Украина запретила Яндекс, MailRu, ВК, ОК и множество других российских сервисов

Президент Украины Порошенко подписал указ, в соответствии с которым вступает в силу решение Совета нацбезопасности (СНБО) о применении санкций против ряда юридических и физических лиц.

На официальном сайте Президента Украины опубликован указ, предусматривающий заморозку активов компаний, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам Яндекса, MailRu, антивирусов «Лаборатории Касперского» и Dr.Web. Документ, вступивший в силу с 15 мая 2017 года, коснулся 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц.

Под запрет попал целый ряд сервисов Яндекса: сам поисковик, заказ авиабилетов, сервис продажи автомобилей, Яндекс.Деньги, Яндекс.Диск, календарь, Яндекс.Кассы, торговый агрегатор Яндекса, сервис продажи квартир, Яндекс.Метро, онлайн-переводчик, прогноз погоды, агрегатор новостей, служба вакансий, Яндекс.Радио, Яндекс.Такси, афиша Яндекса и т.д. В общем, фактически провайдерам дан приказ блокировать сразу все службы российской компании.

Указ также предполагает блокировку доступа к к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники.ру, которая осуществляется в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

В отношении Mail.ru санкции вводятся на срок до 15 мая 2020 года. В течение этого времени активы компании на Украине должны быть заблокированы, ей запрещается выводить капитал за пределы страны, украинские граждане и юридические лица не должны совершать сделки с ценными бумагами Mail.ru Group и передавать ей права на какие-либо объекты интеллектуальной собственности или технологии. Ограничительные меры относительно Яндекса продлятся три года.

Блокированы также будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Обе компании будут оставаться под запретом в Украине три года.

Экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) также введены против крупнейших российских телекомпаний: «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

Кроме того, Порошенко и СНБО запретили на территории Украины деятельность нескольких авиакомпаний, банков, благотворительных фондов, а также популярные платёжные системы «Колибри, «ЮНИСТРИМ» и «Анелик». В ноябре прошлого года Национальный банк Украины (НБУ) запретил использование в стране платежных систем четырех торговых марок: Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one/Единый кошелек.

Не могли не вставить свои пять копеек российские власти, заявившие, что «блокировать российские соцсети и поисковики бессмысленно, так как оно повысит компьютерную грамотность пользователей и воспитает «правовой нигилизм»». Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил:

«Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится (…) Поэтому это бессмысленное, дискредитирующее украинское руководство очередное решение. Далеко не первое и, видимо, не последнее. Но это любимое развлечение украинских властей – стрелять себе в ногу».

.

Аналогичную точку зрения высказал и заместитель секретаря генсовета «Единой России», член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко. «В интернете действовать запретами глупо и нерационально, люди так или иначе найдут способы их обойти», – заверил он.

Порой возникает ощущение, что репрессивные и бессмысленные законы вроде «пакета Яровой», наказаний за посты в интернете, истерию вокруг мифических «синих китов» у нас создают одни люди, а дают комментарии относительно прав и свобод за рубежом — другие. Только лица, фамилии, звания и должности каким-то волшебным образом у них совпадают. Этот «политический лунатизм» уже поистине балансирует между фарсом и трагедией.

А вот и мнения экспертов о блокировке подъехали. Хорошо что в России ничего не блокируют, а то было бы похоже на двойные стандарты pic.twitter.com/7KD8RjSslI — Лентач (@oldLentach) May 16, 2017

В России за время действия закона о блокировке заблокировали более 5,5 миллиона сайтов, из них 97% —

неправомерно https://t.co/hq73GAXvRb — Медиазона (@mediazzzona) May 16, 2017

.

Введение новой доктрины информационной безопасности было введено указом Порошенко в конце февраля этого года. Согласно указу, введение новой Доктрины обусловлено было «возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного простора в условиях глобализации и свободного оборота информации». За неделю до этого Президентом Украины был подписан указ о введении в действие решения СНБО «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации», в котором поднимаются такие вопросы, как кибербезопасность госорганов и стратегических объектов, расширение полномочий правоохранителей по части получения и хранения данных пользователей, установление требований к операторам относительно раскрытия информации о поставщиках услуг и маршрутах переданной поставщиком информации, внедрение практики блокировки операторами и провайдерами информационных ресурсов по решению суда и т.п. Судя по всему, нынешнее подписание указа о новых санкциях против России было выполнено в рамках вышеупомянутой Доктрины и решения СНБО.

Как ранее уже подчёркивала РосКомСвобода, к сожалению, Украина тоже пошла по пути жёсткого регулирования информационной сферы, в том числе и интернета, а также запустила процесс административного отгораживания УАнета от Рунета. Естественно, это вряд ли скажется положительно как на развитии интернета в обеих странах, так и на свободе слова и свободе интернет-коммерции. Подобные законодательные акты впоследствии могут стать рычагом давления властей на УАнет.

.



.

Читайте также:

Порошенко утвердил новую доктрину информационной безопасности Украины с упором на «российскую угрозу»

🔓

Украинцам запретили пользоваться Яндекс.Деньгами, Qiwi, Единым кошельком и Webmoney

🔓

Власти Украины разрабатывают регрессивный закон о слежке, блокировке сайтов и кибербезопасности

🔓

Информационное общество строгого режима

.

