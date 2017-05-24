Количество авторских работ под свободной лицензией Creative Commons выросло на ещё 100 миллионов

Некоммерческая организация Creative Commons (CC), создавшая одноимённые и открытые публичные лицензии, позволяющие авторам и правообладателям согласно их пожеланиям распространять свои произведения широко и свободно, предоставила очередной отчёт. Если в 2015 году число авторских работ под свободной лицензией CC перевалило за миллиард, то в прошлом году их количество возросло ещё на сто миллионов, и, таким образом, составило 1 204 935 537 работ. В 2016 году доля работ Cteative Commons, распространённых по лицензии «Свободная культура», составила 65%:

С Creative Commons сотрудничают такие крупные и авторитетные организации, как Нью-Йоркский Музей искусств Metropolitan, который сделал с помощью CC0 достоянием общественности около 375 тысяч цифровых произведений.

Также в список участников программы CC входят:

Инициатива «Африканские истории» (Африка);

Коллекция Кутиньо (Сенегал, Гвинея-Бисау, Нидерланды, Франция);

Horison (Индонезия);

Доктор Амин Аззам (Соединенные Штаты);

Майя Занкуль (Ливан);

Геонет (Новая Зеландия);

Колибри (Уругвай);

Британский музей и проект Sketchfab (Великобритания);

Фабрика открытых педагогов UNIR (Испания);

Университет IQRA (Пакистан);

Датос Сальвадор (Сальвадор);

OpenStax Physics (США).

Creative Commons особо заостряет внимание на сотрудничестве с инициативой «Африканские истории», которое происходит на континенте, где традиционное издание работ на африканских языках развито относительно слабо, вышеупомянутая инициатива обеспечивает широкий доступ к тысячам иллюстраций с картинками для развития грамотности и воображения, а также для развлечения детей.

Некоторые из вышеперечисленных работ были загружены в Википедию, став таким образом достоянием всех людей мира.

Чтобы упростить поиск, совместное использование и совместную работу над достояниями науки и искусства, Creative Commons работает с самыми популярными константными платформами, среди которых такие, как Flickr, Vimeo, Wikipedia, YouTube и многие другие известные ресурсы. Благодаря сотрудничеству с Creative Commons, Wikipedia с помощью 2,5 миллионов волонтёров внесла 42,5 миллиона статей на 294 языках.

1,2 миллиарда произведений с лицензией CC, отмечает Creative Commons, рассказывают лишь о части всей истории, начавшейся 15 лет назад с основания организации и рождения вышеупомянутой лицензии. Совместное использование — «это начало каждой лицензионной работой, но всё-таки конечной целью является сотрудничество». С каждой прикладной лицензией CC начинается большая творческая работа, а также приглашение к совместному сотрудничеству, пусть даже часто асинхронному, для создания чего-то нового. «Общественное достояние, — пишет Creative Commons, — является мощным и бесконечным Автом совместного творчества и коллективных действий».

Только за прошлый год значительно выросла и показала заметное развитие совокупность множества работ, основанных на общественном достоянии. Дальнейшая стратегия Creative Commons будет направлена на наращивание сотрудничества, создание ещё более удобных условий использования общего ресурса.

Creative Commons благодарит Google многие другие CC-платформы, партнеров, организации и отдельных лиц из невероятно широкого открытого интернет-сообщества, которые всё это время предоставляли ценные данные и информацию для сотрудничества и этого отчёта в частности.

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