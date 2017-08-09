Бизнесмены заставляют Google и Яндекс удалять ссылки с информацией о своём неоднозначном прошлом

Впервые в России суд в Петербурге приказал Яндексу зачистить поисковую выдачу по запросам о конкретном человеке, Илье Клигмане, чего до этого не удалось сделать ресторатору и владельцу «фабрики троллей» Евгению Пригожину.

Всё чаще российские бизнесмены, имеющие достаточно высокий вес в определённых кругах, обращаются к «праву на забвение», пытаясь удалить из Сети информацию о своём малоприятном прошлом. Мода на иски о защите чести и достоинства на этом фоне постепенно может уйти в прошлое. На днях зампредседателя Петроградского суда Татьяна Мазнева удовлетворила право на забвение известного петербургского бизнесмена Ильи Клигмана. С конца 2000-х годов он упоминался в срезе двух шумных уголовных дел – против «ночного губернатора» Кумарина и начальника ГСУ СКР Дмитрия Довгия. Клигману молва также приписывала кураторство над банками, попадавшими в неприятные ситуации. Изредка упоминалась его удачная женитьба на дочери ныне покойного вице-губернатора Владимирской области Веретенникова. Клигман побыл под арестом по экономическому делу, дал показания на Барсукова, получил приговор за приготовление к ложному доносу. Запустил платежную систему и производство терминалов, но прогорел. Сейчас он руководит компанией «Петроюнион». Его супруга тоже занимается бизнесом.

Публикаций о Клигмане – десятки. В основном, перепечатки. Локомотивами нежелательной информации являются «Росбалт» и Moscow Post. Бизнесмен воспользовался поправками в закон «Об информации», которые обязывают операторов поисковых систем прекращать выдачу ссылок на информацию, которая представляется герою недостоверной, неактуальной, утратившей для него значение. Клигман вооружился недостоверностью и подал пять исков к «Яндексу», Google, «Мэйл.ру» и даже ООО «Рамблер Интернет холдинг», которое оператором не является. Весь контент на rambler.ru формирует «Яндекс».

Дела поступили Татьяне Мазневой, назначенной в апреле 2016-го на должность зампреда Петроградского суда. Три года назад, в статусе судьи Фрунзенского суда, она сохранила Владимиру Барсукову 305 млн рублей.

В частности, Илья Клигман требовал у операторов прекратить выдачу ссылок на статьи «Клигман И.В. скупился на нал», «Удача взяткодателя» и «Как бухгалтер «Тамбовских» ушел от МВД РФ».

Процедура забвения обязывает до подачи исков в суд обратиться непосредственно к поисковику и указать основания, по которым выдача ссылок должна быть прекращена. Такие обращения от Клигмана поступали, но операторы посчитали, что им не предоставлены доказательства недостоверности изложенных в публикациях сведений. Судья пришла к противоположному выводу:

«Клигман не привлекался к уголовной ответственности за преступления, описываемые в статье «Удача взяткодателя» (ст.ст. 210 и 291 УК РФ), судимостей за совершение данных преступлений не имеет, условное осуждение по статье 306 УК было отменено, судимость снята».

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Иными словами, поисковикам можно выдавать только вечную истину, которая никогда не потеряет актуальность. Сам факт уголовного преследования может через несколько лет быть признан недостаточно достоверным.

Свое мнение Татьяна Мазнева высказала и насчет объема необходимой к удалению информации. Если, например, по искам о защите чести и достоинства рассматриваются отдельные высказывания и суждения, то в делах о забвении под угрозу ставятся статьи целиком хотя бы за одно неверное слово.

«Суд полагает, что установление факта недостоверности любой информации, доступ к которому предоставляется по ссылке, является основанием для прекращения выдачи ссылки на такую страницу сайта, поскольку иной подход, в принципе, исключает возможность прекращения выдачи ссылок на недостоверные сведения», – указано в решении Петроградского суда.

Иски удовлетворены и к «Рамблеру». Суд обязал его и операторов прекратить выдачу десятков ссылок о Клигмане.

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили, что решения суда по пяти делам действительно были вынесены в пользу истца, но компания не согласилась [с решением] и подала жалобы в Санкт-Петербургский горсуд.

В данный момент российская поисковая система пока не ограничивает ссылки на статьи об Илье Клигмане:

…А вот Google публикации, где есть упоминание о нём, частично скрывает:

Выяснилось, что американская компания выполняет решение всё той же судьи Мазневой, только по жалобе делового партнёра Ильи Клигмана — Михаила Сахина. В Петроградский суд иски к СМИ о защите чести и достоинства подали они оба. Их также рассматривает Татьяна Мазнева, и ей принадлежит еще одно ноу-хау. Еще до принятия решения она в качестве обеспечительной меры велела поисковикам прекратить выдачу ссылок на спорные публикации. Санкт-Петербургский горсуд счел это решение не соответствующим закону и отменил его. Однако по факту Google решения Мазневой в данный момент всё же исполняет.

