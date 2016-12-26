Госрегулирование в следующем году коснётся данных с электросчётчиков

Новый термин «технологические данные» будет добавлен в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Об этом говорится в проекте «дорожной карты» по развитию и внедрению отечественных информационно-телекоммуникационных технологий в отрасли реального сектора экономики, подготовленном группой «Интернет+Город» при помощнике президента Игоре Щеголеве. Проект «дорожной карты» в октябре этого года был согласован с Минкомсвязью, Минтрансом, Минэкономразвития, Минпромторгом, Минэнерго и Минстроем, после чего направлен начальнику управления президента РФ по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрею Липову. Согласно проекту, в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» предлагается внести определение «технологические данные». Точного определения термина пока нет. Его предстоит выработать до июня 2017 года, ответственный — Минкомсвязь.

По словам директора центра стратегических инноваций «Ростелеком», а также главы рабочей группы «Интернет+Город» Бориса Глазкова, под технологическими данными понимается информация, собираемая с устройств, подключенных к сети и осуществляющих мониторинг окружающей среды:

«В целом это информация, которая собирается с различных неживых элементов и передается в сеть, например данные счетчиков ЖКХ, горячей и холодной воды, тепла, данные с газовой турбины, с цифровой подстанции и так далее. Мы говорим об интернете вещей, а значит, нужно разобраться и классифицировать информацию, которая в этом интернете ходит».

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Согласно проекту «дорожная карта», также необходимо определиться с «инфраструктурой технологических данных» (ИТД) – дать определение и обозначить состав структуры. Оборудование, которое осуществляет сбор данных, каналы связи и центр обработки данных, ПО – все это включает в себя ИТД. Глазков отмечает, что потребность регулировать эту область возникла вместе с появлением интернета вещей. «Необходимо понять, какие есть угрозы и есть ли они вообще, какие данные нужно защищать, как данные нужно хранить и как долго, какие данные можно передавать за границу, а какие нет», – говорит он.

Глава Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников высказал мнение, что «нужно определить суть сбора данных: понять, вследствие чего образуются данные, и исходя из этого обращаться с ними, и далее понять, какому кругу лиц она может быть доступна». Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев убежден, что вводить определение «технологические данные» в законодательном порядке бессмысленно, так как определение «существуют последние полвека, и ответственность за эти данные и так несет компания, которая владеет устройствами». «Нужно описать на законодательном уровне возможность общения машин между собой без участия человека, для того чтобы иметь юридически значимый реестр действий и машин», – считает он.

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