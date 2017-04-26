Из-за нехватки средств закрылись все пункты коллективного доступа в Сеть

Решение о закрытии ПКД было принято ещё в прошлом году Минкомсвязью. Как отмечал глава министерства Николай Никифоров, «тут противоречие двух норм: с одной стороны, они должны быть, с другой стороны — не хватает денег». Осенью прошлого года в России работало более 21 тысячи таких точек, из которых 15 тысяч находились в отделениях «Почты России».

В августе 2016 года «Ростелеком», который отвечает за обеспечение интернетом труднодоступных, малонаселенных и удаленных районов страны, заявил о нежелании вкладывать собственные средства в этот проект после снижения финансирования, и к концу 2016 года такой контракт с российским оператором истёк. По причине истечения этого контракта и за недостатком финансирования ПКД пришлось закрыть по всей России, — об этом недавно сказала заместитель генерального директора «Почты России» по почтовому бизнесу Инесса Галактионова:

«До конца 2016 г., мы это делали (поддерживали деятельность ПКД), на данный момент пункты заморожены, все 15 тыс. Мы надеемся, что финансирование появится, и в тех населенных пунктах, где нет спутниковой связи и оптоволокна, мы дальше продолжим оказание услуг».

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Она пояснила, что на данный момент компания «Ростелеком», которая отвечает за исполнение федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», не заключила с «Почтой России» контракт, в рамках которого предприятие ранее выступало агентом по оказанию услуг в пунктах коллективного доступа в интернет.

Галактионова выразила надежду на то, что финансирование будет возобновлено, и пункты коллективного доступа вновь заработают там, где нет спутникового интернета и оптики.

В России задача по устранению цифрового неравенства между жителями городского и сельского населения была поставлена в Федеральном законе (ФЗ) «О связи». 3 февраля 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал ФЗ №9 «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи”», который предусматривает создание точек доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление населению доступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с. Но первые трудности с реализацией устранения цифрового неравенства возникли уже к 2015 году, когда выяснилось, что программе грозит серьёзное недофинансирование. В 2016 году ситуация стала ещё плачевней, что заставило Россвязь, Минкомсвязь, Минфин и Ростелеком заговорить о корректировке программы, и уже в мае прошлого года было инициировано закрытие ПКД, поскольку «они непопулярны, а на их содержание не хватает денег». А впереди ещё техническая реализация «пакета Яровой», который даже по самым скромным подсчётам влетит государству в копеечку.

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