«Не стреляйте в мессенджер»

В данный момент в мире прослеживается очень нездоровая тенденция — власти многих стран заговорили о том, что пришло время взять деятельность мессенджеров под контроль, для чего ими предпринимаются определённые шаги в разработке новых законов, а также происходит ведение переговоров с владельцами мессенджеров в ультимативном тоне. Не совсем понимая технологические особенности работы большинства сервисов мгновенного обмена сообщениями, правительства требуют от мессенджеров и IT-компаний невозможного — от предоставления «ключей шифрования» до внедрения в софт и устройства бэкдоров, которые позволят спецслужбам расшифровывать переписку и следить за юзерами. Естественно, владельцы мессенджеров, интернет-сообщество и представители отрасли не могли не отреагировать на столь вопиющую попытку наступления на свободу общения, тайну переписки и право на анонимность.

Как мы уже писали, в Госдуму недавно был внесён законопроект о деанонимизации пользователей приложений мгновенного обмена сообщений, который предполагает их идентификацию с помощью номера мобильного телефона на основании договора между мессенджером и сотовым оператором. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) раскритиковала документ за авторством депутатов М.А.Мукабеновой, О.А.Николаева и А.А.Ющенко.

По оценке РАЭК, внесенные поправки избыточны, так как подобные задачи можно реализовать и за счет действующего законодательства. Так, идентификация пользователей сейчас возможна за счет того, что операторы мессенджеров обязаны в течение трех лет хранить данные о соединениях и сообщениях, а операторы — факты передачи данных, в то время как договоры на услуги связи заключаются по предъявлению документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, отмечается в сообщении РАЭК.

Кроме того, некорректно определение оператора мессенджера, под которое могут подпадать любые сайты, обладающие возможностью личной переписки. Заключение договоров об идентификации с оператором связи может стать «неподъемным», поскольку в России действуют больше 20 тыс. операторов, указывается в сообщении. «Интернет-компаниям и операторам связи необходимо будет заключить сотни тысяч, если не миллионы договоров об идентификации»,— предполагают в ассоциации.

Также в законе нет механизма для идентификации абонента, выходящего в сеть из публичных мест, например, из школ, где недоступны данные человека, находящегося за устройством в данный момент.

Поправки противоречат Конституции РФ, говорится в сообщении РАЭК. Операторы должны будут отслеживать переписку пользователей, чтобы предотвратить распространение запрещенной в РФ информации, а эти меры не соответствуют ст. 23 Конституции, устанавливающей право на тайну переписки. Более того, в мессенджерах используется шифрование, не позволяющее их операторам просматривать пересылаемые сообщения.

Отрасль не поддерживает текущую версию законопроекта, заключают в РАЭК. «При этом каких-либо обоснований таких серьезных ограничений не приводится»,— указывается в сообщении.

Между тем Роскомнадзор, считающийся одним из разработчиков законопроекта, поддержал инициативу депутатов. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в этом вопросе «Подход важен, наступления на свободу слова нет». Шансы на принятие законопроекта высоки: он согласован с фракцией «Единая Россия», его уже публично поддержал председатель комитета по информполитике Леонид Левин.

Одновременно с этими событиями сейчас происходит беспрецедентное давление на мессенджер Telegram, причём как у нас в стране, так и за рубежом. В начале мая этого года на прошедшем в Лондоне конгрессе, посвященном вопросам борьбы с терроризмом, глава Европола британец Роб Уэйнрайт пожаловался на то, что создатель приложения Telegram Павел Дуров не проявляет особого желания сотрудничать со спецслужбами, чтобы отвадить от этого приложения джихадистов, среди которых оно пользуется особым успехом.

Telegram якобы популярен среди молодых джихадистов, присоединяющихся к ИГ (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, а также им пользовался один из самых продвинутых британских кибертеррористов. Уэйнрайт заявил, что теперь боевики запрещенной в России и многих других странах экстремистской группировки ИГ разрабатывают собственную социальную сеть, которая позволит им вести общение и пропаганду без вмешательств.

