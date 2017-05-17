Блокировка российских сайтов может стоить Украине $1 миллиард, а также репутации

Недавний указ Президента Украины Петра Порошенко, который он подписал буквально на днях относительно запрета Яндекса, MailRu, ВК, ОК и множества других российских сервисов, вызвал большой резонанс в интернет-сообществе. В целом эту инициативу встретили прохладно, если не сказать — отрицательно, и эксперты, и пользователи, и украинские интернет-провайдеры. По мнению последних, в данный момент у них нет технических возможностей для полной блокировки запрещённых сайтов, плюс к этому всё равно останутся способы обойти запрет с помощью современных технологий.

Украинские провайдеры не готовы выполнить указ президента Петра Порошенко о блокировке российских сервисов и соцсетей, считает глава интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко. Во-первых, операторы технически не способны реализовать подобные решения, а во-вторых, такие запреты нельзя обеспечить на 100%, указывает эксперт.

Кроме того, Федиенко подчеркнул, что решения о блокировке интернет-страниц должны происходить только по решению суда, «потому что остальные механизмы просто нельзя назвать цивилизованными». По словам Федиенко, в случае внедрения Украиной норм по национальной или же внесудебной блокировке доступа к информации, ИнАУ будет использовать все доступные механизмы для отмены подобных решений, в том числе ассоциация планирует обратиться в Совет Европы.

Александр Федиенко также заявил, что Украине понадобится два года и миллиард долларов для осуществления полной блокировки российских сайтов:

«Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как «В контакте», а к другим платформам, которые находились в этой системе».

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Блокировку можно будет обойти, признал Федиенко. «Да, это возможно, это уже доказано временем, что тот же самый «Китайский золотой щит» — это не проблема сейчас», — сказал он. Ранее в интернет-ассоциации заявляли, что блокировка попавших под санкции украинских ресурсов невозможна технически. Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров «Триолан» Владимир Сидоренко также подтвердил, что ограничение доступа к российским соцсетям можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов. «Сейчас ситуация такая, мы вообще никакой трафик сети не анализируем и не блокируем. Это как труба, что там идет — мы не знает. Как теперь выявлять, что блокировать, а что не блокировать?» — добавил Сидоренко.

Между тем компания «Укртелеком», крупнейший в Украине оператор фиксированной связи, уже приступила к выполнению решения о запрете российских сайтов в стране, процесс блокировки займет от нескольких дней до недели, сообщил директор компании по корпоративным коммуникациям Михаил Шуранов.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что необходимо ввести ответственность за невыполнение нынешнего указа президента. «Нужно принять следующие законодательные инициативы, в том числе насчет того, что касается ответственности за невыполнение этого постановления и, безусловно, технического обеспечения невозможности функционирования как социальных сетей, так и запрещенных сайтов на территории Украины», — заявил Шкиряк.

Игроки интернет-рынка по обе стороны границы отнеслись к инициативе СНБО и Петра Порошенко резко отрицательно. Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК) на своём сайте высказала предварительную позицию по вопросу блокировки российских интернет-компаний на территории Украины:

«Пресс-служба РАЭК считает, что данное решение очевидно антирыночно, политизировано и, в первую очередь, ударит по пользователям Украины.

Наша Ассоциация объединяет игроков интернет-отрасли, представленных в России, отстаивает их интересы и содействует их развитию, в том числе – выходам и работе на международных рынках.

В связи с чем мы осуждаем любое политически мотивированное давление на бизнес-структуры и их работу в интернете, в особенности введение санкций в отношении интернет-компаний, чья деятельность трансгранична, как и сам интернет. И кончено нами не может приветствоваться перенос политических вопросов в бизнес-плоскость и вообще «включение политики» там где ее нет.

Поведение украинских властей выглядит как неразумный и непродуманный шаг, что может в очень короткий период времени настроить против этого решения многомиллионную аудиторию украинских пользователей, в случае если они лишатся целого сегмента экосистемы онлайн-сервисов, которыми пользовались годами (и десятилетиями) и которые создавали новое качество их жизни, будучи удобными, доступными, зачастую бесплатными, абсолютно конкурентными в сравнении с международными сервисами.

Даже если абстрагироваться от политических вопросов и вопросов целесообразности / обоснованности действий украинских властей, остаются без ответа несколько важных вопросов, интересующие наших экспертов:

Как, в отсутствии законодательных и технологических (инфраструктурых) основ для отработки принятого решения, предполагается его реализация и блокировка доступа украинских пользователей к упомянутым сервисам и продуктам российских организаций?

Насколько эффективным будет механизм блокировок, разрабатываемый (очевидно в крайне сжатые сроки и вне имеющейся законодательной базы) украинской властью и провайдерами?

Как отреагирует международное сообщество на подобные шаги и решения, ведь они нарушают ряд международных норм, обязательств и регламентов?

