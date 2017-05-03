«Алло, вам приходил e-mail из военкомата? Это не спам!»

Наиболее одиозные сенаторы Виктор Озеров и Франц Клинцевич в компании ещё нескольких коллег по Совету Федерации снова «отличились». На рассмотрение Госдумы ими был внесён законопроект, который позволяет оповещать граждан о необходимости исполнить воинскую обязанность, в том числе — посредством электронной почты.

В пояснительной записке, размещенной в думской базе данных, говорится:

«Предусматривается направление повесток гражданам в электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского учета».

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В этом случае повестка будет подписываться электронной подписью военного комиссара или уполномоченного должностного лица этой структуры.

Каким образом призывник должен будет расписываться за получение «электронной» повестки, в документе не уточняется. Что будет происходить, если призывник после получения электронного письма не явится в военкомат, также явно не прописано.

«В целом реализация указанного проекта федерального закона позволит сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к ответственности», — считают сенаторы (по-видимому, крайне смутно представляющие себе, что такое «электронная почта», и насколько долго могут храниться в папке «спам» письма с сомнительным содержанием).

Ну, чудеса восприятия современных реалий господин Озеров уже демонстрировал в прошлом году, когда усиленно пропихивал один из самых противоречивых законопроектов — «пакет Яровой». То Виктор Алексеевич признаётся, что не знает о существовании в России одного из самых крупных сотовых операторов «Tele 2», то оценивает техническую реализацию закона о тотальной слежке всего в три миллиарда рублей, хотя даже ФСБ недавно вынуждена была согласиться с мнением отраслевиков, которые говорили о триллионных суммах, которые придётся выкинуть на эту никому не нужную авантюру.

Коллега Озерова по нынешней инициативе извещения призывников посредством электронной почты Франц Адамович Клинцевич также неоднократно успел блеснуть весьма оригинальным пониманием существующих реалий. Напомним, в прошлом году предлагал ввести ограничения для игрушки Pokemon Go на законодательном уровне. По его словам, следует запретить «ловлю» покемонов на территории религиозных учреждений, памятных монументов и кладбищах: «Ощущение, что дьявол пришел через этот механизм и пытается просто развалить нас изнутри духовно».

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В Госдуму внесен законопроект об электронной повестке в военкомат – будут рассылать повестки на емейлы, а кто не явится, тот уклонист http://lentach.media/56ea Опубликовано Лентач 2 мая 2017 г.

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