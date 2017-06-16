Челябинское онлайн-СМИ наказывают за перепечатку новости с сайта прокуратуры

В адрес РосКомСвободы обратилось челябинское интернет-издание lentachel.ru в связи с тем, что управление Роскомнадзора по Челябинской области усмотрело нарушение закона №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», поскольку в одной из публикаций издания, где речь шла о стороннике запрещённой в России организации «Правый сектор», осуждённом на 2,5 года лишения свободы за репосты в соцсети ВКонтакте, и в статье не было указано, что данная организация в России запрещена.

В протоколе об административном правонарушении, который был вручен представителю издания, сказано:

«В ходе выполнения государственной функции по надзору в сфере средств массовой информации, в результате осуществления мониторинга сайта в сети «Интернет», на котором размещаются материалы зарегистрированного средства массовой информации сетевого издания «Lentachel.ru» по адресу https://lentachel.ru/news/2017/04/30/storonnik-pravogo-sektora-osuzhden-v-magnitogorske.html имеется факт распространения информации об общественном объединении или иной организации, включенной в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидирована или их деятельность запрещена».

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Поскольку «…статья «Сторонник «Правого сектора» осужден в Магнитогорске» содержит указание запрещённой в России экстремистской организации «Правый сектор» без указание того, что деятельность данной организации запрещена [на территории России]», Роскомнадзор посчитал, что lentachel.ru «нарушила требования ч.2 ст.4 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации». Факт нарушения подтверждается докладной запиской по результатам проведения систематического наблюдения от 03.05.2017 №349-дз, а также актом об изготовлении скриншотов с приложением скриншотов».

Это всё та же практика со стороны подразделений Роскомнадзора по привлечению законопослушных изданий к ответственности по совершенно надуманным причинам. Надзорное ведомство выносило предупреждение и штрафовало издание The New Times в первой половине 2016 года и летом уже года этого. В июне 2016 года такое же предупреждение и за упоминание всё той же организации получила «Псковская губерния».

В феврале этого года была оштрафована Медиазона за то, что не сообщила, что Меджлис крымских татар — организация, запрещённая в России. То же самое коснулось заметки про националистическую организацию Misanthropic Division, признанной экстремистской и запрещенной в 2015 году

В ноябре 2014 года Роскомнадзор вынес предупреждение «Эху Москвы» за эфир передачи «Своими глазами», в которой журналист Сергей Лойко рассказывал о боях за Донецкий аэропорт. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров объяснил подобное предупреждение тем, что в эфире прозвучала положительная оценка организации «Правый сектор», которая была признана экстремистской. При этом «Правый сектор» был признан экстремистской организацией лишь 17 ноября, тогда как передача «Своими глазами» вышла в эфир 29 октября.

Три года назад было вынесено предупреждение за интервью с активистом вышеупомянутой организации «Ленте.ру».

Упоминание запрещённой в России радикальной украинской организации в обычном перепосте стоило уголовного ещё одному челябинцу — Константину Жаринову. Причём под раздачу южно-уральский гражданский активист также попал за полгода до того, как «Правый сектор» стал в России запрещён. Напомним, Жаринов в марте 2014 года сделал репост с официальной странички организации, после чего власти обвинили его в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В сентябре 2015 года челябинского активиста приговорили к двум годам лишения свободы условно, но тут же амнистировали. В 2016 году Жаринов обжаловал приговор в ЕСПЧ. Как отмечается в жалобе, несмотря на амнистию, сам факт уголовного преследования господин Жаринов считает чрезмерным, поскольку сразу же подчинился прокурорам, потребовавшим удалить текст со страницы «ВКонтакте».

Так что в случае с lentachel.ru местный Роскомнадзор действует уже словно под копирку, но здесь есть ещё одна загвоздка, которая также является совершенно типичным явлением в нынешних отношениях надзорного ведомства со СМИ. Lentachel.ru взяла информацию с сайта прокуратуры Челябинской области практически без изменений, где также не упомянуто, что «Правый сектор» на территории России запрещён. Редакция Lentachel впоследствии выполнила требования Роскомнадзора и сделала нужную приписку, но в публикации прокуратуры такого не произошло.

На момент выхода этой публикации изменения также не были внесены, что подтверждается сохранённой в архиве интернета ссылкой, хотя с момента выхода новости уже прошло больше полутора месяцев. И это тоже типичная политика «многочисленных стандартов» российского надзорного ведомства, которое с удовольствием наказывает независимые или оппозиционные издания, но относительно официальных организаций и центральных СМИ словно набирает воды в рот. К примеру, каким образом был наказан российский МИД за демонстрацию флагов запрещённой в России террористической организации ИГИЛ, до сих пор никаких отчётов со стороны Роскомнадзора не было. Состоялся ли суд, был ли мидовцам выписан штраф — неизвестно.

А челябинское издание, между тем, 20 июня ждёт суд, поэтому резонанс вокруг очередного сомнительного наезда российского надзорного ведомства на независимые СМИ в данный момент будет весьма кстати.

Касаемо стандартов упоминания/неупоминания того, что та или иная организация признана в России запрещённой, то с ними происходит сейчас примерно тот же самый хаос, что и с «белыми списками Рунета», которые то вводят, то отменяют. Роскомнадзор , уточняя правила упоминания в СМИ запрещённых организаций, объявлял об обязательности написания статей о них в негативном ключе, потом это требование исчезало из уже опубликованного разъяснения. Затем Роскомнадзор, видимо, стараясь избежать конфуза с упоминанием «Вестями.ру», не сообщившими о том, что «ИГ» — террористическая организация, в августе 2016 года ответил, что «у ведомства нет поводов наказывать издание, потому что примечанием должно сопровождаться только упоминание экстремистских организаций, а «Исламского государства» нет в соответствующем списке Минюста». А за полгода до этого руководитель пресс-службы РКН Вадим Ампелонский раздражённо ответил, что этот вопрос сотрудники ведомства «уже 20 раз разжевали», и прислал ссылку на интервью Александра Жарова «Газете.ру» от 29 декабря 2015 года. В этом интервью Жаров подтверждает, что российские СМИ обязаны указывать, что ИГ — запрещенная законом террористическая организация. Парадокс в том, что журналисты не нашли ни одного случая, когда издание предупреждали из-за неправильного упоминания «Исламского государства». Характерно, что ИГ — фактически единственная террористическая организация, которую российские СМИ сопровождают особым примечанием.

Издание lentachel.ru, между тем, просит поддержки у коллег-журналистов, а также надеется на справедливое решение суда.

РосКомСвобода считает подобные наказания российских СМИ в корне неправильным явлением, равно как и раздачу направо-налево реальных сроков и штрафов россиянам за высказывание собственного мнения в Сети.

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