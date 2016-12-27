Роскомнадзор вынудил СМИ заблокировать статью о погибшей 60 лет назад певице

Роскомнадзор внёс в «Единый реестр запрещённых сайтов» статью ульяновского интернет-издания Ulgrad.ru, о чём уведомил редакцию:

«В соответствии с частью 7 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» уведомляем, что на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере связи, массовых коммуникаций и информационных технологий от 21.12.2016 № 1550-SMI указатель (указатели) страницы (страниц) сайта в сети «Интернет» http://ulgrad.ru/ включен(ы) в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», номер реестровой записи 183026-РИ в связи с тем, что данная информация содержит информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства».

.

Об этом факте в своём Facebook сообщила редактор издания Лидия Пехтерева. Материал в статье рассказывал об известной советской певице Ирме Голодяевской, снискавшей в своё время большую популярность, — Голодяевская выступала на лучших площадках столицы, выпустила грампластинку, снималась в кино и даже побывала с гастролями в Великобритании, где была очень тепло принята местной публикой. По словам автора книги о Голодяевской, ульяновца Геннадия Демочкина, после поездки за границу певице подверглась колоссальному прессингу властей и спецслужб СССР, из-за чего решила уйти из жизни — и вот как раз эта информация стала причиной гнева Роскомнадзора.

По словам редактора Ulgrad.ru Лидии Пехтеревой, несмотря на то, что в статье кроме всего прочего была информация о сборе денег на издание книги Демочкина об Ирме Голодяевской, публикацию им пришлось удалить. Но статья ещё доступна в кэше Google.

Действия Роскомнадзора, скорее всего, выполненные по требованию Роспотребнадзора, вызывают недоумение. Случай с запретом статьи об Ирме Голодяевской выглядит абсурдно, поскольку: а) эта информация уже давно перешла в разряд энциклопедической, б) историю известной советской певицы можно без труда найти в интернете в открытых источниках.

.

.

Читайте также:

Инкубатор сетевого надзора

🔓

То-о-чём-нельзя-говорить: Роспотребнадзор хочет запретить СМИ писать о суициде напрямую

🔓

«Опасная» статья интернет-издания CNews занесена Роскомнадзором в реестр запрещённой информации

🔓

Роскомнадзор описал критерии всех видов запрещенной информации и предлагает их обсудить

.