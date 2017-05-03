Гуру киберказачества хочет обучать студентов безопасности в Сети

Идея проводить в школах уроки кибербезопасности не лишена здравого смысла. Но в том, кто этим будет заниматься, а также какую методику готовы предложить инициаторы проведения таких уроков, кроется вопрос целесообразности воплощения в жизнь этой инициативы.

По данным экспертов, 80 процентов школьников выходят в Сеть без контроля родителей — со своих личных телефонов и компьютеров. Но вот только люди, называющие себя «экспертами в области кибербазопасности», «кибердружинниками» и прочими «киберказаками», предлагают воздействовать не на родителей, которые оставили своих детей наедине с интернетом, а на само подрастающее поколение. Причём аргументируют это очередными страшилками ангажированных СМИ о «группах смерти», которые, напомним, РосКомСвобода уже поймала на лжи и манипуляциях. Плюс к этому, мы уже неоднократно писали — блокировки никак не влияют на снижение показателей употребления и продажи наркотиков, насилия над детьми, самоубийств, а также экстремизма. Видимо, власти думают, что если делать вид бурной деятельности, то общество успокоится, однако вместо этого уровень истерии только зашкаливает.

Самый яркий пример — вышеупомянутые «группы смерти», тему которых раскрутили в информационном просторе, сделали себе пиар, но уже и общество успокоить не могут, и сами никак не остановятся. Поскольку совесть не выдают вместе с удостоверением депутата, парламентарии ничтоже сумняшеся недавно приняли в первом чтении законопроект Ирины Яровой, основанный на фейке о «синих китах», и никто даже не предложил отложить рассмотрение на время, когда спадёт уровень истерий в обществе. Ну что вы! Пиар — дело святое.

Не могут остановиться в своём рвении вложить хоть чуточку своего малоинтересного для большинства молодёжи креатива и апологеты так называемого «чистого интернета». Хотя их об этом вроде как никто и не просил. Каждый раз встречаясь с представителями прессы председатель Всероссийского Педагогического собрания, ректор Московского государственного университета технологий и управления им. Разумовского (так называемый «Первый казачий университет») Валентина Иванова привычно достаёт из походного сундучка все самые страшные пугалочки про уже упомянутые выше «суицидальные группы», торговлю наркотиками, педофилов и т.п. Причём тезис о «защите информационных рубежей» Валентина Николаевна вворачивает настолько же часто, как и байку о «группах смерти».

В данный момент усилиями администрации «Первого казачьего» в связке с гастролёрами из «Лиги БезИнтернета» создаётся армия очередных имитаторов бурной деятельности, которые будут помогать Роскомнадзору выявлять в Сети запрещённый контент с последующим внесением его в Реестр запрещённой на территории России информации. Ректор МГУТУ отрапортовала о том, что по одному из выявленных «киберказаками» случаев правоохранителями уже начато следствие. Надеемся, этот случай «выявления подозреваемого по IP» не выльется в очередное «дело математика Богатова».

Иванова уверяет, что их вуз готов поделиться «своей методикой создания волонтерских отрядов со всеми, кто в них заинтересован», а также предлагает во всех 26 педагогических вузах ввести обучение «компьютерной безопасности всех студентов педвузов». В целом возникает ощущение, что в нашей стране пытаются воспитать не представителей гражданских профессий, а исключительно силовиков — насколько интенсивно в информационный простор вбрасываются идеи о созданиях сообществ разного рода киберищеек на общественных началах. Параллельно идёт процесс взвинчивания истерии в головах не особо продвинутого в вопросах интернета населения, и теперь уже каждая домохозяйка или отец семейства, которым не было всё это время дела до своих детей, вдруг становятся следователями, психологами и прокурорами в одном лице.

Удивляет позиция желающих сделать себе имя на горячих темах людей. Вместо того, чтобы натолкнуть взрослую часть населения страны на мысль больше времени посвящать своим детям, они лепят из интернета, который является всего лишь инструментом, очередного монстра, в котором нужно сначала искать что-то противозаконное, а уже потом черпать знания. Очевидно, они имеют слабое представление о той сфере, в которую пытаются влезть, курируемые мутными личностями из таких бесполезных организаций, как «Лига БезИнтернета». Хочется посоветовать им сначала самим попытаться разобраться в интернете, а если их мучают по этому вопросу какие-то фобии, то обратиться к психологу, а не пытаться привить своё безумие другим гражданам нашей страны.

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