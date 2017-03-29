Спекуляция на группах смерти

Власти ожидаемо взяли в оборот тему «групп смерти» в социальных сетях для того, чтобы ужесточить законодательство. Но ещё дальше пошли некоторые региональные СМИ, опустившись до откровенного манипулирования и подтасовки фактов в своём желании усилить истерию вокруг больной темы, поскольку большинство обычных зрителей вряд ли почувствует подвох и полезет перепроверять информацию в интернет. А задача СМИ, судя по всему, путём манипуляций с официальной статистикой самоубийств, а где-то и с помощью откровенного вранья настроить обывателя на поддержку любых действий властей, особенно касаемо интернета, который для многих до сих пор столь же малоизучен, как и настроения собственных детей.

«Ты помнишь, как всё начиналось?»

В феврале одиозный депутат Госдумы Ирина Яровая на заседании рабочей группы по вопросам противодействия деятельности, связанной со склонением несовершеннолетних к суициду, заявила, что в в 2016 году самоубийством покончили жизнь 720 детей. Источник этой страшной статистики назван не был. Какой процент из приведённых Яровой данных приходится на интернет, сказано не было, но «лёгким движением руки» власти начали сшивать их с так называемыми «группами смерти», подготавливая общественное мнение под одобрение очередного закручивания гаек в законодательстве.

Депутату Яровой и многим другим представителям властей не терпится ввести новую норму — «определение уголовной отвественности для организаторов смертельных игр для детей, зацепинга и создателей «групп смерти» в социальных сетях». Ранее такой ответственности не существовало, была только «спящая» норма — доведение до самоубийства — без квалифицирующих признаков. В рамках нового закона их добавят и в старую норму. Ответственность за нее повысят, включив в том числе и склонение к суициду беременных женщин (ещё одна спекулятивная норма, рассчитанная на обывателя, который не привык за частоколом популистских определений видеть банальное манипулирование общественным мнением). И с того момента со статистикой детских суицидов начались первые странные метаморфозы — в СМИ уже уверенно зазвучала связь роста подростковых и детских самоубийств с появлением «групп смерти», которые, к слову, существовали с того момента, как в интернете появились форумы и социальные сети. Не тешим себя иллюзиями, что новый закон, готовящийся людьми, прославившимися исключительно как лоббисты антиконституционных законов, направленных на ущемление свободы слова и свободы интернета, будет действовать целенаправленно против разного рода злодеев в соцсетях — мы уже помним, как они, прикрываясь заботой о детях, ввели первые репрессивные законы, благодаря которым в Реестр запрещённых сайтов попадают никак не связанные ни с наркотиками, ни с пропагандой суицида сайты.

Напомним, после поднятия в СМИ истерии с «синими китами», по стране заколесили «птенцы гнезда Малофеева» с пропагандой своей мутной организации под патронажем местных структур МВД и работников образования. Их усилиями родителям в мозги упорно вдалбливалась страшилка о «группах смерти», от которых якобы спасают разного рода «кибердружины» и «киберказаки» — под этим соусом собирались персональные данные учеников без согласия их родителей и так далее. Почва для очередного крестового похода на свободный интернет готовилась продуманно и планомерно.

«А дальше?»

А вот теперь следим за руками: озвученная Яровой в феврале статистика превращается… превращается… в 720 детей, якобы погибших именно по причине того, что состояли в «группах смерти»:

Диктор ничтоже сумняшеся утверждает, что только за 2016 год жертвами «групп смерти» стали 720 подростков. Помните, в середине февраля это были просто покончившие жизнь самоубийством 720 несовершеннолетних, без всякого уточнение относительно разного рода»синих китов»? Естественно, тут же идёт «продактплейсмент» с «кибердружинами», которые снимут с вас часть родительских функций, проследят за вашими детьми и вжжжух — вытащат вашего ребёнка, о котором вы сами ничего не знаете, из страшных групп (поразительно, но некоторым региональным отделениям уже удалось присосаться к местному бюджету, в котором и так-то «денег нет, но вы держитесь»).

В этом сюжете тоже вдруг «под их [групп смерти] руководством из жизни ушли 720 подростков только за 2017 год»:

И это вещают, на секундочку, официальные филиалы телеканала «Россия» (ВГТРК) в регионах.

Обычный зритель, как мы уже писали выше, вряд ли полезет проверять реальную статистику, тем более, что она почему-то скрыта от посторонних глаз — на сайте Росстата нет данных о подростковых и детских суицидах. Там приведена общая статистика, в которой почему-то уже отсутствуют данные о суицидах за 2016 год, в отличие от статистики за год 2015-ый, которая, напротив, утверждала обратное — согласно данным за 2015 год, количество самоубийств заметно сокращалось.

Внимательно всматриваясь в цифры…

Вообще, конечно, властям как-то надо определиться с трактованием статистических данных, поскольку даже озвученная Яровой в феврале цифра заставляет задавать неудобные вопросы. Тем, кого «не забанили в гугле», вполне под силу найти предыдущие публикации по теме самоубийств, в том числе касаемо и подростковых суицидов. И вот тут получаем самое интересное:

«По официальным данным Росстата, если в 2011 году покончили с собой 1454 ребенка в возрасте до 14 лет, то в 2014-м – 936, а в 2015 году – 824».

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Ещё раз: в 2015-ом году добровольно ушли из жизни 824 несовершеннолетних, а в 2016-ом — 720. Естественно, статистика печальная, однако о каком «всплеске» власти ведут речь? Цифры как раз подтверждают бравурные настроения, царившие в начале 2016 года в российских СМИ. Или что-то не так с официальной статистикой?

Таким образом мы получаем следующее: депутат Яровая, воспользовавшись поднятой в середине прошлого года истерией относительно «групп смерти» в соцсетях, говорит о 720 погибших от суицида детях, продавливая в законодательстве очередные ужесточающие поправки; какие-то непонятные «эксперты», ангажированные провластные омбудсмены, официальные СМИ начинают связывать озвученную Яровой цифры с якобы активизацией в социальных сетях «групп смерти»; в обществе нарастает истерия, которая уже живёт своей собственной жизнью, подпитываясь с помощью слухов:

«На днях ульяновцам стали приходить в соцсетях пугающие сообщения. В них родителей предупреждали о том, что в выходные пройдет акция «групп смерти» с массовым самоубийством детей. Авторы сообщений ссылались на письма, которые якобы приходили в школы из полиции».

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…ну и вот новой вишенкой на торте становятся сообщения региональных СМИ, которые уже напрямую утверждают, что 720 подростков ушли из жизни под влиянием «групп смерти». Бинго! Почва для любого репрессивного и спекулятивного законопроекта готова, «народ для разврата собрался».

Не знаем, имеет ли смысл призывать к совести парламентариев и ангажированных журналистов, но если получится достучаться до простого российского обывателя, хочется всё же сказать: «Будьте осторожны, вами манипулируют. Не спешите одобрять любой популизм только потому, что так сказал телевизор».

РосКомСвобода также напоминает, что за время начала блокировок «опасного» контента в Сети социальные проблемы в России никуда не исчезли, и даже более того — в некоторых аспектах они только увеличились. Семейные ценности спасают только нормальные отношения внутри семьи. Никакие «кибердружины» не помогут, если нить общения с детьми потеряна, а лучшей профилактикой любых детских несчастий является любовь к ребёнку и постоянный с ним диалог.

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