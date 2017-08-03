Онлайн-газета «Ока-инфо» заблокирована за комментарии пользователей

В ходе очередного мониторинга реестра запрещённых сайтов РосКомСвобода обнаружила, что под блокировку в России попал сайт oka-info.ru подмосковной общественно-политической газеты «Ока-инфо»:

Как выяснилось, «обеспечительные меры, наложенные судом» коснулись «Ока-инфо», интернет-издания, которое имеет лицензию СМИ, по требованию одинцовской прокуратуры. В правоохранительные органы города Одинцово поступила жалоба от неких лиц, возмущённых рядом комментариев пользователей, оставленных под одной из статей, размещённой на сайте, — об этом сообщается в официальном паблике газеты в соцсети ВКонтакте.

По словам издания, «Комментарии с непристойными и противоречащими российскому законодательству [выражениями] были удалены со страницы нашими модераторами. Однако этого сотрудникам прокуратуры города Одинцово показалось мало. Они обратились в суд, который решил, что до окончания слушаний сайт «Ока-инфо» должен быть временно недоступен для читателей. Рассчитываем, что подобное решение, которое сложно назвать рациональным, вскоре будет отменено».

До момента разблокировки, если таковая в итоге состоится, издание обещает сообщать все новости посредством как самой газеты, так и соцсетей — у издания есть официальные паблики в Facebook, Одноклассниках, Twitter и Instagram.

РосКомСвобода, в свою очередь, также удивлена вердиктом суда. Из-за комментариев читателей ограничивать доступ ко всему порталу СМИ — это крайне неразумная и неадекватная мера воздействия.

.

UPD.

Стала известно формулировка судебного решения по данному СМИ:

.



.

Читайте также:

Челябинское онлайн-СМИ наказывают за перепечатку новости с сайта прокуратуры

🔓

Робот Роскомнадзора оштрафовал «Медиазону». Реакция соцсетей

🔓

В Госдуму из Удмуртии с отсылкой на Австрию поступил законопроект о запрете освещения суицида в СМИ и блогах

🔓

Региональное интернет-СМИ предложило заверять все публикуемые новости в Роскомнадзоре

🔓

Идея сенаторов блокировать иностранные СМИ не нашла поддержки в интернет-сообществе

.

.