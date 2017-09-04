Видеозаписи судебных заседаний можно будет архивировать и просматривать на смартфонах

Этим летом в России вступили в силу законы, которые регламентируют возможность теле- и интернет-трансляций судебных заседаний как по уголовным, так и гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях. Согласно новым поправкам, трансляция открытого заседания возможна только с разрешения суда, в том числе и письменные. При этом председательствующий будет в праве ограничить её время и определить место для съемки или записи. Решение относительно трансляции судья сможет принять «с учетом мнения» участников процесса.

Судебный департамент Верховного Суда РФ разработал некое «техническое решение» по организации многопоточной интернет-трансляции для пользователей. Об этом рассказал генеральный директор Судебного департамента Александр Гусев.

«На основании общих требований, предъявляемых к современным сервисам онлайн-трансляций, а также с учетом специфики работы федеральных судов общей юрисдикции, данное техническое решение позволит транслировать множество видеопотоков в режиме реального времени в формате высокой четкости, — пояснил глава Судебного департамента. — Кроме того, эти форматы будут поддерживаться большинством современных устройств таких как персональные компьютеры, смартфоны, планшеты».

Кроме того, по его словам, видеозаписи судебных заседаний можно будет архивировать, причем архивацию можно совместить с трансляцией. К сегодняшнему дню еще два суда общей юрисдикции получили в свое распоряжение и уже используют оборудование для трансляций судебных заседаний — Белгородский областной суд и Октябрьский районный суд Белгорода. Регулярные интернет-трансляции на официальных сайтах этих двух судов проводятся с 2015 года.

Хотя Александр Гусев говорит «об открытости и гласности» судов, а также несмотря на вводимые в судебный процесс технические новинки, многие юристы и правозащитники ещё на заре принятия вышеупомянутых законов утверждении, что они носят репрессивный характер, который как раз и нарушает один из из главных принципов судопроизводства — гласность.

До принятия законопроекта российское законодательство не предполагало ограничений в ведении письменной трансляции из зала суда. Специальное разрешение требовалось только для фото- и видеосъемки, заявил ранее адвокат Олег Сухов. По его словам, ранее пленумом Верховного суда был указан аналогичный порядок относительно видеотрансляции в сети. «Термин „трансляция“ может означать даже опубликование сведений о ходе заседания в любой социальной сети — например, в Твиттере. В широком понимании этого слова под термин „трансляция“ попадает передача сведений о ходе судебного заседания в любом виде», — сказал юрист.

«В России в этом смысле действует закон Мерфи: если какой-то нормативный акт может быть применен репрессивным образом, значит, он будет применен репрессивным образом», — высказал мнение юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов. Он напомнил, что принятый депутатами документ запрещает любые трансляции на стадии досудебного производства. К таковой относится, например, избрание меры пресечения.

По словам юриста, до сих пор не совсем ясно, как будет технически отслеживаться ведение трансляций в соцсетях. «Но если речь идет о каких-то известных медиа, и приставы и судья знают, что представители этих СМИ присутствуют в зале судебных заседаний, а в это время на сайте медиа идет трансляция, то никаких проблем связать одно с другим нет», — предположил он.

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