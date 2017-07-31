Сервисы VPN обвиняют Apple в поддержке государственной цензуры в Китае

Компания ExpressVPN получила уведомление от Apple, что её приложение было удалено из магазина приложений в Китае. Предварительные исследования VPN-сервиса показали, что все основные приложения VPN для iOS были ограничены для китайских пользователей. Те, кто указал, что их аккаунты находятся за пределами Поднебесной не пострадали — они до сих пор могут загрузить приложение iOS и продолжать получать обновления.

«Одновременно с тем, что решение Apple никак нельзя назвать удачным, — пишет сервис в своём блоге, — ExpressVPN не отменяет своих обязательств по предоставлению надёжного подключения [для своих клиентов] и обеспечениям надёжной связи. Наша служба поддержки работает в круглосуточном режиме реального времени, в том числе через чат, чтоб помочь любым пользователям, которых это затронуло».

Сервис VPN разочарован таким развитием событий, особенно касаясь того факта, что Aplle помогает цензуре китайских властей. «ExpressVPN решительно осуждает эти меры, которые угрожают свободе слова и гражданским свободам», — сказано в заявлении сервиса.

«Пользователи в Китае могут продолжать оставаться подключенными к открытому интернету с приложениями ExpressVPN для Windows, Mac, Android и других платформ, — заявляет ExpressVPN. — Наша приверженность открытому и свободному Интернету остается сильнее, чем когда-либо, и мы продолжим борьбу, помогая нашим пользователям оставаться на связи, независимо от того, где они находятся».

Другой сервис, Star VPN также сообщил в своём Twitter о проблеме, озвученной ExpressVPN:

We just received notice that @Apple removing all the @VPN apps from the @China app store. — Star VPN (@star_vpn) July 29, 2017

Действия Aplle связаны с требованиями китайских властей по блокировке всех «нелегальных» средств обхода блокировок, начатых ещё зимой этого года. Такая «чистка» AppleStore — чрезвычайно эффективный метод, поскольку VPN является одним из немногих способов, с помощью которых житель Китая может обойти государственные цензурные средства и получить полноценный доступ к свободному Интернету. Власти Китая практически незаконно поставили вне закона VPN, издав новый закон, согласно которому для подобных сервисов вводится требование получить одобрение китайского правительства для дальнейшей работы. Действия Apple в отношении сервисов VPN создаёт одну из самых больших проблем для свободного интернета в Китае.

Два популярных VPN-сервиса уже были вынуждены прекратить свою деятельность в Китае, в том числе касаемо специалистов, которые по долгу службы должны иметь постоянный доступ к глобальному интернету.

Правительственные чиновники КНР поначалу давали путанные объяснения о том, что полного запрета VPN не будет, но недавно Великий Китайский фаервол получил новый апгрейд. По-видимому, эти новые возможности позволили правительству вмешаться в работу VPN-сервисов и даже некоторых сервисов мгновенного обмена сообщений — пользователи WhatsApp обнаружили, что не могут отправить видео и фотографии, и похожие проблемы распространились на китайский сервис WeChat.

Влияние на доступ к приложениям Apple становится эффективным способом внедрения цензуры уже не в первый раз. В начале этого года Apple удаляла приложение New York Times из местного магазина приложений — «Таймс» и «Уолл стрит Джорнал» входят в число запрещённых на территории Китая международных новостных сайтов.

Неясно, будут ли предприняты подобные действия в отношении магазинов Android в Китае. Google Play в КНР нет — там распространением соответствующих приложений занимаются сторонние магазины приложений, являющиеся влиятельными дистрибьюторами приложения для Android.

На вопросы журналистов о закрытии VPN-сервисов компания Apple пока не ответила, но это может быть связано с тем, что американская корпорация пытается «заново» завоёвывать китайский рынок, учитывая крайне непростые отношения с властями КНР в недавнем времени. Недавно Apple даже объявила о создании первого в Китае центра обработки данных, что, как полагают, связано с недавно вступившими в КНР в силу законами о кибербезопасности.

.



.

Читайте также:

Опасный прецедент: из магазинов приложений по требованию китайских властей уходят VPN

🔓

Власти Китая открестились от полного запрета VPN

🔓

Китай заставит самих операторов связи заниматься цензурой Сети

🔓

Red Web: Россия примеряет «Великий китайский фаервол»

.