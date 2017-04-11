Математика связали узлом Tor

Очень странная ситуация с анонимными призывами к массовым беспорядкам 2 апреля, от которых открестились все известные оппозиционные организации и лидеры, приобретает всё более и более странное развитие. Напомним, в конце марта стало известно о том, что какие-то неизвестные призывают россиян выйти на несогласованные с властями акции протеста 2 апреля этого года. Никто ничего толком об этих акциях не знал, но Генпрокуратура уже поспешила дать распоряжение Роскомнадзору о блокировке пабликов, распространявших соответствующую информацию. Один из подозреваемых к призывам к массовым беспорядкам был задержан 6 апреля — им оказался мужчина 1992 года рождения, и больше никакой информации о нём сотрудники Следственного комитета РФ (СКР) не раскрывали. Уже позже стало известно, что это преподаватель математики Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Дмитрий Богатов.

Сегодня Пресненский суд Москвы санкционировал арест на два месяца 24-летнего математика, которому СКР вменяет призывы в интернете к несанкционированной массовой акции 2 апреля, а также к террористической деятельности (по мнению журналистов, сделано это было ради того, чтоб суд всё-таки оставил математика под стражей). Такое решение принял судья Евгений Найденов. Причём несколько дней назад тот же судья отказался санкционировать его арест.

На сайте СКР сообщается, что

«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в сети Интернет, а именно с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств, разместил материалы, побуждающие к организации массовых беспорядков в центре Москвы. Кроме того, обвиняемый, в целях дестабилизации деятельности органов власти, используя сеть «Интернет», разместил на доступном для публичного просмотра веб-сайте, текстовое сообщение, в котором обратился к неограниченному кругу лиц с целью побудить их к совершению действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, а также наступления иных тяжких последствий. Следователями проведены обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых изъяты многочисленная компьютерная техника и электронные устройства, используемые для передачи и распространения информации, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В настоящее время по всем изъятым предметам назначены комплексные компьютерно-технические судебные экспертизы, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления».

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На суде представитель СКР попросил приобщить к материалам дела письмо из Федеральной службы безопасности, в котором говорится, что лингвисты из Института языковедения РАН нашли в постах с подписью «Айрат Баширов», под которым писались вышеназванные провокационные посты, «лингвистические и психологические признаки, направленные на публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Именно эти посты стали поводом для возбуждения дела о призывах к массовым беспорядкам. Оперативно-разыскные мероприятия подтвердили, что эти материалы публиковал в интернете именно Богатов, подчеркнул следователь.

Он подтвердил, что СКР уже возбудил против преподавателя дело о призывах к терроризму. Оно было объединено в одно производство с делом о призывах к массовым беспорядкам, по которому 6 апреля был задержан Богатов. Таким образом, преподаватель стал обвиняемым в тяжком преступлении, и это позволяет поместить его под стражу на время расследования, указал сотрудник ведомства.

И вот тут начинается самое интересное. Адвокат Богатова Александр Мордвинов пояснил суду, что во время публикации постов, которые следствие считает террористическими, Богатов находился сначала в фитнес-клубе, а потом — в продуктовом магазине с супругой. Об этом свидетельствуют видеозаписи, сделанные в спортзале и супермаркете. Еще один довод юриста заключался в том, что предполагаемый автор террористических постов использовал VPN-технологию (когда сигнал передается через цепочку прокси-серверов по всему миру), а значит, точно установить его авторство невозможно технически. Кроме того, человек под ником Айрат Баширов после задержания Богатова продолжил публиковать на том же интернет-ресурсе похожие посты, указал защитник. Когда судья начал оглашать постановление об аресте, мать Богатова упала в обморок.

Дело в том, что арестованный математик является сторонником распространения свободного программного обеспечения и администратором выходного узла браузера Tor. По сведениям пользователя GeekTimes Леонида Евдокимова, который ссылается на данные следящего за состоянием узлов Tor сервиса Atlas, за несколько часов до предполагаемого времени обыска вечером 5 апреля выходной узел, зарегистрированный на пользователя Dmitry Bogatov, прекратил работу. В данных об администраторе узла был указан имейл [email protected] , который также упомянут на личной странице Богатова.

«Мне неизвестно, — пишет Евдокимов, — размещал ли сам Дмитрий материалы, находясь вдали от дома, или это был кто-то из пользователей сети Tor, воспользовавшийся узлом Дмитрия — одним из тысячи подобных. Но, кажется, теперь с практической точки зрения на вопрос «Были ли случаи осуждения за Tor Exit-node в России?» можно отвечать утвердительно с некоторой долей уверенности — Дмитрий арестован на два месяца. Это первый известный мне случай ареста оператора выходной ноды сети Tor в России. Если позиция обвинения основывается на совпадении IP адреса, то теперь в зону риска попадают также операторы открытых wi-fi точек в публичных местах, пользователи VPN-сервиса Hola, который работает по несколько схожему принципу, не говоря о заражённых персональных компьютерах и ботнетах из роутеров».

