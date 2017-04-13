Киберказаки займутся изгнанием дьявола из интернета

В Первом казачьем университете — МГУТУ им. Разумовского собрался слёт «молодёжных казачьих кибердружин». Руководство вуза снова напомнило киберказакам о «защите рубежей», «информационной войне» против России, а также той надежде, которую возлагают на юных интернет-экзорцистов силовики. По словам ректора МГУТУ,

«Правоохранительным органам все чаще нужна помощь, и кибердружины ее могут оказать, поддерживая порядок в киберпространстве. Казачьи кибердружины могут стать грозным оружием против киберугроз, с которыми сталкивается наша страна!»

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В задачи созданной в 2016 году «кибердружины» входит не только защита Рунета от внешних угроз, но и участие в общероссийской истерии вокруг так называемых «групп смерти», которые киберказаки обязаны выявлять; находить вербовщиков молодёжи в террористы и экстремисты; искать детскую порнографию и контент для педофилов; а также мониторить интернет-сообщества на предмет призывов к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных митингах и шествиях. В общем, ректор вуза решила окончательно сломать пока ещё здоровую психику своих студентов, отправив их разыскивать такой контент, от которого порой у подготовленного годами работы в соответствующих силовых органах специалиста может случиться нервный срыв.

«Прекрасен» озвученный заместителем полпреда Президента в Центральном федеральном округе и членом президентского совета по делам казачества Алексеем Журавлевым тезис, что главные современные киберугрозы сводятся к «отсутствию в интернете контроля и присутствию иллюзии свободы. Речь идет об одном из направлений обороны нашей страны — обороне от внешних угроз в киберпространстве, — подчеркнул он. — Настало время, когда казаки должны защищать не только географические, но и виртуальные границы нашей Родины!».

Последний шуруп в эту беспощадную машину киберборьбы с виртуальными угрозами ввинтил ответственный секретарь Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством и духовник Первого казачьего университета иерей Тимофей:

«В интернете, как нигде, борются добро и зло, за которым стоит дьявол. Добро должно победить, потому что в интернете, как и повсюду, за ним стоит Господь. Но молодые казаки, выступающие в роли воинов добра, должны быть очень сильными, ибо поведут борьбу с сайтами, произошедшими от злой воли людей, за которыми стоит воля дьявола».

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Интересен будет финал затеянной современными «охранителями» борьбы — победит ли условный XIX век в своём крестовом походе современные технологии? Вопрос скорее риторический, как, собственно, и вполне предсказуемый ответ на него.

Как мы уже знаем, насилие над детьми, наркоманию, а также проблему суицидов блокировками сайтов апологеты введения тотальной цензуры Рунета уже не победили. Но, видимо, пока есть на это соответствующие бюджеты, видимость борьбы с совсем не виртуальными пороками будет продолжаться ещё достаточно долго. Особенно, когда есть такой незаменимый ресурс, как студенты, которым нужны зачёты и «корочки» о высшем образовании.

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