По словам Уэйнрайта, создание собственной социальной сети является ответом на давление со стороны спецслужб разных стран и технологических компаний. Однако, как сказал глава Европола, если Facebook и Twitter активно сотрудничают со спецслужбами, помогая им предотвратить террористическую пропаганду, то Telegram от такого сотрудничества уклоняется. И здесь представитель британского Европола лукавит, поскольку в январе прошлого года мессенджер уже блокировал 660 публичных каналов ИГ, появлявшиеся там с ноября 2015 года. Ежедневно мессенджер удаляет 5-10 публичных каналов ИГИЛ по жалобам, которые присылают пользователи на адрес [email protected] , отметил создатель Telegram Павел Дуров.

Дуров не раз заявлял о том, что его приложение должно быть свободным. «Нам не нравится бюрократия, полицейские государства, большие правительства, войны, социализм и чрезмерные нормативы, — цитируют Дурова мировые СМИ. — Нам нравится свобода, сильные судебные системы, маленькие правительства, свободные рынки, нейтралитет и гражданские права». Между тем, в российских провластных СМИ началась кампания против Telegram и лично Павла Дурова.

Журналисты и ангажированные «эксперты» утверждают, что без доступа российских силовиков к базам данных мессенджера, а также функционировании в нём шифрования переписки Telegram якобы является «прибежищем террористов и экстремистов».

Причём недавно произошедшая в Лондоне трагедия с участием террориста-смертника используется и британскими, и российскими, и властями других как повод для того, чтобы закрутить гайки в отношении Telegram. Цинизм ситуации ещё в том, что мать манчестерского смертника Салмана Абеди, Самия Табаль, предупреждала британские власти о том, что сын проходит «процесс радикализации», однако они не отреагировали на сигнал британки ливийского происхождения, а начали искать крайнего, и в мировой прессе им почему-то оказался мессенджер Telegram, а не странное отношение полиции к полученной информации.

В середине мая текущего года мы сообщали о том, что Роскомнадзор выслал владельцам мессенджера письмо с требованием зарегистрироваться в Реестре ОРИ, дав на раздумье один месяц. Ведомство поначалу не подтверждало размещённый в каналах мессенджера инсайд, но недавно глава Роскомнадзора заявил, что решение о блокировке Telegram в России зависит от исполнения администрацией мессенджера требования о предоставлении идентификаторов для внесения в реестр организаторов распространения информации. Тем самым Жаров косвенно подтвердил эту информацию.

«Это зависит от одного фактора: в ответ на запрос Роскомнадзора администрация Telegram предоставит те идентификаторы, которые необходимы для внесения в реестр организаторов распространения информации», — сказал Жаров. Он не назвал крайний срок предоставления данных, но уточнил, что ведомство контактирует с администрацией Telegram.

Как видим, Telegram в данный момент находится под колоссальным давлением правительств разных стран, а также СМИ, которые в большинстве своём решили включиться в этот прессинг, поэтому владельцы мессенджера не могли не отреагировать на происходящее. Недавно Telegram в своём официальном Twitter решил напомнить о статье Маркуса Ра (Markus Ra), которого считают представителем мессенджера, написанную им ещё в марте этого года.

Terrorists are after your fear – and the media are glad to help them. Don’t give in! Report public terrorist content https://t.co/sFTKRb18mk — Telegram Messenger (@telegram) 23 травня 2017 р.

После недавнего террористического акта правительственные чиновники во всем мире возобновили свои призывы к бэкдорам в сквозных зашифрованных приложениях для обмена сообщениями, пишет Маркус Ра. В то же время, журналисты делают обычную кучу ошибок в своем освещении происходящих событий. «Благодаря этим ошибкам у меня появилось много вопросов от удивленных пользователей Telegram. Итак, давайте определим несколько вещей», — отмечает он в своей статье «Don’t Shoot the Messenger».

