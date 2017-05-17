Дмитрий Медведев считает, что blockchain нуждается в правовом регулировании

По мнению главы Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, государству необходимо задуматься, к примеру, о правовом регулировании блокчейна. В рамках пленарной сессии Санкт-Петербургского юридического форума (ПМЮФ) премьер-министр призвал обсудить совместимость правового регулирования с технологией blockchain, а также заявил, что ценность системы блокчейн именно в том, что формально на нее никто не влияет, но «в человеческом обществе все сложнее»:

«Было бы желательно, чтобы, когда мы вплотную начнем соприкасаться с так называемым блокчейном, распределенными сетями, мы хотя бы представляли себе, как будут выглядеть основные параметры регулирования, какова здесь роль национальных законодательств, даже при понимании того, что сам блокчейн — это абсолютно автономная система».

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«Мы вообще не знаем, конечно, что будет происходить, как это будет выглядеть, как быстро это будет развиваться. Если вернуться к теме интернета, несмотря на то что сети существуют уже десятилетия, сам интернет существует уже три десятка лет, мы оказались не готовы (я имею в виду и юридическое сообщество, и государство, и политических лидеров) к решению многих проблем, связанных с глобальной сетью», — отметил премьер.

Активно обсуждается вопрос о том, как обеспечить достоверность данных в сети блокчейн, подчеркнул Медведев. Решение проблем «умного общества» удобнее искать в формате «мягкого права», заметил глава правительства, «поскольку у глобальных рынков нет территориальных границ, нет национальной локализации, привязки к определенному регулированию».

Ровно год назад Медведев уже поднимал проблему того, что «государство не успевает реагировать на blockchain» и посетовал на постоянное отставание правовой системы страны в вопросах регулирования новшеств в области «электронной коммерции» и «интернета вещей». Как видим, с того момента в плане правового регулирования технологии блочных цепей ничего не изменилось. Ну, может быть оно и не нужно, ведь пока государство не вмешивается в эту сферу, развитие идёт своим путём.

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