Британские силовики следили за пользователями соцсетей и делились данными со спецслужбами других стран

«Шпионские агенства» Соединённого королевства, как выяснили правозащитники из организации Privacy International, собирали «массовые персональные данные» о гражданах Великобритании, в том числе в соцсетях, медицинские и финансовые сведения, и даже делились ими с иностранными разведывательными организациями и коммерческими партнёрами без соответствующего надзора. Предполагается, что сбор и совместное использование «массовых персональных данных» граждан Великобритании, не являющихся объектами расследований, подлежат строгому надзору со стороны независимых судебных комиссаров, включая недавно созданное Управление по надзору за расследованиями (Investigatory Powers Commissioner, IPC).

PI удалось получить ранее нигде не публиковавшиеся правительственные документы, доказывающие, что британские спецслужбы собирают из соцсетей сведения о миллионах пользователей. Правозащитная организация выступает против использования спецслужбами массового сбора информации в качестве инструмента для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

По словам правозащитников, полученный ими документ является первым конкретным доказательством сбора британскими спецслужбами больших массивов данных. В собранную базу данных могли также попасть миллионы законопослушных человек, не представляющих для правоохранителей никакого интереса. Какого рода информация собирается и в каких целях, выяснить не удалось.

Как сообщили представители PI, частные компании собирают данные пользователей из соцсетей, а затем предоставляют их отечественным и зарубежным спецслужбам, а также партнерам по бизнесу. Обмен информацией происходит либо путем записи на диск, либо путем предоставления удаленного доступа к базе собранных британскими силовиками данных.

Согласно полученному PI письму от IPC, регулятору не было известно о том, что Центр правительственной связи Великобритании уже в течение десятилетий обменивался вышеупомянутыми базами данных. Как отметили в IPC, нет никаких гарантий, что третьи стороны не использовали собранных спецслужбами данных в незаконных целях.

.



.

Читайте также:

После манчестерского теракта «британская Яровая» готова пойти на интернет-репрессии

🔓

В Великобритании хотят ввести тотальное дешифрование коммуникаций пользователей

🔓

Сто тысяч иностранцев за пределами США находятся под наблюдением АНБ

.