«Во-первых, как защищены данные Telegram? Секретные чаты Telegram используют сквозное шифрование, что означает, что никто, включая Telegram, не может расшифровать данные, которыми обмениваются общающиеся стороны.

Для защиты данных, не охваченных сквозным шифрованием, Telegram использует распределенную инфраструктуру. Данные Cloud Chat хранятся в нескольких дата-центрах по всему миру, которые контролируются различными юридическими лицами, расположенными в разных юрисдикциях. Соответствующие ключи дешифрования разделены на части и никогда не хранятся в том же месте, что и данные, которые они защищают. В результате, несколько судебных приказов из разных юрисдикций должны заставить Telegram предоставить эти данные.

Благодаря этой структуре ни одно правительство или блок стран-единомышленников не может вторгаться в частную жизнь и свободу самовыражения людей. Telegram может быть вынужден отказаться от данных, только если проблема является серьезной и достаточно универсальной, чтобы пройти проверку нескольких различных правовых систем по всему миру.

По сей день Telegram обнародовала нулевые байты пользовательских данных третьим сторонам, включая правительства.

Во-вторых, что там насчет террористов? Давайте теперь посмотрим, как террористические организации могут использовать приложения для обмена сообщениями и, что еще более важно, что мы можем сделать, чтобы остановить их.

Приватные сообщения. Люди в основном опасаются, что террористы будут использовать зашифрованные приложения для отправки секретных сообщений для подготовки и координации своих атак.

На первый взгляд, может показаться соблазнительным просто запретить сквозное шифрование, чтобы остановить обмен сообщениями со стороны террористов. Печальная правда состоит в том, что это не сработает. Террористы готовы испытывать большой дискомфорт, чтобы обеспечить безопасность их сообщений, и их они с этой задачей справлялись всегда, даже терпя разного рода дискомфорт, включая смерть. Поэтому, если вы запретите или закроете существующие приложения для обмена сообщениями, они немедленно переключатся на одну из следующих тактик:

1. Создадут собственные приложения. Технология создания зашифрованных приложений для обмена сообщениями является общеизвестной. Сегодня каждый может сделать сквозной зашифрованный мессенджер. У этих новых приложений, вероятно, не было бы слишком много блестящих функций, и вам пришлось бы вручную устанавливать их в обход Apple или Google Store, но они бы работали. Ходят слухи, что у членов ISIS (ИГ) было собственное приложение с января 2016 года.

2. Будут использовать кодированный язык. Стеганография — причудливое слово для скрытия информации в обычном виде. Вы можете безопасно использовать любой общедоступный или контролируемый канал, если только вы и ваш предполагаемый получатель знаете, что означает «Дядя Дэвид завтра собирается сделать покупки».

3. Использование других способов коммуникации. Вы, как обычный пользователь, не захотите купить новый телефон, сделать один звонок, написать одно текстовое сообщение, а затем выбросить устройство в корзину. Но именно так действовали парижские террористы, общаясь между собой, чтобы организовать и провести самые смертоносные атаки ISIS в Европе на сегодняшний день.

Как вы можете видеть, во многих случаях террористам даже не придется переключаться ни на что. У них есть вполне жизнеспособные альтернативы существующим зашифрованным приложениям. Вы, с другой стороны, этого не делаете.

Обычные люди не готовы столкнуться с дискомфортом приложений с плохим юзабилити, не говоря уже о том, чтобы использовать «записывающие телефоны» или секретные языки для обеспечения конфиденциальности. В результате, единственное, что может потребоваться государственным учреждениям, это снова сделать массовое наблюдение возможным и предоставить ваши личные данные хакерам или коррумпированным чиновникам.

В-третьих, публичные (общедоступные) сообщения. Конечно, это не означает, что мы не можем бросить вызов планам террористов. Другим ключевым способом, с помощью которого террористы пользуются услугами массовой связи, является распространение их идей и информирование как можно большего числа людей об их действиях.