Согласно решению №2-2252/2017, операторы поисковых систем Google Inc., ООО «Яндекс» и ООО «Мэйл.ру» обязаны «ограничивать выдачу ссылок, позволяющих получить доступ к информации, указанной в исковых требованиях истца, поскольку эти сведения признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца». Таким образом, информация о Клигмане американской компанией ограничивается исходят из решения питерского суда о его партнёре Сахине.

Кроме того, суд обязал издания «The Moscow Post» moscow-post.com и «Новые ведомости» nvdaily.ru приостановить распространение информации, размещённой на следующих страницах сайтов в сети Интернет:

http://www.moscow-post.com/economics/geobank_planiruet_maxinatsiju23855/ «Геобанк планирует махинацию?» (статью можно найти в Google только в перепечатке и архиве интернета)

http://nvdaily.ru/info/94786.html «Под сенью ЦБ» (статья также ищется Гуглом только в единственной перепечатке и архиве интернета).

Между тем, Яндекс выдаёт гораздо больше вариантов перепечаток обеих статей, включая сайты glavk.info (самый упоминаемый в решении суда сайт), antikor.com.ua, bookinews.ru, banki.ru, juliy.info и другие, которые истец потребовал исключить из поисковой выдачи.

Определение суда было вынесено 6 марта 2017 года, но могло быть обжаловано в Санкт-Петербургском городском суде в течение 15 дней путём подачи частной жалобы через Петроградский районный суд.

Кстати, общероссийская общественно-политическая газета «The Moscow Post» внесена решением суда №2-3126/17 в реестр запрещённых на территории России сайтов с весны этого года:

Предыдущие попытки реализовать своё право на забвение со стороны известных в России людей приводили в основном к обратному результату, поскольку вызывали только повышенный интерес к своей персоне — таким образом срабатывал так называемые «Эффект Стрейзанд».

Одним из первых громких случаев реализации этого сомнительного права была попытка бизнесмена Сергея Михайлова, известного в некоторых кругах как «Михась», и имя которого некоторые СМИ связывали с Солнцевский ОПГ. Поисковики тогда начали ограничивать выдачу информации к некоторым связанным с ним публикациями, но возникший вокруг этого события резонанс вывел многие факты из небытия.

Другим ставшим достоянием общественности случаем был иск к Яндексу со стороны известного ресторатора Евгения Пригожина, которого часто называют «личным кулинаром Путина», а также связывают с так называемой «Фабрикой троллей». После нескольких тяжб Пригожин вынужден был отозвать иск.

Реализовать своё право на забвение попытался и скандальный писатель, блогер, доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2011-2012 года Эдуард Багиров. Яндекс стал ограничивать некоторые ссылки с информацией о нём, но интернет-общественность вспомнила все грешки писателя-блогера.

РосКомСвобода, в свою очередь, считает абсурдным так называемое «право на забвение», которое используется по большей части во вред свободе слова и интернета. Это одна из тех негативных практик, которые Россия переняла с Запада, она лишена здравого смысла и несёт опасность злоупотреблений, что, как мы видим, обычно и происходит. В сотрудничестве с информационно-аналитическим центром «Сова» мы добиваемся в суде восстановления выдачи в результатах поиска ссылок, которые были удалены по закону о защите информации. В перспективе мы рассматриваем вариант полной отмены «права на забвение» в России.

Операторы поисковой системы Яндекс, со своей стороны, также пытается в судах бороться с неправомерным применением федерального закона 264-ФЗ. Кроме того, что сам Яндекс не может самостоятельно проверять достоверность или недостоверность информации, в случае с Клигманом одного указания заявителя недостаточно, — уточняют в пресс-службе компании. И в соответствии с законом Яндекс не может не может исключать из результатов поиска ссылки, если там содержится информация о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не погашена судимость.

«В данном случае, — утверждает компания, — нам не было представлено никаких доказательств недостоверности информации и снятии судимости. Считаем, что наш отказ при таких обстоятельствах был полностью обоснован. Наши жалобы были поданы по всем пяти делам. Два дела уже были рассмотрены Санкт-Петербургским городским судом и разрешились в нашу пользу. Оставшиеся три дела будут рассматриваться 15 и 17 августа».

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