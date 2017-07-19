Власти считают, что интернет-торговля должна государству 200 млрд рублей

Государство потеряло более 200 млрд рублей из-за того, что в России нет регулирования интернет-торговли, его отсутствие бьет по отечественным предприятиям, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.:

«Хотел бы обратить внимание Министерства финансов: президент дважды в своих посланиях говорил о необходимости регулирования вопросов, связанных с электронной торговлей. Мы потеряли несколько лет… Это сумма более 200 млрд, это то, что было потеряно. Это бьет по нашим отечественным предприятиям, которые работают в сфере интернет-торговли».

.

Ранее в ходе тех же парламентских слушаний глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что на интернет-торговле государство потеряло в 2016 году 60 миллиардов, а в 2017 потеряет еще 84 миллиарда. При этом Макаров спрогнозировал, что в 2018 году будет потеряно 134 миллиарда.

Подход властей к регулированию отраслей, в которые государство не вкладывало «за эти годы» ни копейки, и поразителен, и симптоматичен. О том, по каким причинам бизнес в России постепенно перетекал из офлайна в онлайн, законотворцам задумываться, по-видимому, некогда, хотя тревожные звоночки по этому поводу зазвучали не вчера.

И снова никаких обоснований, каким образом вдруг интернет-торговля бьёт по отечественным предприятиям. Как и в случае с «пакетом Яровой», власти требуют от отраслевиков и пользователей интернета «просто поверить, а понять потом».

Касаемо уже введённых налогов на электронные услуги («налог на Google»), то там тоже в скором времени могут произойти некоторые изменения. Иностранные поставщики электронных сервисов для России получат возможность уплачивать «налог на Google» за юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Сейчас такие компании после регистрации в ФНС получают право уплачивать налог только за физлиц. Такие изменения нормативного регулирования обсуждаются в ФНС.

«Налог на Google» был подписан президентом РФ летом 2016 года. Авторы законопроекта — депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин сочли несправедливым, что российские компании при продаже софта в онлайн-магазинах и т.п. платят НДС, а иностранные — Google, Apple и др. — не платят. И теперь иностранные сервисы, предоставляющие электронные услуги в России, должны регистрироваться как налоговые резиденты и перечислять в российский бюджет НДС в размере 15,25%.

Однако, как оказалось, инофирмы должны платить НДС только за услуги физлицам. Российские компании и ИП, приобретающие услуги у иностранного сервиса, обязаны уплачивать налог самостоятельно. Но в ФНС уже обсуждают возможность дать поставщикам сервисов возможность платить налог за всех российских клиентов.

.



.

Читайте также:

Бизнес утекает в интернет, но власть пытается его достать и там

🔓

Государство прогнозируемо взялось за интернет-торговлю

🔓

Внесённый с нарушениями и скандалом законопроект о товарных агрегаторах прошёл I чтение

🔓

Роспотребнадзор ради принятия закона «о торговых агрегаторах» пошёл на подлог документов

.