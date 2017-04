Математика связали узлом Tor

Очень странная ситуация с анонимными призывами к массовым беспорядкам 2 апреля, от которых открестились все известные оппозиционные организации и лидеры, приобретает всё более и более странное развитие. Напомним, в конце марта стало известно о том, что какие-то неизвестные призывают россиян выйти на несогласованные с властями акции протеста 2 апреля этого года. Никто ничего толком об этих акциях не знал, но Генпрокуратура уже поспешила дать распоряжение Роскомнадзору о блокировке пабликов, распространявших соответствующую информацию. Один из подозреваемых к призывам к массовым беспорядкам был задержан 6 апреля — им оказался мужчина 1992 года рождения, и больше никакой информации о нём сотрудники Следственного комитета РФ (СКР) не раскрывали. Уже позже стало известно, что это преподаватель математики Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Дмитрий Богатов.

Сегодня Пресненский суд Москвы санкционировал арест на два месяца 24-летнего математика, которому СКР вменяет призывы в интернете к несанкционированной массовой акции 2 апреля, а также к террористической деятельности (по мнению журналистов, сделано это было ради того, чтоб суд всё-таки оставил математика под стражей). Такое решение принял судья Евгений Найденов. Причём несколько дней назад тот же судья отказался санкционировать его арест.

На суде представитель СКР попросил приобщить к материалам дела письмо из Федеральной службы безопасности, в котором говорится, что лингвисты из Института языковедения РАН нашли в постах с подписью «Айрат Баширов», под которым писались вышеназванные провокационные посты, «лингвистические и психологические признаки, направленные на публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Именно эти посты стали поводом для возбуждения дела о призывах к массовым беспорядкам. Оперативно-разыскные мероприятия подтвердили, что эти материалы публиковал в интернете именно Богатов, подчеркнул следователь.

Он подтвердил, что СКР уже возбудил против преподавателя дело о призывах к терроризму. Оно было объединено в одно производство с делом о призывах к массовым беспорядкам, по которому 6 апреля был задержан Богатов. Таким образом, преподаватель стал обвиняемым в тяжком преступлении, и это позволяет поместить его под стражу на время расследования, указал сотрудник ведомства.

И вот тут начинается самое интересное. Адвокат Богатова Александр Мордвинов пояснил суду, что во время публикации постов, которые следствие считает террористическими, Богатов находился сначала в фитнес-клубе, а потом — в продуктовом магазине с супругой. Об этом свидетельствуют видеозаписи, сделанные в спортзале и супермаркете. Еще один довод юриста заключался в том, что предполагаемый автор террористических постов использовал VPN-технологию (когда сигнал передается через цепочку прокси-серверов по всему миру), а значит, точно установить его авторство невозможно технически. Кроме того, человек под ником Айрат Баширов после задержания Богатова продолжил публиковать на том же интернет-ресурсе похожие посты, указал защитник. Когда судья начал оглашать постановление об аресте, мать Богатова упала в обморок.

Дело в том, что арестованный математик является сторонником распространения свободного программного обеспечения и администратором выходного узла браузера Tor. По сведениям пользователя GeekTimes Леонида Евдокимова, который ссылается на данные следящего за состоянием узлов Tor сервиса Atlas, за несколько часов до предполагаемого времени обыска вечером 5 апреля выходной узел, зарегистрированный на пользователя Dmitry Bogatov, прекратил работу. В данных об администраторе узла был указан имейл [email protected] , который также упомянут на личной странице Богатова.

«Мне неизвестно, — пишет Евдокимов, — размещал ли сам Дмитрий материалы, находясь вдали от дома, или это был кто-то из пользователей сети Tor, воспользовавшийся узлом Дмитрия — одним из тысячи подобных. Но, кажется, теперь с практической точки зрения на вопрос «Были ли случаи осуждения за Tor Exit-node в России?» можно отвечать утвердительно с некоторой долей уверенности — Дмитрий арестован на два месяца. Это первый известный мне случай ареста оператора выходной ноды сети Tor в России. Если позиция обвинения основывается на совпадении IP адреса, то теперь в зону риска попадают также операторы открытых wi-fi точек в публичных местах, пользователи VPN-сервиса Hola, который работает по несколько схожему принципу, не говоря о заражённых персональных компьютерах и ботнетах из роутеров».

Таким образом, может оказаться, что Дмитрий Богатов мог не писать никаких провокационных постов, а всего лишь предоставлял возможность другим пользователям анонимно выкладывать публикации в интернете, и не обязательно он имеет к ним хоть какое-то отношение.

Пользователю сети Tor предоставляется другой IP из числа тех, что зарегистрированы на держателя выходного узла (всего в России их несколько сотен, они распределяются сетью в случайном порядке). Таким образом, автор призывов к проведению акции 2 апреля мог воспользоваться для публикации сетью Tor, в которой ему достался IP-адрес Богатова. Сам Богатов заявил, что не виновен и готов всеми способами содействовать в раскрытии этого преступления, чтобы «полностью очистить свое имя».

Несколько лет назад на сайте «Тостер» для IT-специалистов сообщалось, что к владельцу одного из узлов Tor в России пришли сотрудники ФСБ, выяснившие, что с его IP-адреса было отправлено письмо в аэропорт Внуково, в котором шла речь о заложенном взрывном устройстве. В итоге сотрудники ФСБ проверили ноутбук вернули хозяину после проверки.

Между тем, уже были случаи случаи, когда российские силовики интересовались пользователями Tor. В октябре 2016 года новосибирский провайдер получал письмо из ФСБ, в котором его якобы «попросили сосчитать и передать всю информацию по пользователям, кто лазает в tor/i2p. Никакой мотивировки, решения суда, номера дела». Чем закончилась эта история, пока неизвестно.

Становится очевидным, что вердикт, вынесенный судом в отношении математика, неправомерен. Может быть много дискуссий на тему того, заключили под стражу его по подозрению в призыве к массовым беспорядкам посредством интернета или за то, что он являлся оператором Tor-node, принятая в отношении него ограничительная мера явно превышает все допустимые рамки. Речь ведь не идёт о тяжком преступлении, а только о посте в интернете, который он может быть даже и не писал. Поэтому немудрено, что симпатии пользователей интернета здесь не на стороне силовиков, обвинения которых больше смахивают на подлог и подгон законодательной базы под определённое конкретное дело.

