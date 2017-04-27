ФАС заставит Google снять санкции с Крыма

По условиям соглашения с ФАС, подписанного чуть меньше двух недель назад, корпорация Google должна дать пользователям системы Android возможность выбора поисковой системы на всей территории России. «В случае неисполнения условий соглашения последует прямое принуждение через суд», — уведомили в пресс-службе ФАС.

Обновление операционной системы Android происходит через магазин приложений Google Play. Однако после введения санкций США на Крымском полуострове в начале 2015 года прекращена работа магазина приложений Google Play и ряда других сервисов. Пользователям выводится сообщение: «Покупки не поддерживаются. Покупки не доступны в вашем регионе согласно регламенту (ЕС) № 1351/2014 Европейского совета и исполнительному приказу № 13685 президента США».

Директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин уверен:

«Чтобы соблюсти требования соглашения ФАС, Google обязана признать Крым российским и дать возможность жителям полуострова выбрать поисковую систему. В противном случае могут начаться новые разбирательства. IT-сервисы становятся ключевым общественным благом, а соблюдение западными платформами нашего законодательства влияет на экономику и IT-суверенитет страны. Уверен, это далеко не последнее антимонопольное дело. Российским разработчикам стоит чаще обращаться в суд».

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По словам замдиректора Координационного центра национального домена сети (КЦ) по юридическим вопросам Сергея Копылова, Google попала в сложную ситуацию, поскольку при нарушении условий мирного соглашения ФАС сможет подать в суд на Google с требованием наложения штрафных санкций. «Кроме того, — отмечает Копылов, — компания может получить исполнительный лист на принудительное исполнение соглашения. Но непонятно, как это будет работать на практике».

Между тем, на днях ФАС прекратила административное производство в отношении американской корпорации Google после заключения мирового соглашения между сторонами. Как отмечает ФАС, такое решение связано с заключением мирового соглашения между антимонопольным ведомством и компанией.

«Мы надеемся, что корпорация Google выполнит взятые на себя обязательства по исполнению условий мирового соглашения, а также в ближайшее время оплатит назначенные на компанию штрафы», — отметил заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

ФАС и американский IT-гигант Google 17 апреля поставили точку в двухлетнем разбирательстве по делу о предустановке на устройства с ОС Android конкурирующих приложений. Стороны заключили мировое соглашение и открыли «экосистему» для других производителей приложений.

ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. ФАС признала нарушениями, в частности, обязательную предустановку на мобильные устройства вместе с Google Play ряда других приложений компании, а также запрет на предустановку приложений иных компаний.

За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. Затем, 2 ноября, ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение предписания. Американская компания оспорила все акты ФАС в суде, но, проиграв несколько судебных процессов, инициировала переговоры о мирном урегулировании спора.

Примечателен тот факт, что летом 2015 года Google уже смягчал санкции для крымчан. Министерством финансов США был выпущен документ, который выводит из-под действия санкций «широко распространённые и бесплатные сервисы обмена сообщениями, чаты, электронную почту, социальные сети, сервисы хранения фотографий и видео, а также отдельно блог-платформы и веб-браузеры». Спустя месяц после этого пользователи сервисами Google в Крыму заметили, что у них стали обновляться приложения на смартфонах и браузеры Chrome на компьютерах.

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