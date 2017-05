«Не стреляйте в мессенджер»

В данный момент в мире прослеживается очень нездоровая тенденция — власти многих стран заговорили о том, что пришло время взять деятельность мессенджеров под контроль, для чего ими предпринимаются определённые шаги в разработке новых законов, а также происходит ведение переговоров с владельцами мессенджеров в ультимативном тоне. Не совсем понимая технологические особенности работы большинства сервисов мгновенного обмена сообщениями, правительства требуют от мессенджеров и IT-компаний невозможного — от предоставления «ключей шифрования» до внедрения в софт и устройства бэкдоров, которые позволят спецслужбам расшифровывать переписку и следить за юзерами. Естественно, владельцы мессенджеров, интернет-сообщество и представители отрасли не могли не отреагировать на столь вопиющую попытку наступления на свободу общения, тайну переписки и право на анонимность.

Как мы уже писали, в Госдуму недавно был внесён законопроект о деанонимизации пользователей приложений мгновенного обмена сообщений, который предполагает их идентификацию с помощью номера мобильного телефона на основании договора между мессенджером и сотовым оператором. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) раскритиковала документ за авторством депутатов М.А.Мукабеновой, О.А.Николаева и А.А.Ющенко.

По оценке РАЭК, внесенные поправки избыточны, так как подобные задачи можно реализовать и за счет действующего законодательства. Так, идентификация пользователей сейчас возможна за счет того, что операторы мессенджеров обязаны в течение трех лет хранить данные о соединениях и сообщениях, а операторы — факты передачи данных, в то время как договоры на услуги связи заключаются по предъявлению документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, отмечается в сообщении РАЭК.

Кроме того, некорректно определение оператора мессенджера, под которое могут подпадать любые сайты, обладающие возможностью личной переписки. Заключение договоров об идентификации с оператором связи может стать «неподъемным», поскольку в России действуют больше 20 тыс. операторов, указывается в сообщении. «Интернет-компаниям и операторам связи необходимо будет заключить сотни тысяч, если не миллионы договоров об идентификации»,— предполагают в ассоциации.

Также в законе нет механизма для идентификации абонента, выходящего в сеть из публичных мест, например, из школ, где недоступны данные человека, находящегося за устройством в данный момент.

Поправки противоречат Конституции РФ, говорится в сообщении РАЭК. Операторы должны будут отслеживать переписку пользователей, чтобы предотвратить распространение запрещенной в РФ информации, а эти меры не соответствуют ст. 23 Конституции, устанавливающей право на тайну переписки. Более того, в мессенджерах используется шифрование, не позволяющее их операторам просматривать пересылаемые сообщения.

Отрасль не поддерживает текущую версию законопроекта, заключают в РАЭК. «При этом каких-либо обоснований таких серьезных ограничений не приводится»,— указывается в сообщении.

Между тем Роскомнадзор, считающийся одним из разработчиков законопроекта, поддержал инициативу депутатов. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в этом вопросе «Подход важен, наступления на свободу слова нет». Шансы на принятие законопроекта высоки: он согласован с фракцией «Единая Россия», его уже публично поддержал председатель комитета по информполитике Леонид Левин.

Одновременно с этими событиями сейчас происходит беспрецедентное давление на мессенджер Telegram, причём как у нас в стране, так и за рубежом. В начале мая этого года на прошедшем в Лондоне конгрессе, посвященном вопросам борьбы с терроризмом, глава Европола британец Роб Уэйнрайт пожаловался на то, что создатель приложения Telegram Павел Дуров не проявляет особого желания сотрудничать со спецслужбами, чтобы отвадить от этого приложения джихадистов, среди которых оно пользуется особым успехом.

Telegram якобы популярен среди молодых джихадистов, присоединяющихся к ИГ (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, а также им пользовался один из самых продвинутых британских кибертеррористов. Уэйнрайт заявил, что теперь боевики запрещенной в России и многих других странах экстремистской группировки ИГ разрабатывают собственную социальную сеть, которая позволит им вести общение и пропаганду без вмешательств.

По словам Уэйнрайта, создание собственной социальной сети является ответом на давление со стороны спецслужб разных стран и технологических компаний. Однако, как сказал глава Европола, если Facebook и Twitter активно сотрудничают со спецслужбами, помогая им предотвратить террористическую пропаганду, то Telegram от такого сотрудничества уклоняется. И здесь представитель британского Европола лукавит, поскольку в январе прошлого года мессенджер уже блокировал 660 публичных каналов ИГ, появлявшиеся там с ноября 2015 года. Ежедневно мессенджер удаляет 5-10 публичных каналов ИГИЛ по жалобам, которые присылают пользователи на адрес [email protected] , отметил создатель Telegram Павел Дуров.

Дуров не раз заявлял о том, что его приложение должно быть свободным. «Нам не нравится бюрократия, полицейские государства, большие правительства, войны, социализм и чрезмерные нормативы, — цитируют Дурова мировые СМИ. — Нам нравится свобода, сильные судебные системы, маленькие правительства, свободные рынки, нейтралитет и гражданские права». Между тем, в российских провластных СМИ началась кампания против Telegram и лично Павла Дурова.

Журналисты и ангажированные «эксперты» утверждают, что без доступа российских силовиков к базам данных мессенджера, а также функционировании в нём шифрования переписки Telegram якобы является «прибежищем террористов и экстремистов».

Причём недавно произошедшая в Лондоне трагедия с участием террориста-смертника используется и британскими, и российскими, и властями других как повод для того, чтобы закрутить гайки в отношении Telegram. Цинизм ситуации ещё в том, что мать манчестерского смертника Салмана Абеди, Самия Табаль, предупреждала британские власти о том, что сын проходит «процесс радикализации», однако они не отреагировали на сигнал британки ливийского происхождения, а начали искать крайнего, и в мировой прессе им почему-то оказался мессенджер Telegram, а не странное отношение полиции к полученной информации.

В середине мая текущего года мы сообщали о том, что Роскомнадзор выслал владельцам мессенджера письмо с требованием зарегистрироваться в Реестре ОРИ, дав на раздумье один месяц. Ведомство поначалу не подтверждало размещённый в каналах мессенджера инсайд, но недавно глава Роскомнадзора заявил, что решение о блокировке Telegram в России зависит от исполнения администрацией мессенджера требования о предоставлении идентификаторов для внесения в реестр организаторов распространения информации. Тем самым Жаров косвенно подтвердил эту информацию.

«Это зависит от одного фактора: в ответ на запрос Роскомнадзора администрация Telegram предоставит те идентификаторы, которые необходимы для внесения в реестр организаторов распространения информации», — сказал Жаров. Он не назвал крайний срок предоставления данных, но уточнил, что ведомство контактирует с администрацией Telegram.

Как видим, Telegram в данный момент находится под колоссальным давлением правительств разных стран, а также СМИ, которые в большинстве своём решили включиться в этот прессинг, поэтому владельцы мессенджера не могли не отреагировать на происходящее. Недавно Telegram в своём официальном Twitter решил напомнить о статье Маркуса Ра (Markus Ra), которого считают представителем мессенджера, написанную им ещё в марте этого года.

Terrorists are after your fear – and the media are glad to help them. Don’t give in! Report public terrorist content https://t.co/sFTKRb18mk

— Telegram Messenger (@telegram) 23 травня 2017 р.