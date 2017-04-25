Крупнейшая в мире служба знакомств Badoo внесена ФСБ в реестр инфопосредников

РосКомСвобода, проводя очередной мониторинг Реестра организаторов распространения информации, обнаружила его пополнение — туда была внесена международная социальная сеть Badoo (юридический адрес 13 Hawley Crescent, London, England, NW1 8NP, номер реестровой записи 78-РР):

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Головной офис компании Badoo располагается в Сохо, Лондон, однако сама компания зарегистрирована на Кипре и принадлежит российскому бизнесмену Андрею Андрееву, но фактически фирма является иностранной. В данный момент соцсеть знакомств насчитывает по всему миру более 345 миллионов клиентов.

За время своего существования компания Badoo выпустила несколько продуктов под свободной лицензией, включая различные улучшения языка программирования PHP, сервер Pinba, собирающий статистику в реальном времени, бесплатный быстрый шаблонизатор Blitz для PHP, а также многие другие opensource-решения.

Пока компания Badoo на своём сайте сообщает о новых присоединившихся к соцсети пользователях, мы напоминаем об обязанностях «организатора распространения информации», внесённого в данный Реестр:

Согласно 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам». Все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять силовикам. Кроме того, «организатор (владелец сайта), по договоренности с уполномоченными госорганами, может обеспечить доступ к такой информации о пользователях в полном объеме на постоянной основе и без каких-либо запросов, тогда он освобождается от обязанности хранить такую информацию».

Стоит также напомнить, что с 1 июля 2018 года «пакет Яровой» обязывает организаторов распространения информации, внесенных в соответствующий реестр, передавать не только метаданные, но и всю переписку и все иные полные данные об использовании этого сервиса каждым пользователем.

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Badoo — не первый сайт знакомств, внесённый в реестр организаторов распространения информации, но тогда это касалось только российского юридического лица — ещё в сентябре 2014 года туда попал сервис «Мамба» (сайты mamba.ru и wamba.com), номер решения «3-РР».

Те сервисы, которые отказываются выполнять предписания Роскомнадзора (по указанию ФСБ, которая курирует реестр организаторов), будут вноситься уже в реестр запрещённых сайтов под блокировку в РФ. Первым таким сервисом под блокировкой в России стала онлайн-рация Zello, гендиректор которой так написал о случившемся:

«…По мнению Роскомнадзора, Zello не соблюдает закон, регулирующий организаторов распространения информации. Закон требует, чтоб все подобные сервисы хранили все сообщения приложений и пользовательские данные на территории России. В нашу обязанность входило бы предоставление этих данных правоохранителям по их требованию. Нам также пришлось бы обеспечивать правоохранительные органы средствами наблюдения за разговорами Zello по всему миру, а также поделиться ключами шифрования с ФСБ. Эти требования мы и не можем, и не готовы выполнять — даже если бы это было в наших силах».

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Поэтому если вы хотите быть уверенными в безопасности своих личных данных (уже сейчас) и конфиденциальности своей переписки (с июля 2018 года), подумайте, прежде чем решите воспользоваться данным сервисом знакомств.

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