Популярные файлообменники включены в реестр инфопосредников и будут следить за пользователями

В ходе очередного мониторинга мы обнаружили, что в Реестр организаторов распространения информации внесены ещё семь популярных сервисов хранения и обмена файлами, принадлежащих иностранным юрлицам Songul Corporation и MINDPORT GLOBAL LTD:

reestr.rublacklist.net/search/?q=depositfiles

reestr.rublacklist.net/search/?q=turbobit.net

reestr.rublacklist.net/search/?q=hitfile.net

reestr.rublacklist.net/search/?q=wayupload.com

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Компания MINDPORT GLOBAL LTD, зарегистрированная на Кипре, владеет облачными сервисами для обмена файлами:

Songul Corporation, чей адрес регистрации указан как герцогство Люксембург, владеет в целом девятью доменами, из которых четыре внесены в реестр организаторов распространения информации: depositfiles.com, depositfiles.org, dfiles.eu, dfiles.ru. Первые три домена автоматически ведут на dfiles.ru.

Большинство этих сайтов в своё время были достаточно популярны у российских пользователей, в том числе и для обмена фильмами, музыкой, литературными произведениями. Ранее ссылки с Turbobit и Hitfile по решению Мосгорсуда неоднократно вносились Роскомнадзором в Реестр запрещённых сайтов, но в скором времени оттуда достаточно оперативно выносились:

reestr.rublacklist.net/search/?q=turbobit.net

reestr.rublacklist.net/search/?q=hitfile.net

Поскольку между внесением в Реестр и выносом оттуда проходило не так много времени, можно предположить, что MINDPORT GLOBAL LTD уже в 2015 году сотрудничала с российскими властями или, по крайней мере, имела с ними достаточно тесные контакты.

Depositfiles позиционирует себя как «популярный интернациональный сервис для безопасной передачи, хранения и распространения файлов», к тому же администрация уверяет, что сервис не хранит записи событий в журнале. Конфиденциальность, защиту от несанкционированного доступа и/или раскрытия гарантирует и сервис Turbobit (раздел «Политика конфиденциальности» на других сайтах, принадлежащих MINDPORT GLOBAL LTD, идентичен). Однако, исходя из факта внесения всех вышеперечисленных сервисов в Реестр организаторов распространения информации, данные администраторами сайтов своим пользователям гарантии можно поставить под сомнение. Согласно 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам», а с вступлением в силу «пакета Яровой» 1 июля 2018 года «товарищу майору» будет предъявлено ещё и содержимое передаваемых пользователем файлов, его переписки, звонков и т.п.

С начала года, напомним, в этот реестр попали уже два сервиса: защищённый мессенджер Threema, а также сервис для поиска и скачивания файлов Mediaget.

Забавным нам показался тот факт, что если пользователи Turbobit.net столкнутся с «какими-либо противоправными действиями и/или незаконным контентом, связанным с детской порнографией», администрация сервиса советует об этом сообщать в следующие организации:

Уж Лига БезИнтернета точно поможет побороть противоправный контент, который не поборола за пять лет манипулятивного пиара на скользких темах!

Роскомсвобода ещё раз напоминает, что ваши данные, которые вы доверяете попавшему в Реестр организаторов распространения информации сервису, могут попасть в руки третьих лиц без вашего на то разрешения — согласно закону 97-ФЗ, а с июля 2018 года — не только ваши метаданные, но и вся переписка, ваши личные файлы и все иные данные об использования этого сервиса будут, согласно «пакету Яровой», направляться компетентным органам по их запросу.

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