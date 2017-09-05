В Китае мужчина получил 9 месяцев тюрьмы за продажу услуг VPN

26-летний гражданин КНР Дэн Цзивей (Deng Jiewei) из провинции Гаундун в октябре 2015 года вместе со своими деловым партнёром Цзяном Чжифэном (Jiang Zhifeng) создал два web-сайта, на которых продавалось программное обеспечение для сетей VPN, способное обойти Великий китайский фаервол. На продаже «запрещённого ПО» Дэн и Чжифэн заработали около 2150 долларов. Дэн был техническим директором, а Чжифэн отвечал за маркетинг. Партнер Дэна сумел уйти от властей и все еще находится на свободе.

В августе прошлого года Дэн был арестован полицией и в марте 2017-го был признан виновным в «предоставлении программного обеспечения и инструментов для вмешательства и незаконного контроля за компьютерными информационными сервисами». Несмотря на то, что приговор был вынесен ещё весной, но документы суда до общественности через соцсети дошли только вот совсем недавно.

Сайт yingsuoyun.com, на котором размещалось соответствующее ПО, теперь перенаправляет посетителей на решение суда.

В китайских соцсетях активно обсуждается судьба Дэна, и пользователи сети микроблогов Weibo пришли к неутешительному выводу — все, кто использует VPN для обхода блокировок «Золотого щита» (он же — «Великий китайский фаервол»), могут быть признаны виновными по тем же обвинениям.

Генеральный секретарь Си Цзиньпин заявил в 2015 году, что Китай, как и любая другая страна, имеет суверенное право решать, как их граждане получают доступ в Интернет и к чему они могут получить доступ.

Китай уже 2 года ведет политику запрета использования VPN, прокси и других инструментов анонимности внутри страны. Недавний правительственный отчет классифицировал VPN как «террористическое программное обеспечение». Официально Китай не блокирует VPN, но поставщики VPN должны зарегистрироваться в правительстве и получить разрешение.

Еще в январе 2017 года китайские власти заявили, что они начнут 14-месячную скоординированную кампанию по уничтожению всех неавторизованных провайдеров VPN. В июле 2017 года Apple удалила десятки приложений VPN из китайской версии App Store, после чего компанию обвинили в поддержке китайской цензуры.

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