Основатель Wikipedia вступает в борьбу с фейковыми новостями

В рядах армии борцов с фейками наряду с Facebook и Google появился новый боец. Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) запустил запустил новый сайт, чьей задачей будет проверка новостей на достоверность с последующей публикацией проверенной информации. Новая платформа Wikitribune будет доступна для всех, на ней не будет рекламы. По словам Уэйлса, идея в том, чтобы соединить профессиональную журналистику и сообщество волонтеров и «надежно защитить подлинность информации». Журналисты и добровольцы будут создавать, проверять и одобрять новостные материалы, в каждой статье будет указываться источник информации. Финансироваться работа онлайн-ресурса будет за счет пожертвований.

«Мы разрабатываем живой инструмент, который будет предоставлять достоверную информацию с конкретными доказательствами для того, чтобы вы могли смело составить свое собственное мнение», — говорится на сайте платформы.

Главное отличие нового проекта от Википедии состоит в том, что основные редакторы будут получать денежное вознаграждение. Его размер зависит исключительно от пожертвований, поскольку показ рекламы на сайте не предусмотрен. Запуск проекта состоится через 29 дней.

На портале Wikitribune также отмечено, что к ее работе планируется привлечь десять профессиональных журналистов.

Вопрос о достоверности новостей и фактов, публикуемых в интернете, стал широко обсуждаться во время президентской кампании в США. В течение нескольких недель до и после голосования в таких соцсетях, как Facebook и Twitter, появилось множество ложных новостей, посвященных выборам. Обозреватели некоторых изданий выразили мнение, что именно направленные против кандидата от демократов Хиллари Клинтон «фейковые» новости способствовали ее поражению.

Как отмечает The Guardian, это далеко не первый антифейковый проект. Ранее Google объявлял о борьбе с поддельными новостями путём предоставления ссылок на фактчекинговые ресурсы при публикации новостей в поисковой выдаче.

В 1994 году был создан сайт «The urban-myths experts» («Эксперты в области городских мифов»), специализирующийся на на изучении городских мифов, используя для этого команду фактчекеров и редакторов. Из последних разоблачений проекта — фальшивый инцидент, связанный с физиологическим конфузом Дональда Трампа, якобы произошедший с ним на поле для гольфа. Поразительно, но этот очевидно «жёлтый» слух находился в списке 50 самых популярных «непроверенных новостей», и только поиск «Экспертами в области городских мифов» оригинальной фотографии помог его развенчать.

По словам главного операционного директора Facebook Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), гигант социальных сетей не является «арбитром правды», но для борьбы с фальшивыми новостями сделано было уже немало. Соцсеть ввела алгоритм, который позволяет пользователям отмечать ту или иную историю как «спорную», после чего она отправляется на перепроверку специалистам-фактчкерам. Правда, критики отмечают, что этот тег просто заставляет историю звучать как «бурная дискуссия», а не позволяет серьёзно оспаривать намеренную попытку ввести в заблуждение.

Разоблачителем поддельных информационных бюллетеней стал украинский ресурс StopFake, который реагирует на «вбросы» (по большей части — из России) старым способом: журналисты обсуждают истории из сети, и если редактор говорит «Можем ли мы это опровергнуть?», такая новость идёт в работу в формате «журналистского расследования».

В Twitter @PicPedant («Пунктуальный убиватель настроения на переднем крае Нового Разрушения») является одним из примеров аккаунта, раскрывающего поддельные и неавторизированных фотографий.

У всех вышеприведённых антифейковых проектов существует своя специфика и недостатки (в первую очередь — слишком узкая специализация). Поэтому есть надежда, что команда профессионалов, которая ведёт такой популярный проект, как Wikipedia, создаст универсальный фактчекинговый ресурс, который сможет оперативно реагировать на любые инфовбросы.

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