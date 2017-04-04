Лига БезИнтернета вышла на «международный уровень»

Гастроли представителей Лиги БезИнтернета, в своё время приложившей руку к принятию законов по внедрению интернет-цензуры в России, а в данный момент — активно участвующей во всероссийской истерии вокруг так называемых «групп смерти», продолжились теперь уже за пределами нашей Родины. На этот раз «ксёндзы ищут своих Козлевичей» в непризнанной ПМР.

Президент ПМР Вадим Красносельский провёл совещание по вопросу безопасности интернета, для чего привлёк к беседе исполнительного директора «Лиги» Дениса Давыдова. В совещании приняли участие также высокопоставленные чиновники ПМР, в чьи обязанности так или иначе входит вопрос безопасности Сети: руководитель Госслужбы СМИ Лидия Колодка, Министр внутренних дел ПМР Руслан Мова и коммерческий директор приднестровского оператора услуг связи СЗАО «Интерднестрком» Игорь Карасев.

Президент ПМР назвал интернет «злобой сегодняшнегоя дня», которая «оказывает воздействие на неокрепшие умы», и «много преступлений совершается с использованием интернет-ресурсов». Не обошёл внимание господин Красносельский модную в наше время среди политиков и чиновников тему «синих китов», поблагодарив МВД и местного оператора связи в том, что властям «удалось загасить вспышку» доведения до самоубийств через интернет в Приднестровье. При этом президент ПМР признаёт:

«Силовыми методами её не всегда можно решить. Необходимы профилактические меры. Лига безопасного интернета предлагает эти меры».

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Он считает оправданной предлагаемую российской организацией практику «родительского разрешения» на доступ к тому или иному сайту. Получать его должен будет каждый потенциальный пользователь, не достигший 18-летнего возраста. Интересно было бы узнать, что представляет собой эта «практика»? Надзирателей с ремнём возле каждого гаджета поставить или какую-то суперпрограмму, которую невозможно обойти с помощью современных интернет-технологий?

В свою очередь, Денис Давыдов не преминул похвастаться участием Лиги БезИнтернета в разработке первых законов, вводящих цензуру в Рунете, назвав себя сотоварищи ни много, ни мало — «пионерами в части модернизации российского законодательства», а также в разработке закона «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», предусматривающем возрастную маркировку и экспертизу информационной продукции. О том, что все усилия его организации в связке с одиозными политиками ни к чему не привели, Давыдов скромно умолчал. Напомним, согласно официально озвученной властями статистике, количество детских суицидов в стране не уменьшилось, как и количество наркоманов, которое, наоборот, только возросло. Также растёт число фактов насилия над детьми. В целом это всё говорит, что блокировки интернет-сайтов бессмысленны, как и существование разного рода мутных организаций, докатившихся до банальной слежки за детьми в соцсетях без ведома родителей.

Участники совещания обсудили различные инструменты защиты от негативной информации и перспективах внедрения механизмов «отбеливания» интернета в приднестровском информационном пространстве. Зная о тяготении Лиги БезИнтернета к китайской модели регулирования интернета, можно предположить, что следующим предложением апологетов цензуры Рунета станет стремление на «позитивный интернет», в рамках которого все новости будут подвержены премодерации, а комментарии в соцсетях, носящие «негативный» окрас, — запрещены. А там и до запрета «западного образа жизни» не так уж и далеко.

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