Информационное общество строгого режима

Как РосКомСвобода и предполагала, «Доктрина информационной безопасности», принятая в начале декабря прошлого года, продолжает порождать всё новые законы и подзаконные акты, призванные претворять обозначенные в ней положения в жизнь. Разработанную Совбезом РФ в середине декабря 2016 года «Стратегию развития информационного общества на 2017-2030 годы» на днях утвердил Президент РФ Владимир Путин. Документ отменяет предыдущую стратегию, которая действовала с 2008 года.

Напомним, согласно новой инфостратегии, иностранным компаниям, оказывающим услуги в этой сфере в России, придётся создавать совместные предприятия с местными участниками рынка и проводить все платежи через отечественные системы. Кроме того, планируется усилить правовое регулирование СМИ, интернет-телевидения, новостных агрегаторов, социальных сетей и мессенджеров, а также взять под управление и непрерывный мониторинг все сети связи страны.

В новой стратегии прописан «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на них норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий».

При взаимодействии российских организаций с иностранными в сфере цифровой экономики все данные должны храниться и обрабатываться исключительно на российских серверах, а платежи осуществляться через российские платежные системы. Не допускается оказание иностранцами финансовых услуг российским гражданам.

Для дистанционной торговли планируется создать платежную и логистическую инфраструктуру. При этом национальная платежная система должна будет обеспечивать прозрачность трансграничных платежей, то есть проводить идентификацию плательщика, получателя и назначения платежа.

При деятельности на территории России зарубежные организации, занимающиеся электронной торговлей, должны создавать режим наибольшего благоприятствования для российских потребителей и поставщиков товаров. Также должны соблюдаться интересы национальных логистических операторов.

Антимонопольное законодательство следует отрегулировать с учетом особенностей электронной торговли. Для товаров и услуги, доставляемых в России из-за рубежа через интернет, должна быть разработана система сертификации. Россиян следует защитить от распространения контрафактных товаров через интернет. Также должны быть разработаны меры таможенного контроля для интернет-торговли (Владимир Путин еще в 2013 г. говорил о снижении порога беспошлинного ввоза товаров).

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) поддерживают положения Стратегии. «В 2016 г. объем трансграничных покупок составил более 300 млрд руб., эти денежные средства были выведены за пределы РФ, — говорит председатель комитета по стандартизации АКИТ Александр Логунов. — Мы считаем, что осуществление расчетов между иностранными и российскими компаниями должно происходить через российскую платежную систему. Сейчас, к примеру, Visa и MasterCard не предоставляют никаких данных о том, какая сумма денег и кем была переведена для совершения того или иного платежа. Пользуясь же российскими платежными системами, мы сможем доказать, кем был осуществлен платеж, а также будем уверены, что под видом покупок не спонсируются террористические организации».

Президент Национальной ассоциации участников электронной торговли Александр Иванов предупреждает, что ограничения на использование иностранных сервисов отрицательно скажутся на конкуренции и в конечном итоге ухудшат положения потребителей. «Авторам таких предложений надо порекомендовать прочитать экономиста Адама Смита», — говорит Иванов.

Также в доктрине появилось понятие «критической информационной инфраструктуры» России. Ее планируется защищать «с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы» (СОПКА). Власти должны будут обеспечить устойчивое функционирование российского сегмента сети интернет и взять под управление его инфраструктуру. На международном уровне необходимо отстоять права государств на суверенную политику в отношении национальных сегментов интернета, обеспечить равноправное участие государств в управлении интернетом и не допустить использования интернета в военных целях.

Кроме того, стратегия предусматривает использование российских средств шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов власти, а также замену в госструктурах импортного ПО и компьютерной техники на отечественную продукцию.

Основными проблемами в документе обозначены отсутствие у России собственных технологий обработки «больших данных» и отсутствие международных механизмов, позволяющих государствам отстаивать свои права на регулирование интернета. Также говорится о проблеме «клипового мышления» — массовом поверхностном освоении информации, которое сложилось из-за бурного развития интернета и информационных технологий.

При электронном взаимодействии лиц, находящихся на территории России, информация должна обрабатываться на российских серверах и передаваться через сети российских операторов связи. Обработка данных о гражданах должна происходить с соблюдением законности и принципа разумной достаточности. Планируется проводить мероприятия по пресечению незаконного сбора персональных данных граждан.

В телекоммуникационной сфере должна быть создана система централизованного мониторинга и управлению единой сетью электросвязи. Услуги связи должны предоставляться в сельской местности и труднодоступных районах (чтобы провалить этот пункт Стратегии, думаем, найдётся множество поводов, а вот для бессмысленного закручивания гаек — нет). Необходимо обеспечить использование телекоммуникационного оборудования и ПО, исключающих несанкционированное управление и не содержащее элементов, чьи ремонт и замена не могут производиться на территории России в ходе всего срока гарантированного обслуживания.

Стратегия предусматривает регулирование механизмов распространения информации, не зарегистрированным как СМИ, но выполняющим схожие функции: новостные агрегаторы (в 2016 г. был принят соответствующий закон), социальные сети (закон о блогерах был принят в 2014 г.), мессенджеры (соответствующий законопроект разрабатывает Роскомнадзор) и интернет-ТВ.

Директор по стратегическому маркетингу Института проблем интернета Ирина Левова считает, что по сравнению с черновиком Стратегии развития информационного общества, представленной в конце 2016 г., финальная версия документа оказалась в значительной степени сглаженной от жестких мер: «Надо понимать, что сама по себе стратегия — лишь ориентир, — добавляет Левова. — Надо ожидать появления документа более высокого уровня и надеяться на понимание того обстоятельства, что цифровая экономика может быть только глобальной».

Правительство должно до 1 октября утвердить перечень показателей реализации стратегии, а также план реализации положений документа. Сам указ вступил в силу с момента подписания.

Несмотря на «сглаженность» формулировок, принятая Россией Стратегия — достаточно изоляционистский документ, способный не только отпугнуть инвесторов, но и в целом наносящий непоправимый удар по информационному бизнесу в стране, а также вводящий дополнительные способы цензурирования интернета, лишая граждан возможности пользоваться общедоступными благами цифровой цивилизации и закладывая на будущее такой клубок противоречий, который скажется на развитии страны крайне отрицательно. Если «пакет Яровой» оказался с технической и финансовой точки зрения трудновыполнимой очевидной глупостью, которую власти России приняли скорее из упрямства, то принятая недавно Стратегия сама по себе переполнена противоречиями, взаимоисключающими положениями, и, опять же, заведомо невыполнимыми пунктами, особенно касаемо требований к «заграничным партнёрам», которым легче будет уйти с российского рынка, чем подписываться на очередную бессмыслицу.

Даже при беглом просмотре документа видно, что конфликт «власть vs свобода информации» только усугубляется, а также обнажает присутствие в «самых верхах» технологически безграмотных людей, решающих стратегические задачи допотопными методами и мыслящих категориями не XXI века, а скорее времён Холодной войны. Так что с «…2030 годы» господа охранители сильно себе польстили. А уж слова вечно поддакивающих властям товарищей из АКИТ скорее присущи людям не деловой хватки, а сидящим на бюджете старым силовикам, которые никак не хотят уходить на пенсию. Все эти потуги никак не совпадают с общемировыми тенденциями, направленными, наоборот, на большую открытость, свободу информации, сотрудничество в области цифровых технологий, а также здоровую конкуренцию.

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