4,5 года блокировок сайтов не помогли в борьбе с суицидом

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выступили соинициаторами межведомственного совещания, на котором были подведены итоги деятельности государственных органов и общественных организаций по противодействию детским самоубийствам. Совещание прошло в ситуационном центре МЧС РФ под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова.

По сведениям омбудсмена Кузнецовой, число детских самоубийств в 2016 году выросло почти на 60%, хотя предыдущие несколько лет подобная тенденция имела обратную динамику:

«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение «групп смерти» в соцсетях».

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Она отметила, что в сфере борьбы со сложившейся ситуацией существует немало проблем. «По нашим данным в 2016 учебном году 47% школ в РФ не имели в своем штате педагогов-психологов», — сказала Кузнецова, отметив, что сейчас эта проблема решается.

Кузнецова подчеркнула, что для решения проблемы необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, совершенствовать методическое обеспечение и повышать доступность помощи специалистов.

О неутешительных итогах интернет-цензурирования относительно профилактики самоубийств детский омбудсмен говорила ещё в ноябре прошлого года, но даже спустя почти четыре месяца не смогла озвучить ничего нового по этой теме. Упорство, с каким представители властей пытаются объяснить рост страшной статистики появлением в социальных сетях «групп смерти», просто поражает. Уже давно стало ясно, что блокировки сайтов, если они не сопровождаются оперативной работой силовых органов, приносят скорее вред, чем пользу.

По словам одного бывшего оперативника, ограничение доступа к сайтам — это «зарабатывание палок», поскольку злоумышленники, которые, к примеру, торгуют наркотиками в интернете, уже имеют, как правило, несколько «запасных аэродромов», на которые переносят сайт в случае его блокировки. Но до наших властей, судя по всему, это никак не доходит, поэтому на вышеупомянутом селекторном совещании, где кроме Роскомнадзора и детского омбудсмена присутствовали ещё и одиозные российские политики, решено было и дальше танцевать на тех же самых граблях. Например, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать спецотдел МВД по борьбе с киберпреступлениями, в том числе в отношении несовершеннолетних, в интернете:

«Классические формы оперативной деятельности по выявлению новых преступлений против несовершеннолетних, совершаемых в сети интернет, недостаточны. Мы должны искать новые адекватные подходы в борьбе с этими видами преступлений». «Управление «К» – это профессионалы, но очевидно, что требуется расширение и новый комплексный подход в решении вопросов профилактики и пресечения совершенно разнообразных преступлений и в экономической сфере, и в сфере общественной безопасности, которые сегодня беспрепятственно совершаются через новые информационные технологии, в том числе в регионах».

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«Предлагаю по итогам селектора совместно с уполномоченным по правам ребенка и руководством Роскомнадзора обратиться в МВД с вопросом создания киберподразделений для борьбы с новыми видами и формами совершения преступлений, в том числе таких, как наркоторговля, которые теперь совершаются с использованием новых технологий сбыта», – сказала вице-спикер.

По сообщению пресс-службы Яровой, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, как и другие участники селектора, «одобрительно восприняли данное предложение».

Кроме того, Ирина Яровая направила министру образования Ольге Васильевой письмо с просьбой о разработке методичек для учителей и родителей по раннему выявлению детей.

«Мной уже направлено письмо министру образования с просьбой разработать методические рекомендации для учителей и родителей по раннему выявлению учащихся и детей, оказавшихся под влиянием игровой и интернет-зависимости, а также по проведению необходимой воспитательной работы с детьми для минимизации рисков негативного информационного воздействия на них, обеспечения безопасности их жизни и здоровья», — сказала Яровая.

Яровая призывает органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних взаимодействовать между собой в вопросе обнаружения суицидального контента, а также своевременно выявлять детей, играющих в опасные игры («Синий кит», «Беги или умри» и т.д.).

«Инициатива, которая внесена мною в Государственную думу, дает органам правоохраны инструмент для незамедлительного реагирования и пресечения действий по содействию и склонению детей к суициду, впервые дает возможность еще до наступления последствий привлекать к ответственности за организацию деятельности по склонению и вовлечению детей в опасные виды деятельности», — сказала Ирина Яровая.

Она считает профилактические меры особенно важными. «Поэтому мною предложено обязать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также подразделения полиции по делам несовершеннолетних участвовать в выявлении и пресечении случаев вовлечения взрослыми детей в противоправные действия, представляющие опасность для их жизни», — отметила Яровая.

Она полагает, что сначала необходимо принять соответствующий закон, разработать программы профилактики для регионов, проводить разъяснительные беседы с родителями, повышать квалификацию учителей и ввести новые методики обучения и профилактики. Ранее Яровая предложила включить вопросы кибербезопасности в программу школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». «Давая ребенку профессиональные навыки по информатизации, по работе с информационным полем, необходимо учить и безопасности», – считает зампред Госдумы.

