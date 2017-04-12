Роскомнадзор определил новость о спасении полицейскими человека пропагандой суицида

Роскомнадзор прислал в адрес редакции ГородБРЯНСК.Ru уведомление о внесении одной из новостей «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Гнев сразу двух ведомств — Роспотребнадзоре (который нашёл крамолу) и Роскомнадзоре (который эту крамолу внёс в реестр) — вызвала январская новость «Спасён мужчина, вздумавший покончить с собой на Литейном мосту — УМВД». Официальная мотивировка: «в связи с тем, что данная информация содержит информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства».

«Эта новость, — уточняет брянское издание, — представляет собой адаптированный материал пресс-службы УМВД по Брянской области о героических буднях сотрудников полиции с указанием имён, фамилий и званий скромных незаметных героев (включая замначальника ОГИБДД УМВД России по г. Брянску Игоря Вишняков, который попросил самоубийцу не прыгать с моста, пока он не приедет на место лично заниматься его спасением). Таким образом, Роскомнадзор фактически признал — пресс-служба брянской полиции пропагандирует суицид и призывает к совершению самоубийств».

При этом к пресс-службе УМВД по Брянской области у обоих ведомств никаких претензий нет. Статья «В Брянске полицейские предотвратили попытку самоубийства» с официального сайта не удалена, текст под «антисуицидные» каноны не подогнан.

Видимо, Роскомнадзор в отношении ГородБРЯНСК.Ru ограничился только предупреждением, материалы сайта на текущий момент не выгружены операторам связи под блокировку на территории РФ не было. В данный момент «опасная» ссылка удалена, но её пока можно прочитать в архиве интернета.

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