Pornhub принуждают выдать нарушителей авторских прав

Требование о вызове в суд было подано продюсером контента для взрослых, в котором перечислено более 1000 незаконно загруженных видеороликов. Как один из крупнейших веб-сайтов в Интернете, который в значительной степени зависит от загружаемого пользователем контента, Pornhub не понаслышке знаком с нарушением авторских прав. Подобно другим службам потокового видео, компания поддерживает политику DMCA (англ. Digital Millennium Copyright Act — Закон об авторском праве в цифровую эпоху), позволяющую правообладателям удалять контент, размещенный без разрешения.

«Мы серьезно относимся к заявлениям о нарушении авторских прав», — заявляет компания, добавляя, что она оставляет за собой право закрыть учетные записи повторных нарушителей.

В ответ на нарушение авторских прав компания может удалить, заблокировать или отключить доступ к материалам, заявленным как подлежащие нарушению, заблокировать доступ пользователя на pornhub.com или применить все вышеперечисленные методы.

Большинство компаний порнопроизводства ограничивают свои усилия по обеспечению соблюдения требований отправки запросов на удаление, но для некоторых этого недостаточно. Сейшельская компания Foshan Ltd, известная брендом Wankz, сделала еще один шаг вперед и хочет знать, кто загрузил свои видео на их сайт.

На прошлой неделе Pornhub получила повестку DMCA от федерального суда в Калифорнии, которая требует идентифицировать и разоблачить загрузчиков более 1000 копий своих видеороликов. Запрос на повестку в DMCA был предоставлен судебным клерком на следующий день после его подачи. В результате Pornhub теперь необходимо до 1 мая передать запрашиваемую информацию, если только он не решит подать апелляцию.

Судебная повестка является достаточно широкой и вынуждает Pornhub передавать всю информацию о пользователях, загружающих видео, которая находится в распоряжении компании. Это включает в себя имена, адреса электронной почты, IP-адреса, истории пользователей и сообщений, физические адреса, номера телефонов и любую другую идентифицирующую или учетную информацию.

TorrentFreak обратился к Pornhub, чтобы узнать, как компания планирует реагировать и какую личную информацию она может предоставить пользователям. Однако на момент публикации они еще не получили ответа.

Неясно, что планирует делать Foshan Ltd, если получит личную информацию о загрузчиках. Вероятно, что будет рассматриваться иск против одного или нескольких лиц, если соберется достаточно доказательств.

Насколько нам известно, это первый случай, когда правообладатель использовал повестку DMCA для получения информации о загрузчиках Pornhub. А поскольку это сравнительно дешевый и простой способ разоблачения нарушителей, этот случай может быть вовсе не последним.

В России, напомним, Pornhub заблокирован целиком, чем очень гордится Роскомнадзор, считая это важнейшим достижением за год, наряду с блокировкой LinkedIn. Правда, данная блокировка не связана с нарушением авторских прав.

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