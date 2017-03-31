Тролли победили эльфов

Недавно в Латвии была создана группа интернет-добровольцев, которые называют себя «эльфами» — в противоположность так называемым «троллям», публикующим в разделах комментариев и соцсетях негативные провокационные заявления, которые выставляют Латвию страной-неудачником. Автором инициативы является бывший чиновник МИД Латвии, занимавшийся в этом ведомстве вопросами ЕС и НАТО Ингмарс Бисениекс. Как пояснил журналистам активист, суть эльфов не в том, чтобы в открытую спорить и порицать троллей, а «нести свет» — публиковать в ответ комментарии, которые «будут повышать уровень знаний» читателя.

По мнению латвийского активиста, интернет стал источником не только важных новостей, но и средой, в которой распространяется дезинформация и преднамеренная ложь. В 2016 году в оксфордском словаре появился такой термин, как «пост-истина», описывающий тенденции, наблюдаемые в последние годы в общественных дискуссиях. «Пост-истина» обозначает обстоятельства, при которых объективные факты имеют меньшее влияние на общественное мнение, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям. СМИ, институт свободы слова и самовыражения, по мнению активистов из стран Балтии, оказались не готовы к этому явлению, и стали использоваться в политических манипуляциях. Здесь сразу вспоминаются «фабрика троллей» в Санкт-Петербурге или Сербии, из «логова» которых организовываются манипулятивные «набеги», направленные на изменение общественного мнения.

Видимо политика «мягкой силы эльфов» и «повышения уровня знаний» в споре с опытными «троллями» не сработала. Ингмарсу Бисениексу пришлось закрыть группу «Elfu vienība» в Facebook из-за травли со стороны «троллей». Бисениекс пояснил, что уже в первый день к его группе стали присоединяться первые добровольцы. Поскольку она была публичной, то каждый мог увидеть, кто состоит в ней. В сети начали издеваться над присоединившимися. Тогда Бисениекс решил закрыть группу. Как он пояснил в интервью,

«Если кто-то согласен честно писать публично под своим именем, то пожалуйста. Но мы не можем требовать этого от всех».

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В группу, по замыслу Бисениекса, должны были входить обычные люди с достаточным уровнем образования, которые разбираются в политике, но школьников в «эльфы» организаторы почему-то зачислять отказывались. Видимо, неопытные латвийские борцы с дезинформацией не знали, что некоторые особо настырные «школоло» иногда способны довести до белого каления самых стойких и опытных «диванных воинов». На данный момент группу действительно найти в Facebook уже не представляется возможным. «Тролли» победили.

…Интересно, чем ответят «эльфы»?

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