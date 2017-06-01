Главным по соцсетям в Администрации Президента будет бывший IT-министр Подмосковья

Зампредседателя правительства Московской области и министр госуправления, ИТ и связи в региональном правительстве Максут Шадаев станет общественным советником первого заместителя главы Администрации Президента России (АП) Сергея Кириенко. Нового советника интересуют паблики и механизмы распространения в них новостей и негатива. По его мнению, в публичных группах следует наладить информирование и подключить к ним сервисы госуслуг.

Максут Шадаев, согласно официальной биографии, с 1999 по 2004 год работал на руководящих должностях в компаниях в сфере информационно-коммуникационных технологий:

С 2002 г. работал в ООО «ИБС», ООО «Управляющая компания холдинга ИБС», где в январе 2003 г. был назначен начальником отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, в июле 2003 г. — директором по развитию бизнеса.

В июле 2004 г. Шадаев стал советником директора ФГУП НИИ «Восход».

2004-2008 — Советник министра; директор Департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации в команде Леонида Реймана.

По некоторым данным, Шадаев вместе с бывшим министром связи Леонидом Рейманом, бывшим замминистра Дмитрием Милованцевым являлись фактическими владельцами (бенефициарами) 31,3% акций крупнейшего сотового оператора «МегаФон». Эти акции, в свою очередь, в 2008 г. были выкуплены крупными инвесторами, близкими к владельцу холдинга «Металлоинвест» и издательского дома «Коммерсантъ» Алишеру Усманову, за сумму, близкую к $4 млрд.

В 2008 году Максут Шадаев стал помощником главы администрации президента Сергея Нарышкина, а после перехода того в 2011 году на Охотный ряд в качестве спикера Госдумы стал его советником. Господин Шадаев на Охотном ряду занимался реализацией проекта «Электронный парламент» и портала для обсуждения законопроектов «Вече». В 2014 году Максут Шадаев перешел на работу в правительство Московской области.

Некоторые региональные руководители уже заявили о готовности «выполнять задачи», которые им будет «ставить» новый советник господина Кириенко. В частности, Орловский губернатор-мем Вадим Потомский, прославившийся неоднозначными комментариями в Сети, сказал, что если такая должность вводится, «значит в ней есть необходимость»: «Мы будем взаимодействовать, выполнять поставленные задачи».

Политолог Андрей Колядин отмечает, что в назначении Максута Шадаева сыграли роль два фактора — «он не просто профи в информационных технологиях», но и уже работал помощником главы АП, а значит, «знает чиновничий мир». «Штурман в интернете просто необходим, потому что это не просто быстро меняющийся мир, но и все более политизированный, во время выборов без работы в интернете не обойтись»,— сказал господин Колядин.

У Шадаева есть обширный опыт работы с соцсетями, и, выступая на CNews Forum, он вполне чётко обозначил свои задачи. По мысли чиновника, жители Московской области в интернете обитают в основном в соцсетях. Там они посещают публичные группы, в которые объединяются, например, по региональному признаку. Группы вроде «Типичные Химки» или «Балашиха рулит!» насчитывают до 40 тыс. участников, среди которых очень быстро распространяются новости и «негативные вбросы». Поэтому Шадаев предлагает наладить в пабликах реагирование на жалобы, которые там звучат, а также обеспечить должное раскрытие информации. Также в группах должны быть представлены сервисные приложения получения госуслуг и сформирована необходимая база знаний.

У нового «завпосоцсетям» АП есть свои аккаунты в Facebook и ВКонтакте — правда, пока не подтверждённые заветной «синей галочкой», которая показывает статус официальной учётной записи в социальных сетях.

Как правило, действия властей в интернете и, в частности, в соцсетях носят отпечаток неуклюжести. Многие высказывания чиновников часто становятся предметом для сарказма, а кто-то, как вышеупомянутый губернатор Орловщины Потомский, сами превращаются в интернет-мемы. Кроме того, сложно назвать общение диалогом общение граждан с чиновниками в социальных сетях, поскольку реагировать на какие-то обращения или критику в конструктивном ключе российские политики и госслужащие не спешат. Вполне возможно, здесь свою роль играет малопонятный закон Бурматова-Лугового, который должен контролировать действия чиновников в соцсетях, отчего те не рискуют показывать свою активность там. Есть некая надежда, что имеющее опыт работы с интернетом новое лицо в АП сдвинет с мёртвой точки этот вопрос, и адекватная реакция власти на жалобы, критику и другие предложения пользователей Рунета всё-таки будет иметь место в ближайшее время. По крайней мере, одна задача у нового общественного советника есть — переубедить господина Щеголева в вопросе анонимности пользователей мессенджеров, дабы власти в очередной раз не пришлось выглядеть глупо. А уж о «пакете Яровой» и других сомнительных инициативах, направленных на регулирование Рунета, мы напомним не один раз.

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