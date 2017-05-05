Расследование мыслепреступления: кто такой «Айрат Баширов», из-за которого арестован математик Дмитрий Богатов

Используя открытые источники, а также социальные сети, пользователь Henry_059 (он же — Henry Kitteridge) провёл расследование, которое проливает свет на дело математика Дмитрия Богатова, которого российские власти обвиняют в экстремизме и призывах к терроризму. В своём расследовании Henry_059 рассказывает о том, кто на самом деле опубликовал сообщения на форуме sysadmins.ru от имени «Айрата Баширова».

Всего «Айратов Башировых» на форуме SysAdmins.ru пять; эти аккаунты были созданы в промежутке между августом 2007 года и июлем 2016 года. Henry Kitteridge потратил на чтение размещенных этими пользователями семи тысяч сообщений три дня.

По его словам, аккаунт «Айрата Баширова-1» (здесь и далее 1 используется для обозначения первого из зарегистированных под этим именем аккаунтов), зарегистрированный в 2007 году, принадлежит человеку, который не имеет отношения к плеяде «Башировых», один из которых и публиковал призывы к акции 2 апреля. «Более того, он изначально был создан одним человеком, администратором из «Альфа-банка», но потом, примерно в 2010 году, он был взломан, и сейчас им владеет Влад Кулешов, никак не причастный к «Айрату Баширову»», — говорит автор расследования.

Henry Kitteridge, изучивший сообщения всех «Айратов Башировых», указывает, что одному человеку принадлежат три других аккаунта с таким именем, зарегистрированные 4 декабря 2011 года («Баширов-2»), 18 сентября 2014 года («Баширов-3») и 12 мая 2015 года («Баширов-4»). На связь с журналистами в апреле выходил владелец аккаунта, зарегистрированного 28 июля 2016 года («Баширов-5», личность доподлинно не установлена).

Призывы к акции 2 апреля, за которые и арестовали математика Дмитрия Богатова, были отправлены с аккаунта «Баширова-2». Автор указывает, что все три аккаунта — в отличие от «Баширова-1» — ведут дискуссии в одном ключе, с использованием жесткой ругани и оскорблениями в адрес сторонников российских властей, в частности Владимира Путина. Все три аккаунта комментировали тему «Айрат Баширов ответь на простой вопрос».

У этих аккаунтов, по версии автора расследования, было два предшественника: charmed_knight и charm1, созданные в 2008 и 2009 годах. С этих аккаунтов было написано свыше 40 тысяч сообщений. Свидетельством связи charmed_knight и charm1 стало обсуждение вписки в Петербурге в 2011 году: оба аккаунта со сходными именами «поднимали» тему, чем и вызвали подозрение.

В фотоальбомы пользователей charmed_knight и charm1 загружены фотографии одного и того же человека: брюнета с короткой стрижкой и «пивным» животом, абсолютно не похожего на Дмитрия Богатова. Эти же фотографии выкладывал в январе прошлого года пользователь из Архангельска в теме «А кто же у нас прячется по[д] айратиком?».

Гендиректор архангельской IT-компании «Стимпроект» Евгений Климовский, активно враждовавший с «Айратом Башировым» на форуме, в беседе с «Медиазоной» подтвердил, что это он публиковал фотографии своего предполагаемого оппонента. Климовский рассказал, что случайно увидел на стене группы сисадминов во ВКонтакте комментарий «Баширова» и проверил его аккаунт. Тогда этого пользователя звали в VK «Владимир Путин», сейчас — «Алексей Навальный». Опубликованные Климовским фотографии Henry Kitteridge обнаружил при помощи сервиса FindFace в профиле человека с аккаунтом «Алексея Навального».

Далее Henry Kitteridge обратил внимание на список друзей «Алексея Навального», и оказалось, что у него 24 открытых друга и 16 «скрытых» друзей. В скрытых у него есть, в частности, девушка О., у которой в «Одноклассниках» есть «брат» с закрытой страницей — на единственной доступной фотографии он похож на упоминавшегося выше брюнета.

В итоге автору расследования удалось узнать настоящее имя, дату рождения и телефон владельца аккаунта, выяснить подмосковный город, в котором тот живет, и указать, каким бизнесом он занимается. Henry_059 выяснил, что предполагаемый «Айрат Баширов» и «Алексей Навальный» на самом деле Айнетдинов Геннадий, он является гендиректором компаний ООО «ЗЛАТО» (Москва) и ООО «Мегасамосвал» (Мытищи). Это подтвердила также проверка верификации его странички в ВКонтакте с помощью одного из указанных в интернете для связи с фирмами мобильных номеров телефона.

Таким образом, есть ещё одни косвенные доказательства невиновности математика Дмитрия Богатова. Адвокат Дмитрия, юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян выражает большую благодарность пользователю Henry_059, а также сообщает, что защитники математика подали ходатайство о проверке изложенных в публикации фактов и проведении следственно-оперативных мероприятий в надежде, что это поможет невиновному как можно скорее оказаться на свободе:

«Автор материала сделал потрясающее расследование. По-сути, он выполнил работу за всю группу из пяти следователей, которые так и не смогли в действительности найти того пользователя sysadmins.ru, который скрывается под ником «Айрат Баширов». Вместо изучения деталей дела следствие просто решило взять того, чей айпишник подсвечивался в логах. И, к большому сожалению, им оказался Дмитрий, который любезно предоставил всему цифровому миру свою выходную ноду в Торе. По словам Henry_059, который предпочитает быть анонимным, ему пришлось перелопатить от 5000 до 10000 сообщений, оставленных “Айрат Башировым” на форуме с 2011 года, и с помощью сопоставления постов, фактов, страниц в социальных сетях и нескольких инструментов, вроде приложения findface и 220vk.com, ему удалось выйти на цифровые следы истинного автора инкриминируемых Богатову материалов. Мы конечно не можем утверждать, что именно указанный в расследовании г-н Айнетдинов опубликовал те два поста в стиле американского боевика, за которые Богатова посадили в Матроску по двум тяжким преступлениям. Но мы с большой долей вероятности можем предполагать, что эту информацию надлежит досконально и оперативно проверить следствию, так как в случае её подтверждения она полностью исключает вину нашего подзащитного. Поэтому защитой уже подано ходатайство следователю о проверке изложенных в публикации фактов и проведении следственно-оперативных мероприятий. Очень любопытно, как хорошо сможет отработать следствие по внезапно всплывшим обстоятельствам, когда у них уже есть, по их собственному убеждению, стопроцентный обвиняемый. Мы искренне надеемся, что следователи приложат все свои усилия для изучения этих фактов и снимут обвинения с Богатова, убедившись в том, что он не имеет никакого отношения к опубликованным на сайте призывам к терроризму. В противном случае, это будет очень показательный и печальный пример работы нашего следственного комитета».

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РосКомСвобода также призывает следственные органы и суд принять во внимание расследование Henry_059 (Henry Kitteridge) и выпустить невиновного Tor-энтузиаста Богатова из-под стражи. Странно, что следователи сами не удосужились провести подобное расследование, ограничившись поверхностным изучением дела и схватив первого попавшегося человека. Мы считаем, что преследовать людей за посты в интернете нельзя, поскольку слова — это не действия, к тому же свобода выражения мнений у нас закреплена Конституцией. И ещё более возмутительным выглядит прессинг Дмитрия Богатова в свете открывшихся новых обстоятельств. Получается, невиновный сейчас находится в СИЗО за, пусть несдержанное, но всё-таки выражение своего мнения другим человеком. Абсурд в квадрате. С этой практикой преследования «за мыслепреступления» уже пора заканчивать.

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