Именно по этой причине в последнее время всевозможные террористические организации обращаются к соцсетям, таким как Twitter, Facebook и другие соцмедиа, чтобы публиковать их контент вместе с какими-то угрозами и заявлениями. Telegram уникален среди зашифрованных мессенджеров тем, что у него есть каналы — инструмент для отправки открытых публичных сообщений неограниченной аудитории. Естественно, террористы пытались использовать этот инструмент и для передач, связанных с ИГ. Но, как и другие сети, Telegram предпринял шаги, чтобы выгнать их с этой публичной платформы.

Каналы террористов по-прежнему всплывают, как и в других сетях, но Telegram получает о них сообщения почти сразу, после чего они закрываются в течение нескольких часов, задолго до того, как могут получить хоть какой-то резонанс. (Видел что-то? Сообщи об этом сейчас!)

И все же, как бы ни старались Телеграм и другие, у террористов есть мощный союзник, который помогает им распространять их ужасное сообщение повсюду —

Замажь всё тёмными красками (это в-четвёртых). То, что делает возможным терроризм, — это не использование террористами оружия и не обмен сообщениями — у них богатая история импровизации в обеих этих областях. Но существует один поистине незаменимый стимулирующий элемент: средства массовой информации. И неудивительно, что террористические организации вкладывают много средств в как можно более широкое освещение своих актов в прессе.

Это потому, что когда вы смотрите на цифры, любая другая причина смерти и разрушения, затмевает террористические акты, какими бы жестокими и несправедливыми они ни были.

Главная задача террориста — убедить вас, что их дикие поступки более значимы для вас, чем примерно 150 000 смертей от других причин, которые происходят каждый день. Им нужно исказить восприятие, чтобы заставить нас чувствовать себя под угрозой от них, а не от несметного числа других опасностей, которым мы фактически подвергаемся.

К сожалению, средства массовой информации охотно «помогают» в этом террористам. В конце концов, тревожные новости приносят рост просмотров страниц и деньги с рекламны, особенно когда новости касаются фотографий жертв или самих терактов. Таким образом, террор распространяется на крыльях жадной до «кликов» прессы, подстрекаемой теми политиками, которые хотят больше власти и меньше ответственности.

В-пятых, их сила — в страхе. Мы никогда не должны забывать, что террористические организации — это в первую очередь «пожиратели» нашего страха. Они будут стараться изо всех сил, чтобы мы чувствовали себя неуверенно в наших собственных городах и в наших собственных домах. Но нас слишком много, и их слишком мало для того, чтобы эти попытки превратились в нечто большее, чем просто каплю в море земных опасностей, с которыми мы научились жить и плыть по течению дальше.

Мы не должны паниковать и становиться жертвой многих государств и правительств, которые тоже любят использовать наш страх перед терроризмом [привет Яровой сотоварищи!] для достижения своих эгоистических целей. Вместо этого мы должны дать утешение и любую возможную поддержку жертвам и их семьям — особенно если у нас есть связь с ними, как бы маловероятно это могло быть. И всегда быть начеку. Мы всегда должны помнить, что террористы ведут борьбу за наши умы, в нашем сознании. В конце концов, мы должны добиться победы».

Далеко не со всеми утверждениями Маркуса Ра мы согласны, но есть в его статье те факты, которые невозможно опровергнуть: никакими запретами и введением тотальной слежки за всеми пользователями не победить терроризм и экстремизм, никакая истерия ещё не помогала в преодолении той или иной опасности, пытаться сделать себе пиар и отхватить как можно больше власти на болезненных для общества темах нечистоплотные политики и чиновники будут всегда, и здесь гражданское общество должно бороться за свои права — в частности, касаемо свободы общения, доступа к информации и танцы личности.

.



.

Читайте также:

Telegram будет заблокирован в июне, если откажется следить за пользователями

🔓

Британские власти обязали операторов связи предоставлять ключи end-to-end шифрования

🔓

Законопроект о запрете анонимности пользователей мессенджеров внесён в Госдуму

🔓

Роскомнадзор начал блокировать десятки технических сервисов запрещённых в РФ мессенджеров

.