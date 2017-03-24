24.03.2017
Популярные файлообменники включены в реестр инфопосредников и будут следить за пользователями
В реестр организаторов распространения информации включены сервисы Depositfiles, Turbobit, Hitfile и Wayupload, которые теперь обязаны передавать данные пользователей спецслужбам или будут заблокированы в РФ

failoobmen

В ходе очередного мониторинга мы обнаружили, что в Реестр организаторов распространения информации внесены ещё семь популярных сервисов хранения и обмена файлами, принадлежащих иностранным юрлицам Songul Corporation и MINDPORT GLOBAL LTD: 

reestr.rublacklist.net/search/?q=depositfiles

reestr.rublacklist.net/search/?q=turbobit.net

reestr.rublacklist.net/search/?q=hitfile.net

reestr.rublacklist.net/search/?q=wayupload.com

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failoobmenniki pod kolpakom fsb

 

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Компания MINDPORT GLOBAL LTD, зарегистрированная на Кипре, владеет облачными сервисами для обмена файлами:

Songul Corporation, чей адрес регистрации указан как герцогство Люксембург, владеет в целом девятью доменами, из которых четыре внесены в реестр организаторов распространения информации: depositfiles.com, depositfiles.org, dfiles.eu, dfiles.ru. Первые три домена автоматически ведут на dfiles.ru.

Большинство этих сайтов в своё время были достаточно популярны у российских пользователей, в том числе и для обмена фильмами, музыкой, литературными произведениями. Ранее ссылки с Turbobit и Hitfile по решению Мосгорсуда неоднократно вносились Роскомнадзором в Реестр запрещённых сайтов, но в скором времени оттуда достаточно оперативно выносились:

reestr.rublacklist.net/search/?q=turbobit.net

reestr.rublacklist.net/search/?q=hitfile.net

Поскольку между внесением в Реестр и выносом оттуда проходило не так много времени, можно предположить, что MINDPORT GLOBAL LTD уже в 2015 году сотрудничала с российскими властями или, по крайней мере, имела с ними достаточно тесные контакты.

Depositfiles позиционирует себя как «популярный интернациональный сервис для безопасной передачи, хранения и распространения файлов», к тому же администрация уверяет, что сервис не хранит записи событий в журнале. Конфиденциальность, защиту от несанкционированного доступа и/или раскрытия гарантирует и сервис Turbobit (раздел «Политика конфиденциальности» на других сайтах, принадлежащих MINDPORT GLOBAL LTD, идентичен). Однако, исходя из факта внесения всех вышеперечисленных сервисов в Реестр организаторов распространения информации, данные администраторами сайтов своим пользователям гарантии можно поставить под сомнение. Согласно 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам», а с вступлением в силу «пакета Яровой» 1 июля 2018 года «товарищу майору» будет предъявлено ещё и содержимое передаваемых пользователем файлов, его переписки, звонков и т.п.

С начала года, напомним, в этот реестр попали уже два сервиса: защищённый мессенджер Threema, а также сервис для поиска и скачивания файлов Mediaget.

Забавным нам показался тот факт, что если пользователи Turbobit.net столкнутся с «какими-либо противоправными действиями и/или незаконным контентом, связанным с детской порнографией», администрация сервиса советует об этом сообщать в следующие организации:

obrashaytes v ligu bezinterneta

Уж Лига БезИнтернета точно поможет побороть противоправный контент, который не поборола за пять лет манипулятивного пиара на скользких темах!

Роскомсвобода ещё раз напоминает, что ваши данные, которые вы доверяете попавшему в Реестр организаторов распространения информации сервису, могут попасть в руки третьих лиц без вашего на то разрешения — согласно закону 97-ФЗ, а с июля 2018 года — не только ваши метаданные, но и вся переписка, ваши личные файлы и все иные данные об использования этого сервиса будут, согласно «пакету Яровой», направляться компетентным органам по их запросу.

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don but rks

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