Роскомнадзор расценил фельетон как нарушение закона о выборах

Управление Роскомнадзора по Саратовской области возбудило дело об административном правонарушении в отношении главного редактора «Газеты недели в Саратове» Дмитрия Козенко. Поводом для этого стала публикация на сайте «Свободные новости» фельетона «Буря, скоро грянет буря…», выпущенного в постоянной юмористической рубрике «Беседы с инсайдером».

В Саратове преследуют главного редактора газеты за публикацию сплетен о выборах | ОВД-Инфо: https://t.co/cJIO7kkR1A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) September 20, 2017

Роскомнадзор считает, что слухи — это достоверная информация https://t.co/LRt7Yw9m93 — Свободные новости (@fnvolga) September 20, 2017

В определении Роскомнадзора за подписью ведущего специалиста-эксперта Ксении Селезневой сказано:

«Обнаружены признаки нарушения законодательства о выборах и референдумах Российской Федерации, выразившиеся в обнародовании результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и референдумов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами и референдумами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)».

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РКН посчитал необходимым взять объяснение у Дмитрия Козенко, после чего он рассказал изданию, опубликовавшему ранее его фельетон, что же именно так смутило надзорное ведомство:

«…сообщается, что ведущий специалист–эксперт отдела контроля (надзора) Ксения Селезнева проводила мониторинг печатного СМИ «Газета недели в Саратове» и обнаружила «признаки нарушения законодательства о выборах и референдумах выразившееся в опубликовании прогнозов результатов выборов». Теперь конкретно абзац из статьи «Буря, скоро грянет буря…» в которой г-жа Селезнева нашла признаки нарушения закона:

— Говорят, что Самсонову в думу пропустят, а жириновцы удовлетворятся вторым местом на выборах губернатора.

-Очень смешно, и какой процент получит господин Денисенко?

— 7 процентов. А Радаев – 70.

— Забавно».

По мнению ведущего специалиста-эксперта, этот шуточный диалог является «прогнозом». Представителя РКН не смутило, что рубрика «Беседы с инсайдером», где собираются разного рода политические слухи и сплетни, является юмористической, что заметно в стилистике подачи материала.

По наблюдениям самого Козенко, «саратовскому управлению Роскомнадзора везде чудятся нарушения — точнее, не везде, в тех СМИ, которые принято считать оппозиционными». В связи с чем он в очередной раз напоминает пункт 5 статьи 29 Конституции: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».

По мнению нашего саратовского источника, перед надзорным ведомством просто была поставлена «задача на закрытие всего Киселёва, 47 — где располагаются «Свободные новости», «Открытый канал» и «Газета недели»». Материалы данных изданий давно являются «костью в горле» для региональных властей из-за своих публикаций.

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