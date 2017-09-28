Видеозаписи с избирательных участков будут храниться 3 месяца

Видеозаписи, сделанные на избирательных участках во время президентских выборов в марте 2018 года, будут храниться в течение трех месяцев. Об этом заявил замминистра связи и массовых коммуникаций, главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Пак.

В ходе круглого стола в ЦИК России по итогам единого дня голосования он уточнил, что Минкомсвязь будет обеспечивать видеотрансляцию с избирательных участков на выборах президента в марте следующего года. Представитель министерства напомнил, что видеотрансляция будет организована во всех регионах примерно на 40 тысячах избирательных участков, где потенциально могут голосовать более 80% избирателей страны.

Пак уточнил, что хранение видеозаписей в течение трех месяцев несколько увеличит стоимость всей организации видеонаблюдения, однако министерство осознанно идет на такие траты дабы повысить степень прозрачности грядущих выборов.

Данные видеотрансляции обещают стать доступными для всех — любой человек сможет следить за ходом выборов в режиме онлайн. Помимо этого предполагается организовать видеостену в ЦИК, куда также будет транслироваться картинка с участков.

По мнению инициаторов данного нововведения, это придаст прозрачности выборного процесса, а также повысит явку на выборах, поскольку «у избирателя появится уверенность в честности происходящего».

Вместе с тем, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова отметила, что конкретные сроки хранения видеозаписей сейчас обсуждаются, и попросила пояснить обоснованность срока в три месяца.

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