавно заявлении о конфиденциальности Microsoft выложила списки диагностических данных, которые будет собирать о пользователях Windows 10 Creators Update. Было представлено два списка: для Базового и Полного уровней.

Компания приводит типовое, в общем-то, для множества технологических компаний обоснование — данные собираются для эффективной работы и предоставления клиентам наиболее полезного опыта использования продуктов Microsoft. Данные, с которыми работает Microsoft, компания получает от третьих сторон, гарантируя их защиту и выполняя все соответствующие ограничения, накладываемые источником данных. Эти сторонние источники меняются со временем но включают в себя:

Посреднические данные, из которых Microsoft приобретает демографические данные в дополнение к собираемых ими данных;

Соцсети, в случае если клиент даёт разрешение на доступ продуктам компании к своим данным в одной или нескольких социальных сетях;

Провайдеры и операторы связи, которые помогают определить Microsoft местоположение клиента на основе его IP, чтобы настроить [продажу] определенных товаров в вашем регионе;

Партнёры, которым американская корпорация предлагает совместные услуги или участвует в совместной маркетинговой деятельности;

Общедоступные источники — такие, как базы данных открытого правительства или другие находящиеся общем доступе данные.

Конкретно же Windows 10 Creators Update собирает следующие типы данных:

имя ОС, информация о версии, билде и языке;

user ID;

Xbox UserID;

параметры устройства;

характеристики устройства;

предпочтения и настройки для устройства;

данные о подключенной к устройству периферии;

информация о сети устройства;

данные об использовании приложений;

данные о состоянии приложения или продукта;

настройки логина;

health and crash информация об устройстве;

данные о производительности устройства и его надежности;

данные об установленных приложениях и истории установок;

данные об обновлениях;

данные о потребляемом контенте (фильмы, ТВ, книги, музыка, фото);

данные браузеров Microsoft и Cortana;

данные о локальной поисковой активности;

информация о настройках рукописного, голосового и печатного ввода;

информация о лицензии и дате покупки.

Компания отмечает, что у клиентов есть выбор в отношении данных, которые она собирает. Если клиента попросят предоставить личные данные, он вправе отказаться, однако если он на это решится, то он не сможет использовать этот продукт или функцию.

.

.

Читайте также:

У Роскомнадзора к Microsoft вопросов нет

🔓

ФАС опять выходит на охоту. Цель на этот раз — Microsoft

🔓

Google и Apple поддержали Microsoft в борьбе за раскрытие данных о правительственных запросах

.