Советник Президента не согласен с помощником Президента в вопросе замедления доступа к сайтам

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко не видит смысла в замедлении сайтов-нарушителей, которое ранее предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По словам Клименко, «любые способы хороши, но зачем сразу хвататься за красивые истории, когда у нас есть Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, есть просто взимание штрафов, взимание налогов, их можно спокойно использовать».

«С технической стороны звучит красиво… Меня очень беспокоит, что наши истории, которые предлагаются, не проходят фильтр денег», — отметил он.

Поправки, в которых содержится соответствующая норма, правительство России намерено внести в действующие регулятивные документы. Они позволят «замедлять» доступ к сайтам иностранных и российских компаний, которые нарушают законодательство Российской Федерации. Причём появиться данная норма может уже этой весной.

Недавно помощник Президента России Игорь Щеголев в пространном спиче, обрисовывающем невероятных размеров амбиции властей по регулированию Рунета, одобрительно отозвался относительно идеи замедления скорости сайтов, которые, по мнению властей, нарушают законодательство Российской Федерации. По словам Щеголева, возможности для диалога с западными компаниями уже все исчерпаны, но поскольку «полная блокировка — это слишком радикальный способ», замедление трафика «может быть, отрезвит мировых гигантов, которые всячески стремятся злоупотреблять своим монопольным положением на нашем рынке и не спешат исполнять решения российских властей».

Цензура интернета «методом дросселирования» (замедления некоторых веб-сайтов до той степени, когда ими уже невозможно пользоваться) — достаточно распространённый способ правительств некоторых стран в борьбе с неугодным контентом, особенно в тех государствах, где есть те или иные проблемы со свободой слова. Очень часто дросселирование трафика использует Турция, ограничивавшая доступ к Facebook, Twitter и даже WhatsApp. Также к этому методу цензуры в прошлом году прибегали во время выборов власти Габона и Уганды.

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