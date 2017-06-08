Sports.Ru наносит ответный удар по «Матч ТВ»

«Война» между порталом Sports.Ru и федеральным спортивным телеканалом «Матч ТВ» вышла на новый виток. Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры против blogs.sportbox.ru, раздела с блогами одного из ресурсов «Матч ТВ», — об этом рассказал главный редактор Sports.ru Дмитрий Навоша.

Главред Sports.ru заявил, что иск к сайту — это ответ на действия самого «Матч ТВ», который в конце мая подал иск в Мосгорсуд о нарушении авторских прав в отношении Sports.ru. «Матч» потребовал, чтобы Sports.ru перестал «размещать информацию, которая позволяет получать доступ к фрагментам спортивных трансляций», которые показывают каналы субхолдинга, следует из копии иска. «Матч» настаивает, что сайт систематически использует такие фрагменты.

Навоша же настаивает, что иск их компании «зеркально повторяет» иск субхолдинга «Газпром-медиа». «Поскольку «Матч ТВ» начал предъявлять претензии в отношении пользовательского контента, мы адресовали свои претензии в отношении пользовательского контента на сайтах субхолдинга, – сказал он. – Мы не считаем иски и блокировки адекватным способом общения по таким смехотворным вопросам. Но поскольку никакого другого общения нет (несмотря на наши предложения) – альтернативы не видим».

В данный момент при попытке загрузить blogs.sportbox.ru сайт выдаёт ошибку 404:

Через несколько секунд происходит переход на news.sportbox.ru.

Раздел «блоги» недоступен из-за «регламентных» работ, сказал «Ведомостям» представитель «Матч ТВ». «Нам известно о судебном акте. Наши юристы выясняют обстоятельства его принятия. Роскомнадзор не осуществлял блокировку раздела «блоги» интернет-ресурса «Спортбокс», — сказал он.

Согласно антипиратскому законодательству, суд передает постановление об обеспечительных мерах в Роскомнадзор, и если сайт не удаляет спорный контент, то служба отдает указание интернет-провайдерам о его блокировке.

В данный момент в «антипиратском» реестре запрещённых сайтов blogs.sportbox.ru отсутствует, значит «Матч» начал исполнять решение суда до начала исполнения блокировки Роскомнадзором.

Конфликт между двумя спортивными интернет-ресурсами начался уже давно, но перешёл в публичную плоскость в апреле этого года. «Матч ТВ» тогда обвинил Sports.ru в использовании якобы «пиратского контента» и пожаловался в Роскомнадзор — Дмитрий Навоза сообщил, что его сайт получил от надзорного ведомства уведомление о возможности блокировки в качестве обеспечительной меры, «направленной на защиту авторских и (или) смежных прав». Но позже глава ведомства А.Жаров заявил, что на Sports.ru нет пиратского контента, чем и мотивировал отказ исполнять Роскомнадзором жалобу «Матч ТВ».

Уже в мае этого года представители телеканала «Матч ТВ» подали в Мосгорсуд иск к сайту Sports.ru из-за незаконной трансляции фрагментов двух матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Как утверждает издание, генеральному продюсеру «Матч ТВ» была отправлена просьба прокомментировать исковое заявление, однако пока никакого ответа получено не было. Когда журналисты попробовали получить от генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки комментарий о конфликте со Sports.ru, та пространно, «не вдаваясь в детали», рассказала о проблеме пиратства в блогах [видимо, на Sports.ru] и зарабатывании на рекламе букмекеров, а также заявила об отсутствии желания встречаться с другой стороной конфликта, поскольку «такая встреча бессмысленна».

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