Но скептицизм относительно раскручиваемой в СМИ темы «синих китов», что якобы именно социальные сети виноваты в росте суицида, высказывают и некоторые работники силовых ведомств. Например, в Самарской области, согласно отчёту самих правоохранителей, опасность «групп смерти» в регионе сильно преувеличена. Больше всего шума вокруг этих сообществ в регионе сейчас поднимают родители подростков.

«Сейчас взрослые слишком много говорят об этом явлении. Многие из них пытаются провести воспитательную работу со своими детьми, чем привлекают к этим группам еще больше внимания», — говорит психолог Нина Ковалюнас.

Специалист считает, что родители должны не запрещать детям пользоваться интернетом или социальными сетями, а интересоваться, чем живет ребенок и что его интересует.

«Это сигнал для общества, что под внешним благополучием могут скрываться большие проблемы. Родители должны быть внимательны к своим детям. Родителям надо больше разговаривать со своими детьми, узнавать, чем живет ребенок, что его беспокоит и какие у него интересы. Нельзя терять контакт с ребенком. И в то же время не надо пугаться, что твой ребенок туда попадет. Если у ребенка есть какие-то интересы, он чем-то увлечен, то он никогда не вступит в такую группу, ему просто будет не интересно. Родители должны сделать так, чтобы ребенку было интересно жить», — говорит психолог.

А истерика, поднявшаяся в обществе после столь принудительной ротации темы «соцсетевого суицида» порой действительно принимает комические формы. Недавно, например, резонанс вызвала история с «суицидальной жвачкой» (расскажи кому такое три года назад, покрутили бы пальцем у виска). В ряде регионов России — на Сахалине, в Краснодарском крае, Оренбурге — проводятся проверки магазинов на наличие жевательных резинок Five компании Wrigley. Производители предлагали покупателям поиграть в игру «Правда или действие». На обертках указаны задания, отчет о которых нужно было опубликовать в соцсети под хештегом #5правдаилидействие. Среди заданий, в частности, было предложение забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи или подумать о том, что необходимо сделать перед смертью. Накрученные на теме «синих китов» родители и особо бдительные правоохранители увидели здесь аллюзии с заданиями, которые используются в так называемых «группах смерти».

Так, прокуратура Оренбургской области нашла себе новое занятие — она совершит рейды по торговым точкам региона с целью изъятия жевательной резинки, «обертка которой содержит призывы ко вступлению в «группы смерти» в социальных сетях». На сегодняшний день полиция совместно с представителями волонтерских и других общественных движений изъяла в торговых точках Оренбурга более 80 образцов соответствующей продукции. Одновременно с этим правоохранители в сети Интернет выявляют и блокируют нелегальные ресурсы на эту же тему.

Известная во всём мире компания Wrigley из-за жалоб потребителей изымает из продажи в России новую жевательную резинку Five и прекращает рекламную кампанию по продвижению этого продукта. Об этом сообщила руководитель по корпоративным связям Wrigley в России Надежда Лобачева: «Компания Wrigley приняла решение остановить акцию «Правда или действие», производство акционного товара на фабрике Wrigley, а также рекламные активности по данной кампании после того, как начали поступать первые жалобы от потребителей несколько недель назад». Данный продукт будет заменен.

Как пояснила Лобачева, рекламная кампания «Правда или действие», рассчитанная на два месяца, началась в январе 2017 года на бренде Five. Потребителям предлагалось более 900 разных заданий и вопросов. Цель этой игры — «получать позитивные эмоции и впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы».

Она отметила, что задания были разработаны до появления «тревожащего контекста в России», из-за которого потребители восприняли их неоднозначно. В Wrigley, по словам Лобачевой, никогда не хотели, чтобы «продукты ассоциировались с призывами к небезопасному поведению». На информационных площадках бренда Five содержалась информация, призывающая к обдуманному поведению при выполнении заданий, подчеркнула она.

Роскомнадзор также спешит отчитаться о проделанной за год работе, которая, как уже указано выше, не принесла ожидаемых результатов. На «горячую линию» Единого реестра поступают тысячи обращений — с начала 2017 года их пришло более 7 000, а в 2016 таковых было 12 тысяч, но, как видим, запретительно-ограничительная политика положительных результатов не приносила эти пять лет фильтрации Рунета, не принесла и сейчас. Совместно с крупными технологическими компаниями, представителями российских социальных сетей совместно с надзорным ведомством создаются всевозможные рабочие группы в надежде потерпевшими крах методами решить создавшуюся проблему.

В рамках ежедневной совместной работы Роскомнадзора и Mail.ru Group c 1 января 2017 года выявлено 4210 группы и личных страниц, содержащих суицидальный контент. Из них на текущий момент во взаимодействии с администрациями соцсетей заблокировано 3909 ссылок (92% от общего количества выявленных ссылок). Остальные материалы направлены на исследование экспертам Роспотребнадзора в рамках работы единого реестра.

С начала февраля 2017 года организован аналогичный мониторинг записей в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter. Благодаря взаимодействию с администрациями зарубежных социальных сетей к настоящему моменту выявлена 1151 запись с признаками суицидального контента. Оперативно удалены материалы с 724 URL, что составляет 62% от общего количества ссылок, внесенных на сегодняшний день в Единый реестр в рамках данной работы.