Таким образом, может оказаться, что Дмитрий Богатов мог не писать никаких провокационных постов, а всего лишь предоставлял возможность другим пользователям анонимно выкладывать публикации в интернете, и не обязательно он имеет к ним хоть какое-то отношение.

У него физическое алиби.

Но его IP засветился.

…Походу чувак держал у себя дома выходную Tor-ноду. Это круто. https://t.co/CAwKi3htvd — flibusta.net (@Flibusta) April 11, 2017

@meduzaproject Самое подходящее время перечитать "1984“… Или писать свою версию. — Елена Картавцева (@kartoonlktattoo) April 10, 2017

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Пользователю сети Tor предоставляется другой IP из числа тех, что зарегистрированы на держателя выходного узла (всего в России их несколько сотен, они распределяются сетью в случайном порядке). Таким образом, автор призывов к проведению акции 2 апреля мог воспользоваться для публикации сетью Tor, в которой ему достался IP-адрес Богатова. Сам Богатов заявил, что не виновен и готов всеми способами содействовать в раскрытии этого преступления, чтобы «полностью очистить свое имя».

Несколько лет назад на сайте «Тостер» для IT-специалистов сообщалось, что к владельцу одного из узлов Tor в России пришли сотрудники ФСБ, выяснившие, что с его IP-адреса было отправлено письмо в аэропорт Внуково, в котором шла речь о заложенном взрывном устройстве. В итоге сотрудники ФСБ проверили ноутбук вернули хозяину после проверки.

Между тем, уже были случаи случаи, когда российские силовики интересовались пользователями Tor. В октябре 2016 года новосибирский провайдер получал письмо из ФСБ, в котором его якобы «попросили сосчитать и передать всю информацию по пользователям, кто лазает в tor/i2p. Никакой мотивировки, решения суда, номера дела». Чем закончилась эта история, пока неизвестно.

Становится очевидным, что вердикт, вынесенный судом в отношении математика, неправомерен. Может быть много дискуссий на тему того, заключили под стражу его по подозрению в призыве к массовым беспорядкам посредством интернета или за то, что он являлся оператором Tor-node, принятая в отношении него ограничительная мера явно превышает все допустимые рамки. Речь ведь не идёт о тяжком преступлении, а только о посте в интернете, который он может быть даже и не писал. Поэтому немудрено, что симпатии пользователей интернета здесь не на стороне силовиков, обвинения которых больше смахивают на подлог и подгон законодательной базы под определённое конкретное дело.

но едва ли это помешает закрыть бедного математика просто потому что он пользовался tor https://t.co/eqwzTW05RT — public enemy (@echolalialia) April 10, 2017

@sssmirnov Бастрыкин в школе очень не любил математику — Метапатриарх (@QuodLicetIovi) April 10, 2017

Опять какого-то учителя посадили за злодейства в интернете. Молодцы ребята, реабилитировались за просранный теракт в метро. Мое увожение. — Anton Semakin (@antonsemakin) April 10, 2017

Russia criminalising anonymity bit by bit. More details at link (ru): https://t.co/fASr2iFyhh https://t.co/zTEOx737Hn — Tanya Lokot (@tanyalokot) April 11, 2017

FSB charged math professor who ran Tor exit node with "inciting riots & terrorism". His IP was used to call for protests against corruption. — Oleg Kozlovsky (@kozlovsky_en) April 11, 2017

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Также становится очевидно, что в зоне риска теперь оказались те, кто предоставляют другим пользователям анонимный доступ в интернет. По мнению руководителя РосКомСвободы, теперь за ними будут пристально следить, что подтверждают и другие пользователи социальных сетей:

Держать exit ноду в России вредно и опасно. Многие используют тор для обхода блокировок, им не нужна российская exit нода + могут прийти https://t.co/YyfrZKb547 — Dave Frenkel (@merr1k) April 11, 2017

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Об опасности прецедента с Дмитрием Богатовым свой комментарий РосКомСвободе дал веб-разработчик, интернет-активист Shara:

«На самом деле, за недостаточностью информации, мы не можем знать как именно с его IP-адреса был отправлен запрос (на размещение материалов на каком-либо сайте). Вероятнее всего так получилось из-за того, что Дмитрий содержал так называемую «выходную ноду» анонимной сети Tor. Выходная нода — это последний адрес в цепочке серверов, через которую осуществляется непосредственное взаимодействие с запрашиваемым ресурсом. Но сама идея принятия в качестве доказательства вины, использование определённого сетевого адреса — порочна и опасна, т.к. с точки зрения следователя, размещение комментария через открытый или взломанный Wi-Fi ничем не будет отличаться от данной ситуации, как и не будет отличаться размещение комментария при помощи вредоносного ПО с компьютера ничего не подозревающего человека. Разве что у Дмитрия есть оправдание — его имя и контактные данные имеются в публичном списке выходных Тор-нод, а у обычного пользователя никаких оправданий не будет».

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Перед нами случай очередного правового произвола. Человека лишили свободы на время следствия под надуманными предлогами, обвинив в тяжких преступлениях только за слова и, судя по всему, даже не им сказанных.

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