Предстоит ли украинским пользователям изучать новые для них правила жизни и использования интернета в условиях жесткой цензуры и блокировок, и насколько “хорошо” будет работать сам механизм блокировки (или же пользователи будут легко его обходить)?

РАЭК планирует держать “руку на пульсе”, следить за ситуацией – и сразу после прояснения вопросов, на которые пока нет ответов – мы возможно предпримем ряд мер, которые будут направлены на защиту интересов российских интернет-компаний в данном неэкономическом и нетехнологическом вопросе».

Технологически, считает руководитель проекта «Игры» Mail.Ru Александр Кузьменко, запрещать российские сайты на Украине будут так же, как украинские (и все остальные) в России: через провайдеров. А потом украинские пользователи, как и российские, будут пытаться обойти блокировки. Правда, смогут далеко не все, а тем, кто сможет, тоже не всё понравится: «Во-первых, пользоваться сервисами для обхода блокировок неудобно. Во-вторых, придётся мириться с тем, что скорость Интернета снизится. Это очень важно, в частности, для игр: при обходе блокировки вы будете получать задержку, и у вас будут неравные шансы с соперниками». Основная же причина, по которой массового обхода блокировок не случится, в том, что подавляющая часть людей технически недостаточно подкована.

Забавно выглядит, как мы уже вчера писали, реакция российских властей на введение блокировок — многие политики и чиновники сразу вспомнили о VPN и других средствах обхода блокировок, которые, к слову, своим-то согражданам планируют запретить. На некоторых центральных каналах России этой теме даже уделили немного эфирного времени, что в контексте всех российских событий относительно интернет-свобод выглядит явлением из ряда вон выходящим:

На канале «Россия 24» рассказали о методах обхода блокировок сайтов. А Роскомнадзор банит за описание таких методов#видеолентач pic.twitter.com/UbzateawHC — Лентач (@oldLentach) May 16, 2017

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Интернет-предприниматель Антон Носик оценивает потери российских компаний от блокировок как ничтожные: «На Украине нет интернет-рынка, чтобы прокормить собственные сайты. Для России украинский рынок совершенно карликовый. Там нет денег». Зато сокрушительные потери, по словам «отца Рунета», понесёт инициатор санкций – сама Украина.

По мнению главы РосКомСвободы Артёма Козлюка, сам по себе факт ограничения доступа к информации неправомерен, тем более когда это касается сайтов, не внесённых в мировой список запрещённых:

«Насколько нам известно, там пока нет реестра запрещенных сайтов, как у нас, но его можно быстро создать. Какое ведомство будет контролировать и вести списки пока тоже неясно. Мы будем следить за сообщениями украинских пользователей, если они будут жаловаться на блокировку ресурсов. Но мы считаем попытки властей ограничить доступ к информации неправомерными для любой страны мира. Тем более в этой ситуации, когда под запрет попали сайты, которых нет в мировом списке запрещенных. Очевидно, что пользователи продолжат пользоваться привычными ресурсами, для этого есть все инструменты. Если бы речь шла о блокировке малоизвестных ресурсов, то они могли бы «погибнуть». Но в данном случае мы говорим о соцсетях, ими будут пользоваться как и раньше, а, может, — еще и больше».

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Артём Козлюк допускает возможность, что украинские власти пошли на подобные действия из опасения, что российские соцсети, почтовые и другие сервисы передают данные о пользователях в ФСБ: «Российские сервисы внесены в реестр организаторов распространения информации. Поэтому обязаны собирать, хранить и предоставлять российским спецслужбам всю информацию о пользователях и их взаимодействиях. А с 1 июля 2018 года, согласно «пакету Яровой», – ещё и всю внутреннюю переписку, видеозвонки, файлы и так далее. Да – это несёт определённые риски для пользователей: их данные могут оказаться в распоряжении третьих лиц».

При этом вопрос о том, должны ли российские ресурсы раскрывать данные о пользователях-иностранцах, по словам Артёма Козлюка, остаётся формально открытым.

Российские компании, которые попали под блокировочный указ Порошенко, стали публиковать инструкции по обходу государственной цензуры.

Такой мануал подготовили в Mail.ru:

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А такую инструкцию во ВКонтакте:

Между тем, с таким заявлением выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch:

«Президент Украины Петр Порошенко должен немедленно отменить указ о блокировке российских сайтов, включая «Яндекс», Mail.Ru, «Одноклассники» и РБК, и предпринять шаги по защите свободы слова и информации в стране».

Украина, напомнили правозащитники, является участником Меж­ду­на­род­ного пакта о гражданских и по­ли­ти­чес­ких правах и европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Позиция РосКомСвободы относительно указа Порошенко остаётся неизменной — мы считаем эту меру избыточной и нарушающей интернет-права граждан Украины. Запрет российских сайтов украинскими властями вряд ли скажется положительно как на развитии интернета в обеих странах, так и на свободе слова и свободе интернет-коммерции. К тому же подобные законодательные акты впоследствии могут стать рычагом давления властей на УАнет.

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