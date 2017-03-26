Дыра в бюджете не помешает правительству Тверской области пригреть «Кибердружину»

Финансируемая не самым бедным человеком в России — Константином Малофеевым, Лига БезИнтернета послала курируемые ею «Кибердружины» с протянутой рукой — вытягивать ещё и деньги налогоплательщиков посредством сотрудничества с региональными администрациями. Так, на днях стало известно о том, что правительство Тверской области планирует взять на баланс местное отделение «Кибердружины», пообещав им помощь в приобретении техники, транспорта и предоставлении помещения для работы с молодежью. С соответствующей просьбой к Губернатору Игорь Рудене на личном приеме граждан обратился руководитель волонтерской организации Григорий Пащенко.

Организация «Кибердружина» декларирует в своей деятельности «повышение информационной грамотности и безопасности в интернет-пространстве, профилактику киберпреступлений», занимается поиском так называемых «групп смерти» в социальных сетях, мониторит Сеть на предмет экстремистских, продающих наркотики и других запрещённых сайтов. Но практика показывает, что это лишь создание видимости бурной деятельности под патронатом Лиги БезИнтернета, в своё время поучаствовавшей под эгидой «защиты детей» в разработке законов, цензурирующих Рунет, и не оставляющей попытки надеть на Сеть новый хомут. Как мы уже писали ранее, усилия властей и активно помогающих им организаций вроде Лиги БезИнтернета за эти годы, что были введены первые блокировки, пошли прахом, поскольку ни наркоманию, ни суициды методом «прикрывания проблемы ширмочкой» победить не удалось.

Но если раньше «Лига» получала финансирование от олигарха и владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева, а также умудрялась каким-то образом на свою бесполезную деятельность выхватывать государственные гранты, то теперь её дочерние организации пошли выпрашивать помощь у властей в регионах. Поразителен тот факт, что имея в бюджете дыру в 3,7 миллиардов рублей, правительство Тверской области нашло средства для никоим образом не доказавшей свою полезность организации, пиарящейся на раскрученной в Сети истерии.

Что ж, дорогие тверяки, денег для вас у области нет, но для содержания сомнительных организаций нашлись. За вашими детьми устроят слежку в интернете за ваши же деньги, которых как бы нет. Такой вот бюджетный парадокс.

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