Решением суда заблокированы шесть статей на сайте Компромат.Ru

Решение суда №2-791/17 вступило в силу 10 апреля 2017 года, но в реестр запрещённых на территории России сайтов статьи «Кто владеет Гута-банком», «В Гуте запахло паленым», «Рейдерская осада», «Гута-банк — экономическое чудо-юдо?», «Гутаперчевые мальчики», «Гута-Банк защищается» начали вноситься только летом:

reestr.rublacklist.net/search/?q=2-791%2F17

По информации, которая есть на сайте Дотогомиловского районного суда города Москвы, поводом для блокировки стал иск владельцев «Гута-банка» Гущина Ю.Н. и Хлебникова Ю.В., пожаловавшихся на нарушение закона «о персональных данных» 152-ФЗ:

«Истцы просят признать деятельность интернет-страниц незаконной и нарушающей их права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; признать информацию, размещенную на страницах сайта http://хх, http://хх, http://хх, http://хх, http://хх, http://хх, информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных, запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации; обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять меры по ограничению доступа к информации в сети «Интернет», обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных, путем внесения указателя страниц сайта http:хх, http:хх, http:хх, http:хх, http:хх, http:хх в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую информацию, обрабатываемую с нарушением законодательства в области персональных данных, в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных».

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Судя по содержанию вышеназванных статей на Компромат.Ru, претензии истцов вызывают удивление, поскольку указанная на сайте информация есть в свободном доступе в Сети, в том числе и касающаяся их «неспокойной молодости», которой в статьях уделено достаточно много внимания. Если же истцы хотели удовлетворить своё «права на забвение» (264-ФЗ), то в решении суда почему-то ничего об этом не сказано. В документе говорится лишь о праве «субъекта персональных данных реализовывать свое право запрещать или разрешать обработку своих персональных данных».

Как бы там ни было, суд решил «исковые требования Х.Ю.В., Г.Ю.Н. удовлетворить», а «деятельность интернет-страниц www/compromat.ru/page_15182.htm; www/хх; www/хх; www/хх; www/хх; wwwхх» признать незаконной и нарушающей права истцов на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Информация на этих страницах была признана запрещённой к распространению на всей территории России, в связи с чем Роскомнадзору было поручено принять меры по ограничению доступа к информации в интернете.

Стоит заметить, Компромат.Ru уже не первый раз попадает в реестр запрещённых сайтов. В сентябре 2014 года решением суда № 2-2269-14 статья, в которой рассказывалось о преступности в руководстве УМВД Белгородской области, была заблокирована Роскомнадзором, а затем удалена с сайта, что послужило поводом для вынесения странички из реестра. В данный момент статья доступна в архиве интернета.

Практика удаления из интернета информации, связанной с персональными данными, а также для удовлетворения «права на забвение» среди крупных бизнесменов и политиков России стала достаточно распространённой. Правда, чаще всего это давало совершенно обратный результат — срабатывал так называемый «эффект Стрейзанд», который сопровождается небывалым всплеском интереса как к персоне, которая решила подчистить информацию о себе, так и непосредственно к самой информации.

Сейчас РосКомСвобода, которая считает «право на забвение» абсурдным, лишённым здравого смысла, а также несущим опасность злоупотреблений (что мы, собственно, и наблюдаем), в сотрудничестве с информационно-аналитическим центром «Сова» добивается в суде восстановления выдачи в результатах поиска ссылок, которые были удалены по закону о защите информации. Ответчиком в суде выступает российская «дочка» Google. Напомним, в марте 2016 года центр «Сова» получил от Google два уведомления об удалении из результатов поиска ссылок на две страницы его сайта, который осуществляет информационную и исследовательскую деятельность в сфере проблем национализма и ксенофобии, взаимоотношений религии и общества, политического радикализма, развития либеральных ценностей и соблюдения прав человека в России. Центр «Сова» считает, что подобная «поисковая зачистка» серьёзно ограничивает права общественной организации на свободу распространения информации, гарантируемого статьей 29 Конституции РФ, а также статьями 3 и 8 Федерального закона от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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