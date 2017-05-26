После манчестерского теракта «британская Яровая» готова пойти на интернет-репрессии

Тереза Мэй, нынешний премьер-министр Соединенного королевства, просит правительства крупнейших стран мира объединиться в борьбе с терроризмом, но так, как это понимает она сама. Мэй планирует отрегулировать деятельность таких технологических компаний, как Google, Facebook и Twitter, особенно касаемо того контента, который размещается в их социальных медиа. Сделав это, она заставит их удалить «вредный» экстремистский контент. Такое предложение британский премьер намерена предложить участникам G7, встреча которых проходит в Италии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает необходимым разработку международного кода, позволяющего блокировать пользователей интернет-сайтов, размещающих материалы экстремистского характера. В усилиях по искоренению терроризма необходимо также, чтобы компании IT-индустрии совершенствовали технические инструменты для выявления опасных материалов и информировали об их появлении власти, считает глава британского кабинета министров.

«Мы также хотели бы видеть уточненные директивы в отношении того, что считать опасными материалами, — заявляет Мэй. — Те, кто не соблюдают эти рекомендации, должны быть привлечены к ответственности. Угроза, с которой мы сталкиваемся, растет. Поскольку ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) сдает позиции в Ираке и Сирии, сражение перемещается с поля битвы в интернет».

Ранее четыре гиганта IT-индустрии — Google, Microsoft, Twitter и Facebook пообещали объединить с британскими властями усилия с целью искоренения призывов к терроризму в интернет-пространстве. Согласно совместному заявлению представителей руководства этих компаний по итогам их встречи с главой МВД Эмбер Радд в марте 2017 года, растущий обмен «компаниями передовым опытом друг с другом может усовершенствовать коллективный ответ на этот вызов».

Технологические гиганты также обозначили две дальнейшие цели своего сотрудничества: оказание поддержки «младшим» компаниям в борьбе с террористическим контентом и «продвижение альтернативных материалов» контрпропагандистского плана через общественные организации.

Но несмотря на усилия крупных IT-компаний в фильтрации террористического и экстремистского контента, господа Мэй считает, что они не зашли настолько далеко, как ей представляется правильным, и должны сделать больше. По мнению спецслужб, в интернете по-прежнему происходит процесс радикализации молодых людей, осуществляется вербовка джихадистов ИГ, и, кроме того, вызывают опасения размещаемые в Сети руководства по ведению террора, включая инструкции о том, как создать самодельную бомбу. В недавнем докладе комитета внутренних дел Палаты Общин было сказано, что вышеуказанные платформы используются для распространения «ненависти, насилия и экстремизма».

«Эта тенденция продолжает расти тревожными темпами, но она остается неконтролируемой. Данные свидетельствуют о том, что проблема ухудшается», — говорится в заявлении.

Премьер-министр намерена заявить, что у отрасли есть «социальная ответственность» уничтожать вредный контент и призовёт к созданию «международного отраслевого форума».

Как мы уже писали ранее, кроме социальных интернет-платформ под сильный прессинг сейчас попали мессенджеры, в частности — Telegram. Власти многих стран списывают свои просчёты на соцсети и сервисы мгновенного обмена сообщениями, вводя репрессивные законы, балансирующие между цензурой и тотальной слежкой за пользователями. Стоит добавить, что в самой Британии госпожа Мэй ассоциируется с «врагом интернета» (в прессе её иногда называют «британской Яровой»). Именно при её поддержке был принят так называемый «закон ищеек», против которого были организованы акции протеста, а также инициирован процесс сбора средств для судебного процесса с целью отмены данного закона.

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