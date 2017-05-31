Администрация Президента выступает за деанонимизацию пользователей мессенджеров, Минкомсвязь — против

В Администрации Президента России (АП) и Минкомсвязи разошлись в оценке законопроекта о регулировании мессенджеров в части идентификации абонентов. Введение регулирования мессенджеров «является выравниванием условий работы для разных игроков рынка, ничего страшного в этом нет», считает помощник президента РФ Игорь Щеголев:

«Я считаю, что мессенджеры — это один из способов, одно из средств обмена информацией, услуга связи. Когда вы покупаете мобильный телефон с контрактом от оператора, вы регистрируетесь, вы предоставляете свои паспортные данные для того чтобы соответствовать закону, которым это предусмотрено».

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«Когда вы пользуетесь мессенджером для обмена текстовыми сообщениями, какими-то другими, вы пользуетесь ровно той же самой функцией. Поэтому то, что обязательно для одного способа доставки информации, вполне можно распространить и на другой способ доставки информации. Просто будет речь идти о выравнивании условий для действия разных игроков на этом рынке. Мне кажется, что в этом ничего страшного нет», — добавил он.

На прошлой неделе группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании мессенджеров в РФ. Он предлагает «осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи».

Кроме того, авторы документа возлагают на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров ранее заявил, что скептически относится к идентификации пользователей мессенджеров через sim-карты. В то же время глава Роскомнадзора Александр Жаров законопроект о регулировании мессенджеров поддержал.

По мнению Никифорова, нет смысла законодательно устанавливать жестко норму по идентификации с привязкой к сим-карте, когда существует возможность «купить сим-карты без должной идентификации, которые зарегистрированы на каких-то подставных людей».

«Что касается идентификации — я скептически отношусь к аргументу, что идентификация, к примеру, через сим-карты и номера абонентов традиционной сотовой сети каким-то образом улучшит ситуацию с точки зрения распространения информации с помощью таких платформ как мессенджеры», — заявил ранее глава Минкомсвязи.

Ранее Никифоров говорил, что решение проблемы продаж «серых» сим-карт в первую очередь является работой правоохранительных органов, МВД. Кроме того, министр полагает, что законопроект может дублировать нормы «пакета Яровой», в рамках которого вся информация о пользователях и данные о передаваемом трафике должны храниться операторами связи и провайдерами. «Если мы храним весь трафик всех абонентов, которые на территории РФ его создают, какой смысл дополнительно идентифицировать или усложнять регулирование конкретных мессенджеров», — утверждал министр.

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