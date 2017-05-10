Прокуратура поручила СКР проверить сведения о взломе Telegram одного из оппозиционеров

Ровно год назад сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров и директор НКО «Образ будущего» Олег Козловский сообщили в своих микроблогах в Twitter о несанкционированном доступе к их аккаунтам в Telegram, полученном неизвестными. Немного позже та же самая ситуация приключилась с журналистом Сергеем Пархоменко.

Скандальность ситуации в том, что неизвестные, попытавшиеся завладеть аккаунтами вышеперечисленных людей получили доступ к их телефонным номерам, который, как они сами подозревают, мобильный оператор МТС предоставил третьим лицам без их ведома. Олег Козловский в своём Facebook недавно пошутил на эту тему, комментируя новость о том, что МТС будет первым оператором, который протестует оборудование для «пакета Яровой»:

«В чем — в чем, а в слежке за своими клиентами МТС всегда первые!»

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Создатель Telegram Павел Дуров также считает, что к взлому аккаунтов оппозиционеров причастна компания МТС, на которую могли надавить власти, после чего посоветовал всем пользователям, которые боятся слежки и взлома, ввести двухфакторную верификацию.

Долгое время ни никаких телодвижений относительно расследования этого случая российские власти не предпринимали, и вот, через год после всего случившегося, Измайловская межрайонная прокуратура Москвы обязала местный отдел Следственного комитета провести проверку в связи со взломом аккаунта в мессенджере Telegram Олега Козловского.

В решении прокуратуры говорится, что 20 мая 2016 года к следователям поступило заявление активиста о взломе Telegram. Но тогда в СКР сочли, что из заявления Козловского не следует, что в отношении него было совершено преступление, добавив, что «сбой телефона не подпадает под статью „Нарушение тайны переписки“».

В апреле 2017 года адвокат правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов пожаловался на действия СКР в прокуратуру, которая решила, что ведомство действовало незаконно, отказав в проверке взлома.

Скан решения прокуратуры выложил в своём Facebook известный адвокат и правозащитник Павел Чиков, также посетовав на столь сильно затянувшееся молчание прокуроров:

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