Специалистами Роскомнадзора, сообщает само ведомство, установлены некоторые изменения в тактике поведения лиц, создающих и распространяющих суицидальный контент: «Если раньше группы суицидальной направленности носили противоправный характер, и суицидальный контент находился в открытом доступе на страницах групп и сообществ, то в настоящее время такой контент распространяется и по недоступным для мониторинга каналам – личным сообщениям. Группы и сообщества создаются одними и теми же лицами – примерно 5-10% от общего числа выявляемых групп являются вновь созданными после блокировки основных групп (имеют порядковые номера, схожий по содержанию контент)». И что дальше? А ничего. Продолжится бомбардировка всех ресурсов, где так или иначе упомянут суицид, в том числе и вполне безобидных сайтов с исторической, энциклопедической информацией, ибо развязанная совместно с ангажированными СМИ истерия обязывает не снижать градуса.

С учётом усилий бесконечно пиарящейся на больных темах «Лиги БезИнтернета» и её «кибердружин» и «киберказаков», а также отчётов региональных прокуратур и Роспотребнадзора, сайтов с суицидальным уклоном и соответствующих групп заносится в бан по нескольку тысяч в месяц, но результат предсказуемо всё тот же. Естественно, щелчком мыши нельзя поймать злоумышленника, вычислить преступное сообщество, собрать доказательную базу против настоящих преступников. Но это не мешает, к примеру, представителям «Лиги» выдвигать предложения об обязательной предфильтрации интернета провайдерами. Когда и эта идея потерпит крах, «Лиге БезИнтернета» ничего не останется, кроме как пропихать закон о том, чтобы преступники сами себя ловили и сами же выносили себе приговор — эффективность от него будет примерно такая же.

По мнению блогера Сергея Смирнова, власти пытаются бороться не с причиной, а со следствием «неожиданно» возникшего в жизни россиян явления, в то время как на данный момент между молодёжью и родителями всё больше увеличивается расстояние, поскольку взрослые не всегда в силах адекватно реагировать на изменения в поведении детей, а также не готовы идти с ними на диалог. Что же касается властей, то их действия не поддаются нормальной человеческой логике, а школа вообще словно оказалась между молотом и наковальней:

«Меня уже достал информационный каскад по «синему киту». Причем говорят о нем те, кто пытается найти причину во следствии. 1. Причина поведения подростков и детей связана с тем, что родители не интересуются их жизнью и не рассказывают им о своих проблемах. Родители ограждают своих детей от трудностей жизни, делая им медвежью услугу, поскольку, когда у детей реально возникает проблема, то они ее решить не могут, т.к. их проблемы за них решали родители. Простой пример: дети в 12 лет не могут самостоятельно добраться домой на общественном транспорте с другого конца города. 2. Для тех, кто не знает, могу отрыть секрет — все сервера социальных сетей находятся на территории РФ. К этим серверам ФСБ имеет круглосуточный доступ. В настоящее время существуют системы обработки информации, которые могут определить смысл и побуждения на выполнение определенных действий (термин: «социальная инженерия»). Вопрос: «почему эти системы не работают?» следует адресовать администраторам социальных сетей и их куратору ФСБ/МВД. 3. Школа мечется меж нескольких огней и полностью потеряла контроль за ситуацией. Вместо того, чтобы успокоиться и начать анализировать ситуацию, можно видеть, даже на уровне психологов, что лучшим способом является ограничение доступа к информации. Налицо явное непонимание того, что доступ к информации уже не ограничивается запретом чтения “нежелательной литературы”. Вдобавок школа не готова определить грань между “стукачеством” и обеспечением безопасности детей. Текущие методы “искоренения проблемы” поставили школу в состояние цугцванг, поскольку нет доверия детей к взрослым».

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Как мы уже писали ранее, проблема суицида не такая новая — ещё во времена СССР у нас были одни из самых высоких показателей по самоубийствам, а термин «самая опасная страна в мире» по причине того, что Россия занята второе место по суициду, был озвучен ещё в 2003 году. Но поскольку тогда не существовало ни «ВКонтакте», ни омбудсмена Кузнецовой, объявить врагом было некого. Государству пришла пора более глубоко проанализировать проблему растущего количества самоубийств, и может оказаться, что все наши силовики, уполномоченные по разного рода правам, политически фрики и сомнительные организации копали совсем не там. Готовы биться об заклад, что корень проблемы обнаружится не в онлайне, а в реальной жизни.

Это какое-то тотальное дежавю: двумя неделями ранее мы писали о том, что в России по итогам 2016 года количество наркозависимых среди несовершеннолетних возросло на 60%, несмотря на активные блокировки «наркоманских» (и не очень) сайтов.

Блокировки сайтов стабильно растут.

На 60% в год стабильно растёт и детская наркомания и детская смертность.

МОЖЕТ, ГОСУДАРСТВО НАПРАВЛЯЕТ СВОИ УСИЛИЯ НЕ ТУДА?

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