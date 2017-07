Сервисы VPN обвиняют Apple в поддержке государственной цензуры в Китае

Компания ExpressVPN получила уведомление от Apple, что её приложение было удалено из магазина приложений в Китае. Предварительные исследования VPN-сервиса показали, что все основные приложения VPN для iOS были ограничены для китайских пользователей. Те, кто указал, что их аккаунты находятся за пределами Поднебесной не пострадали — они до сих пор могут загрузить приложение iOS и продолжать получать обновления.

«Одновременно с тем, что решение Apple никак нельзя назвать удачным, — пишет сервис в своём блоге, — ExpressVPN не отменяет своих обязательств по предоставлению надёжного подключения [для своих клиентов] и обеспечениям надёжной связи. Наша служба поддержки работает в круглосуточном режиме реального времени, в том числе через чат, чтоб помочь любым пользователям, которых это затронуло».

Сервис VPN разочарован таким развитием событий, особенно касаясь того факта, что Aplle помогает цензуре китайских властей. «ExpressVPN решительно осуждает эти меры, которые угрожают свободе слова и гражданским свободам», — сказано в заявлении сервиса.

«Пользователи в Китае могут продолжать оставаться подключенными к открытому интернету с приложениями ExpressVPN для Windows, Mac, Android и других платформ, — заявляет ExpressVPN. — Наша приверженность открытому и свободному Интернету остается сильнее, чем когда-либо, и мы продолжим борьбу, помогая нашим пользователям оставаться на связи, независимо от того, где они находятся».

Другой сервис, Star VPN также сообщил в своём Twitter о проблеме, озвученной ExpressVPN:

We just received notice that @Apple removing all the @VPN apps from the @China app store.

— Star VPN (@star_vpn) July 29, 2017