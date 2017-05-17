ЕСПЧ оценит применение наказания за демонстрацию нацистской символики в Сети

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) изучит применение статьи КоАП РФ с наказанием за нацистскую символику. Соответствующие жалобы по двум случаям административного ареста за публикацию картинок со свастикой в соцсети (речь, судя по всему, идёт о ВКонтакте) были направлены в Страсбург юристами правозащитной организации «Агора».

По мнению юриста «Агоры» Алексея Глухова, «Свастика без цели пропаганды не должна наказываться».

Юристы также считают, что в настоящее время российские суды не учитывают контекст и признают виновными тех, кто не планировал оправдывать нацистов. Алексей Глухов комментирует сложившуюся ситуацию так:

«До 2014 года статья 20.3 предполагала наказание не просто за демонстрацию нацистской символики, но с целью пропаганды. В 2014 году были внесены изменения, и в итоге оказалось, что ответственность порождает и пропаганда, и демонстрирование без цели пропаганды».

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По словам Глухова, количество вынесенных по этой статье КоАП решени за последние годы выросло в 3,5 раза – с 480 до 1,8 тысячи. Юрист напомнил, что абсолютного запрета в России на демонстрацию свастики нет: по федеральным каналам показывают фильмы про Великую Отечественную войну, в библиотеках есть книги с фотографиями военных лет.

«Даже в СМИ можно публиковать свастику, если при этом нет цели пропаганды, так официально разъяснил Роскомнадзор в 2015 году. Запрет установлен только для физических лиц. Я в детском саду ко Дню Победы рисовал танки – с красными звездочками и со свастикой. Со звездочками побеждали. Если я сейчас опубликую этот рисунок в соцсети, то в лучшем случае отделаюсь штрафом», – говорит Глухов.

Напомним, ранее стало известно, что в закон о запрете пропаганды фашизма могут быть внесены поправки, разрешающие демонстрацию нацистской атрибутики в произведениях науки, искусства, литературы, а также в просветительской и учебной деятельности. Такие изменения инициировало Министерство связи. Срок обсуждения проекта данного документа, к слову, истекает 10 мая.

В ЕСПЧ юристы подали жалобы жителя города Каменки в Пензенской области Ивана Городиского и краснодарца Алексея Мандригеля, которые недавно были приговорены к семи и десяти суткам административного ареста за картинки с нацистской символикой. Оба разместили в соцсети фотоколлажи фотографий Владимира Путина, на которых фигурировала свастика. Таким образом оба активиста выражали своё несогласие с решением кандидата в Президенты баллотироваться на третий срок, поскольку усмотрели в этом признаки диктатуры.

Глухов отметил, что ЕСПЧ ранее выносил решение по Венгрии, где было запрещено использование свастики, а также символики СССР и где был осужден человек, вышедший на парад в пилотке с красной звездой.

Как сказал руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, статью 20.3 КоАП в 2014 году «поправили самым несуразным способом». Он пояснил, что в 1995 году был принят закон «Об увековечивании Победы советского народа в ВОВ», который прямо запрещает демонстрацию нацисткой символики, но не указывает контекст.

Также контекста, по словам Верховского, нет и в КоАП, что неправильно: «Человек может и историческую фотографию поместить, а может использовать ту же свастику как элемент политической полемики, нарисовав ее на лбу нелюбимого политика». Как полагает руководитель «Совы», и КоАП, и закон 1995 года «надо бы, конечно, поправить».

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