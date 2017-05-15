В Госдуму внесён законопроект о телемедицине

В электронной базе парламента размещён законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и ведения электронных форм документов в сфере здравоохранения», или «закон о телемедицине».

Если законопроект будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2019 года. @Pravitelstvo_RF pic.twitter.com/NhuXxcCZDy — Государственная Дума (@dumagovru) May 15, 2017

В пояснительной записке указывается, что «Законопроект направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан». Документ предполагает создание единой информационной системы в сфере здравоохранения, которая должна, по мнению авторов инициативы, повысить эффективность управления в области медицины и улучшить качество услуг оказания помощи.

Проект также предполагает возможность проведения консультаций и консилиумов дистанционно с применением телемедицинских технологий. Для идентификации участников планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации.

Помимо этого, законопроект предусматривает возможность выдачи рецептов на лекарства в электронном виде. Такие документы будут направляться сразу в аптеки. Пациент сможет самостоятельно выбрать, будет ли он получать рецепт в электронной форме или на бумажном носителе.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения» был предложен на рассмотрение правительства Министерством здравоохранения РФ. Несколькими днями ранее документ был одобрен на заседании кабмина. Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что внесение и рассмотрение проекта «позволит приблизиться к правовому регулированию телемедицинских технологий в нашей стране». «В российских условиях дистанционные медицинские технологии не имеют альтернативы из-за огромных расстояний и крайне низкой плотности населения, следовательно, без их широкого применения проблема доступности качественной медицинской помощи решена быть не может», — приводятся его слова в сообщении пресс-службы комитета.

Телемедицина — явление, безусловно, передовое и нужное. Однако в связи с фактическим сворачиванием программы ликвидации «цифрового неравенства» аргументация советника президента РФ по интернету Германа Клименко (который активно лоббирует принятие закона о применении интернет-технологий в медицине), что отсутствие телемедицины в своё время сказалось на оказании помощи «бабушкам, которые померли из-за того, что не получили эту помощь — с Камчатки, с Сахалина — в нужный момент времени», выглядит уже несколько странноватой. Ибо как помогать с помощью интернета, если его нет?

Это уже второй законопроект, который связывают с деятельностью Германа Клименко. Напомним, что ранее был принят закон об аудиовизуальных сервисах, ограничивающий работу онлайн-кинотеатров, который называют, то «закон против Netflix», то «закон против ivi», то «закон против YouTube». По мнению экспертов в области IT- и медиарынка, данным законопроектом в т.ч. лоббируется монополизация рынка счётчиков обращений на интернет-ресурсы компанией LiveInternet, которая принадлежит советнику президента РФ.

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