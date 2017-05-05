В Госдуму из Удмуртии с отсылкой на Австрию поступил законопроект о запрете освещения суицида в СМИ и блогах

В Госдуму внесён очередной законопроект, регламентирующий освещение случаев самоубийств в средствах массовой информации, а также на страничках популярных блогеров в интернете. Инициатива выдвинута парламентом Удмуртии, и она предполагает введение новых ограничений для освещения самоубийств в новостях.

Региональные парламентарии предлагают дополнить статью о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации федерального закона «О средствах массовой информации». В ней предлагается закрепить норму, запрещающую распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях «информации о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершенного самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства».

Аналогичный запрет удмуртские депутаты считают необходимым распространить на блогеров. Кроме того, законодатели предлагают запретить подобную информацию для распространения среди детей, внеся соответствующие дополнения в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Стоит заметить, что похожий запрет пытался воплотить в жизнь в апреле прошлого года Роспотребнадзор.

На момент публикации заметки текст законопроекта на сайте Думы недоступен, но в СМИ уже появилась информация о содержании пояснительной записки, в которой депутаты ссылаются на опыт Австрии, видимо, не ожидая, что кто-то будет проверять их слова.

Авторы документа приводят пример из опыта Австрии, где, по их данным, в 80-е годы чрезвычайно выросло количество самоубийств в метро:

«В 1987 году Венский центр кризисной помощи совместно с сотрудниками метрополитена пошли на своеобразный эксперимент: решили больше не освещать факты «смерти на рельсах» или, по крайней мере, не раздувать из них сенсации, уделяя данным происшествиям минимум внимания. Уже через месяц количество самоубийств в метро снизилось почти втрое».

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С тех пор, указывают депутаты, в австрийской прессе действует запрет на освещение подобных трагических событий, и вот тут при самой поверхностной проверке по соответствующим тегам австрийской прессы оказывается, что парламентарии пытаются безбожно манипулировать общественным мнением в духе «Ну что вы возмущаетесь? Вон, на Западе это уже давно внедрили».

В Австрии действительно весьма трепетно относятся к теме самоубийств, стараются освещать случаи суицида с максимальной корректностью, но тот уровень цензурирования новостей с этой темой, который предлагают удмуртские парламентарии, в тамошней прессе в данный момент не присутствует. В отчётах о том, как колеблется статистика количества самоубийств, австрийская пресса описывает способы, причины непоправимых действий некоторых граждан их страны, а также рассказывает, каким категориям общества подобные наклонности присущи. Кроме того, в Австрии, по сравнению с 80-ыми годами прошлого века, отмечается падение уровня самоубийств, который связан прежде всего с работой соответствующих социальных служб, телефонов доверия, а также осознанием среди населения страны того, что депрессия является серьёзным заболеванием, которое требует помощи специалистов.

Как мы помним, никакой фактчекинг не способен остановить российских депутатов от намерения напринимать сомнительных законов, если этому уже посвятили такой вал пропаганды в СМИ, а также кампанию по нагнетанию истерии в обществе с помощью подконтрольных властям педагогов и «гастролёров» из мутных организаций. Так, недавно в первом чтении был принят очередной «пакет Яровой», только уже касающийся так называемых «групп смерти» и основанный на самом обычном фейке. Никакая статистика, приводимая чиновниками и силовиками, не повлияла на мнение депутатов, ничтоже сумняшеся сказавших новому законопроекту «за». Поэтому РосКомСвобода не питает иллюзий, насчёт того, что российские законотворцы вдруг одумаются и отзовут сомнительный законопроект из Госдумы.

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